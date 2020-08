Svenskarnas nya uppvisning: "Visade att vi kan studsa tillbaka"

– Vi visste att vi skulle behöva spela bra i kväll. Det gjorde vi, säger Pettersson.



Det fanns de som räknade bort Vancouver Canucks redan efter den första matchen i serien mot Vegas Golden Knights. De sistnämnda var totalt överlägsna och vann med 5-0. I natt tog Canucks en snabb revansch.

Det kan de till stor del tacka sina svenska stjärnor för. Framåt briljerade Elias Pettersson på nytt och i kassen stod Markström för en stormatch. Framför allt glänste Markström i den andra perioden, då Vegas totalt spelade ut Vancouver. Golden Knights vann skotten med 22-7 i den andra perioden - men utdelning fick de en gång vardera (Alex Tuch gjorde Vegas mål). Markström landade till sist på 38 räddningar på 40 skott och tog en snabb revansch efter att ha blivit utbytt i den första matchen i serien.

– "Marky" var bra i kväll. Vi spelade bra från honom och ända ned i fjärdekedjan, säger Elias Petersson.

Vancouver var som sagt helt utspelade i den andra perioden, men lyckades ändå göra ett mål. Målet kom från just Elias Pettersson - och var riktigt läckert. Den svenske storstjärnan frispelades av landsmannen Alexander Edler och gjorde sedan bort Robin Lehner fullständigt innan han lade in det matchavgörande 3-1-målet i en helt övergiven målbur. Det var Petterssons femte mål i slutspelet och hans 16:e poäng totalt. Han är tvåa i slutspelets poängliga, två poäng bakom Nathan MacKinnon.

Oh my, WHAT A MOVE!@_EPettersson with a BIG goal for the #Canucks. pic.twitter.com/ApoPiJNHKR