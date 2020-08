Förlorade sin far - i natt blev han matchvinnare

– Jag saknar honom varje dag, säger hjälten.

Vissa hade det tuffare än andra under det långa speluppehållet. En av dem var utan tvekanTroy Stecher. Han förlorade sin pappa Peter på fars dag, för inte ens två månader sedan. Peter Stecher blev 65 år och avled till följd av sin diabetes.

– Det var min allra värsta mardröm, har Troy Stecher berättat i en intervju med Sportsnet.

Därför var det minst sagt känslosamt när den ovane målskytten klev fram och gjorde det matchavgörande 3-2-målet - och firade genom att blicka upp mot sin bortgångne far. Det blev sedan än mer känslosamt när Elias Pettersson länge och väl kramade om sin lagkompis och pratade med denne under ett reklamavbrott.

– Jag saknar honom varje dag. Det var ett viktigt mål i ett viktigt läge och det viktigaste var att vi vann idag. Jag fick några sekunder där, då jag kunde tänka på pappa, säger Stecher till Sportsnet efter matchen.

