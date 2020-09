Efter inställda matchen – tvingas betala storböter

I dag skulle finska Jokerit ha rest till Belarus för premiärmatchen mot Dinamo Minsk.

Matchen ställdes dock in tidigare i dag. Anledningen är ännu okänd men enligt uppgifter i finsk media ska ett flertal av Jokerit-spelarna ha fått motta dödshot från Belarus.

Nu bedömer KHL att Jokerit anses ha förlorat matchen på walk over efter att man inte dykt upp vid arenan. Dinamo Minsk tilldelas därmed segern.

Jokerits bestraffning slutar dock inte där. Enligt den lettiske journalisten Aivis Kalniņš tvingas den finska klubben även betala tre miljoner rubel (cirka 350 000 kronor) i böter samt betala kostnaderna som Dinamo Minsk hade lagt på att allt runt omkring matchen.

