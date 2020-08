Han blir Väsbys nye målvaktstränare

Alexander Hamberg spelade sin sista match redan som 29-åring, år 2015. De senaste fyra åren har han jobbat som målvaktränare för Arlandaklubben Wings i HockeyEttan. Men nu kliver han upp ett hack i seriesystemet.

Hamberg blir nämligen målvaktstränare för den allsvenska nykomlingen Väsby, skriver de på sin hemsida.

"Vi är väldigt glada att knyta Alex kunskaper till oss och med detta säkerställer vi att A-lags och juniormålvakterna får bästa utbildning och stöttning", skriver klubben.

Alexander Hamberg spelade under karriären i just Wings, innan genombrottet kom i Almtuna. Det tog honom till SHL-spel med AIK, där han främst agerade backup till Daniel Larsson Hamberg representerade "Gnaget" under sina tre sista år i karriären.