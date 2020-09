Joakim Englund avslutar sin genomgång av vilka han tror blir interna poängkungar i de hockeyallsvenska lagen. Detta genom att sia om spelarna som gör flest pinnar för Väsby, Tingsryd, Modo, Kristianstad och Vita Hästen.

Under förra veckan skrev jag del ett och del två om lagens poängkungar.

Nu är det dags för den tredje och sista delen.

Sebastian Bengtsson - Väsby

Efter att ha fått ett litet minigenombrott i Hockeyallsvenskan med Södertälje förra säsongen med 26 poäng på 42 matcher var det många som höjde på ögonbrynen när SSK valde att inte förlänga med den kreativa forwarden.

Jag tror att Södertälje, med Mikael Samuelsson i spetsen, resonerar att man måste ha bättre och starkare spelare i sina första två formationer för att ta steget mot att bli en utmanare till SHL. Med det sagt tror jag Sebastian törstar efter en större roll än han haft i Södertälje, där kan Väsby bli en ”perfect match” för båda parter.

Med en bofast roll i nykomlingarnas övre hierarki kommer ”Bengan” få ut ännu mer av sina kvalitéer än vad han fått i SSK, där han till viss del fått stå tillbaka med sin kreativa och offensiva uppsida för spelare med fetare lönekuvert. Med ett förmodat stort självförtroende och en större roll i Väsby har Sebastian stor potential att producera kring en poäng per match i vinter.

Sebastian Bengtsson. Foto: Ronnie Rönnkvist



Ludvig Elvenes - Tingsryd

Tingsryds lag består inte av ett fåtal stjärnor utan bygger på ett gediget lagbygge där samtliga spelare måste underkasta sig rollen de får/har. Förra säsongen satsade man, kanske mer än någonsin, på att plocka in poängspelare från Hockeyettan. Inför kommande säsong är några av dessa killar kvar i klubben där man även värvat in spännande yngre förmågor i form av Filip Cederqvist och William Fällström. Klubben har även lånat in David Gustafsson från Winnipegs organisation i väntan på att ligaspelet ska dra igång i Nordamerika.

Om David skulle spela i laget hela säsongen hade han varit en given kandidat till den interna poängligasegern. Jag räknar dock kallt med att han vänder åter till Nordamerika när de ligorna drar igång och väljer istället att satsa mina kort på förra årets poängkung i klubben; Ludvig Elvenes.

Trots sina blott 23 år har han gott om seniorrutin från både SHL och Hockeyallsvenskan. Men jag tror det finns mer hockey att hämta i Ludvig och att han kommer överträffa förra årets poängskörd som stannade på 28 pinnar.

Ludvig Elvenes.Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån



Topi Nättinen - Vita Hästen

Med lagkapten Samuelsson på skadelistan och notoriske poängplockaren Marcus Eriksson som tagit klivet ner i division två står dörren på vid gavel för en ny poängkung i Vita Hästen.

Häromdagen släppte Vita Hästen hela nio signeringar. Däribland återfinns en hel del poäng i spelare som Jens Holmström, Christopher Fish och Filip Cruseman. Dessa kommer naturligtvis att återses i den interna poängligatoppen, men jag tror alla blir slagna av finska nyförvärvet Topi Nättinen.

En helt återställd Patrick Blomberg skulle definitivt kunna vara med och fightas i toppen av hela seriens poängliga men hans historik med hjärnskakningar samt det faktum att det endast blev tre matcher förra säsongen innebär ett stort frågetecken.

Som sagt, jag tror det blir Topi som kammar hem pållarnas poängliga. Med flera, mer eller mindre, poängstarka säsonger i finska högstaligan tror jag han har potential att bli en sevärdhet i Hockeyallsvenskan i vinter.

Topi Nättinen, här i JYP:s färger.Foto: Daniel Goetzhaber/GEPA



Dennis Svensson - Kristianstad

I en ganska orutinerad forwardbesättning vilar ett tungt ansvar på, i sammanhanget, åldermännen Fredrik Hansson, Daniel Andersson, Johan Lundgren och Dennis Svensson där jag tror den sistnämnda har bäst chanser att pilla in flest poäng.

Tillsammans med kapten Hanssons högerslägga kommer Svenssons speed återigen bli Kristianstads största hot mot motståndarna. Förra året var det backen Amil Krupic som norpade den interna poängligasegern före alla forwards. På andra plats kom Hansson tack vare fler gjorda mål än Svensson. Det kommer förmodligen bli en hård kamp mellan dessa herrar även i år där jag tror att Svensson drar det längsta halmstrået.

Dennis Svensson.Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson



Edwin Hedberg - Modo

Modo har fått in många intressanta namn som har potential att hamna högt upp i den totala poängligan. Bland andra hittar vi Mikkel Aagaard, Aaron Gagnon, Sebastian Ohlsson och Filip Sveningsson för att nämna några.

En spelare jag tror mycket på är en återvändare i form av Edwin Hedberg. Med mängder av rutin från diverse högstaligor runt om i Europa är det nu dags att komma ” hem” till Modo och bli den högproducerande spelaren han hela tiden haft potential att bli.

Med en utväxling i skridskoåkningen som de flesta spelarna bara kan drömma om bör han ha stora möjligheter att kunna åka sönder de flesta försvar i ligan. Han kommer med stor sannolikhet att få spela en stor offensiv roll i ett förmodat topplag, vilket även bör innebära en hel del lätta poäng från Hedbergs klubba.

Edwin Hedberg - tillbaka i Modo.Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg



