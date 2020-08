Det blev inget fotbolls-EM eller sommar-OS 2020. Det som skulle bli årstidens två stora höjdpunkter blev det ingenting av, den här gången. Vi får vänta till 2021 innan de jätte-evenemangen (förhoppningsvis) kan genomföras. Men NHL har onekligen fått sommaren 2020 att i alla fall kännas som en mästerskapssommar.

Sedan förra lördagen har det spelats 44 tävlingsmatcher, många av dem på humana nedsläppstider, många av dem har pågått samtidigt eller börjat precis efter varandra. Det har varit en absolut drömtillvaro, att kunna avnjuta den sista semesterveckan med att få se så mycket hockey i världsklass. För så har det ju varit. Alla orosmoln om att slutspelet inte skulle kännas på riktigt, att det skulle kännas krystat och avslaget, har svept förbi. Det här känns precis lika prestigefyllt och äkta som alltid.

Jag är förvånad över hur otroligt lite tid som i alla fall jag ägnat åt den publiklösa arenan och det pålagda publikljudet. NHL och de sändande TV-bolagen ska ha all credd för hur de lyckats lösa allting. De har fått mig att sluka de flesta matcherna, och för några timmar glömt bort vilken eländig tid vi lever i.

Och det är väl den funktionen sport ska ha i slutändan, inte sant?

Slutspelet har, rent formellt, inte ens börjat ännu och det här känns redan som en dundersuccé. Spelarna tycks, än så länge, inte ha tappat livsgnistan på grund av faktumet att de tvingas leva isolerade utan familj och vänner utanför hockeybubblam och inte heller de tycks sakna publiken lika mycket som vi befarade. Därför törs jag redan nu slå fast att pokalkampen i år kommer betyda lika mycket som ett vanligt år.

Faktum är att laget som vinner Stanley Cup i år kommer tvingas gå igenom utmaningar som inget annat lag i historien kommer ha behövt gå igenom. "Play in"-lagen kommer exempelvis behöva vinna 19 matcher i stället för 16, och de toppseedade lagen kommer inte ha samma fördel som tidigare av att få stå som hemmalag. Lägger vi dessutom till att alla spelare och lag tvingas bo på hotell, utan närkontakt med omvärlden, i över två månader får vi ytterligare ett bevis för att den här slutspelshösten är något alldeles extra.

Det kommer bli intressant att se hur spelarna klarar av att hålla humöret uppe när vi kommer en bit in i slutspelet. Den första veckan är det lätt att spela på ren inspiration, och även om inspirationen borde bli allt starkare ju längre in i slutspelet vi kommer finns det en risk att intensiteten kommer gå ned något. Som vanligt. I år är den risken emellertid större än tidigare. Men det stärker bara ytterligare bilden av att årets slutspel är det tuffaste någonsin, för spelarnas psyken. Så allt snack om att det borde sättas en asterisk (ni vet, den där filuren som ofta felaktigt kallas för en asterix och som ser ut så här: *) bakom årets Stanley Cup-mästare i alla historieböcker och på wikipedia är bara trams. Det kommer nämligen indikera att det kanske inte riktigt var på riktigt ändå. Vi kanske inte ska se på årets vinnare med samma vördnad som vanliga år.

Det borde snarare sättas ett utropstecken bakom årets vinnare, för att indikera vilken oerhörd bragd det var att vinna Stanley Cup 2020. Mitt under en pågående pandemi. Utan all form av närkontakt med nära och kära på flera månader. Utan publik på läktarna. Med fler segrar än det normalt krävs för att vinna den mytomspunna pokalen.

Även om hockeyn varit oväntat bra, även om intensiteten funnits där och även om det kommer växa fram nya rivaliteter och hatmatcher, är det trots allt inte som det brukar vara. Men det borde bara lyftas fram som en styrka för det vinnande laget. Deras prestation ska inte förminskas - tvärt om.

Inget lag kommer ha vunnit Stanley Cup under lika märkliga omständigheter som det lag som får lyfta pokalen i början av oktober 2020.

Succén med "slutspelskvalet" och den lite mer "ljumma" succén med seedningsgrupper gör också att jag tror att vi på sikt kommer få 24 lag i slutspelen varje år. I längden känns det inte hållbart för en businessliga som NHL är, att hälften av alla lag missar slutspelen. Jag tror att vi mycket väl kan få det här upplägget i slutspelen även på sikt, det vill säga att topplagen spelar en intern seedningsrunda och resten spelar play-in. NHL har sedan flera år tillbaka lyft den möjligheten, och med tanke på succén i år blir de nog inte mindre frestande att ge det ett försök.

Om det är rätt väg att gå, ur ett sportsligt perspektiv? Tveksamt. Men som vi vet är det sällan det sportsliga som står i fokus när den typen av förändringar genomförs.

"It takes four wins, four times" är en fras som ofta används av kommentatorer inför ett slutspel. Snart kan det vara en förlegad fras.