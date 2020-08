Målvakten hjälte när Flyers ordnade fram matchboll

Philadelphia Flyers förlorade match 2 i serien mot Montreal med hela 5-0. men sedan dess har Carter Hart förvägrat Canadiens att göra mål och på vägen räddat 62 skott under två matcher. Detta har inneburit att Flyers har gått fram till en 3-1-ledning i matchserien och kan avgöra detta under den kommande natten.Michael Raffl gav Flyers en 1-0-ledning efter drygt sex minuter spelade av den första perioden. Philippe Myers kunde sedan öka på i slutet av den andra. Montreal försökte spräcka Carter Harts nolla, men föll till föga mot 22-åringen som stoppade 29 skott.— Han har varit som en vägg för oss och han är så lugn. Sättet han spelar på just nu är bäst i hela liga, sa lagkamraten Philippe Myers till nhl.com efter matchen.

MONTREAL CANADIENS - PHILADELPHIA FLYERS 0-2 (0-1,0-1,0-0)

Philadelphia kan alltså avgöra detta under onsdagsnatten. Vid avancemang blir det första gången sedan 2012 klubben tar sig vidare från den östra konferensens kvartsfinal.

Montreal: -

Philadelphia: Michael Raffl, Philippe Myers