Rookiebacken räddade Flyers – efter stora tappet

Philadelphia Flyers åkte på en tung 0–4-förlust i den första konferenssemifinalen mot New York Islanders. I går kväll kom de ut desto starkare och fick sin revansch efter en 4–3-seger som utjämnade serien till 1–1 i matcher.

Flyers vann efter förlängning sedan rookiebacken Philippe Myers skickat in segermålet från blålinjen knappa tre minuter in i fjärde perioden. Segermålet kom efter att Flyers etablerat tryck i anfallszonen och Sean Couturier hittat upp till Myers i backposition. Hans skott letade sig i nät efter en kaosartad situation framför kassen.

– Jag försökte bara få den på mål och den gick in, säger Myers till NHL.com.

Segern satt dock hårt åt.

MÅLVAKTSBYTE – EFTER 15 MINUTER

Philadelphia såg ut att vara på väg mot en storseger efter första perioden. Där behövde de bara drygt 15 minuter på sig att få motståndarmålvakten Semjon Varlamov utbytt. Varlamov, som höll nollan i match ett, fick lämna över kassen till Thomas Greiss efter tre insläppta mål på de tio första skotten.

– Jag försökte ge laget en gnista. Jag tyckte inte vi hjälpte "Varly" tillräckligt mycket. Det var inte hans fel. Vi supportade honom inte, säger coachen Barry Trotz om bytet.

Där och då såg det ut som att det var Flyers tur att plocka en enkel seger. Men New York Islanders ville annat. Inbytte Greiss, som inte hade spelat en sekund i årets slutspel, klev in och stabiliserade Islanders. Sakta men säkert började de hämta in underläget.

Efter att kaptenen Anders Lee reducerat i powerplay i den andra perioden fick Islanders mål från Anthony Beauvillier och Jean-Gabriel Pageau i den tredje. Det tog matchen till förlängningen.

– Vi gjorde en del bra saker. Vi är såklart inte nöjda med starten. De kom ut och spelade bra och det får man ge dem cred för. De är ett bra lag. Men jag tyckte att vi fortsatte att kämpa och ligga på, säger Lee.

Redan i natt svensk tid möts de båda lagen i den tredje konferenssemifinalen i Toronto.

Philadelphia – N Y Islanders 4–3 (3–0, 0–1, 0–2, 1–0)

Philadelphia: Kevin Hayes 2 (3), Sean Couturier (1), Philippe Myers (3).

N Y Islanders: Anders Lee (5), Anthony Beauvillier (7), Jean-Gabriel Pageau (6).

Matchserien utjämnad till 1–1 i matcher.