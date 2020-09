Klart: Modos storvärvning i hamn

–Jag har i stort sett varje år sneglat mot klubbens håll och funderat om det någonsin kommer att bli så att jag spelar här igen. Därför känns det helt fantastiskt att det nu är verklighet, säger han.

Efter 13 år med spel i Skellefteå, Frölunda, AIK, Tyskland och KHL är Tobias Viklund tillbaka. Den Tre Kronor-meriterade backen har skrivit på ett treårskontrakt med Modo, skriver klubben på sin sajt.

Viklund ansluter från Spartak Moskva, som han spelade 17 KHL-matcher för den gångna säsongen.

– Det känns fantastiskt roligt att vi får tillbaka en MODO-fostrad spelare som verkligen har skaffat sig enormt mycket erfarenhet. Vi har länge haft en bra kontakt med Tobias där vi pratades vid ordentligt redan under den förra säsongen men intensifierade diskussionerna nu på den senare delen av den här sommaren, säger sportchefen Fredrik Glader.

Den nu 34-årige Tobias Viklund vann SM-guld med Modo 2007 och tillhörde klubben från 2002. Då spelade han för deras J18-lag. Via J20-laget tog han sig sen upp i A-laget och gjorde tre säsonger på seniornivå.

– Jag ser fram emot att gå på is med grabbarna. Jag har tränat på hela sommaren och åkt skridskor under de senaste tre-fyra veckorna, så jag ska nog inte göra bort mig ute på isen. Det kan givetvis ta några träningar innan man kommit in i all ny utrustning men jag ser fram emot att komma igång på riktigt, säger han.

