Ingenting är klart, säsongen kan fortfarande bli framskjuten, avbruten, förkortat och omkullkastad. Men låt oss hoppas och drömma. Idag lyfter jag fram de fyra mäktigaste premiärfighterna (en från varje serie) i Hockeyettan om säsongen kommer igång som den ska i oktober.



Södra

Nybro-Karlskrona

När KHK degraderades från Hockeyallsvenskan och Väsby tog deras plats tvingade det samtidigt fram en rockad mellan de olika Hockeyettan-serierna. Nyköping lämnar västra för att ta Väsbys plats i östra och HC Dalen lämnar södra för att ge plats åt KHK och själva fylla luckan efter Nyköping i väst.



Det gör att premiären i Liljas Arena plötsligt blir väldigt mycket mer intressant. Karlskrona ärver ju nämligen HC Dalens spelschema och istället för en hemmapremiär mot det anonyma motståndet från Norrahammar får Nybro en osande fight mot Karlskrona. En förening som det redan finns ont blod till sedan tidigare kraftmätningar i ettan (och glöm inte hur KHK på sin väg uppåt ”snodde” stjärnorna Jonny Ågren och Andreas Elofsson från Vikings) tillika en klubb som kan räknas in i det riktiga toppskiktet av söderserien. Wow!



Norra

Kiruna AIF-Kiruna IF

Ett av Hockeyettans häftigaste derbyn (om inte det fränaste?) redan i premiärmatchen. Jo, visst smakar det bra. Det har skett en hel del förändringar i båda gängens trupper, men här är det väl egentligen bara en enda fråga som är relevant. Ska IF slutligen lyckas betvinga sin rival? Sedan AIF tog klivet upp i Hockeyettan inför säsongen 18/19 har laget besegrat IF i sex raka seriederbyn. Det är en grymt mäktig svit och fram till nu har det inte spelat någon roll hur bra form Kiruna IF än kommit in med till derbymatcherna. Stöddiga AIF har varit starkast ändå. Blir det en fortsättning?



Västra

Lindlöven-Mariestad

Det närmsta vi kommer en klockren premiärfight i den västra serien är storfavoriten Mariestads besök i Lindesberg. Här har vi två klubbar som spelade i Allettan (Mariestad i söder, Lindlöven i norr) säsongen som gick och som utifrån sina förutsättningar gjorde det riktigt bra. Mariestad stod en match från kvalserien när säsongen blåstes av, Lindlöven snubblade snopet i playoff 1 mot erkänt starka kvallaget Visby/Roma.



Nu är det förstås så att båda lagen har lidit ganska tunga spelarförluster, Mariestad i en lång rad trotjänare och Lindlöven i målvakten Isak Mantler (till Björklöven) och ett par herrar till. Men det är inget snack om att det är två föreningar med högt ställt sikte inför kommande säsong. Mariestad är storfavoriten som ska till allsvenskan, men Lindlöven kommer en bra dag verkligen att kunna utmana anledda av spetsveteranen Alexander Kovalonok och stjärnbacken David Berg. Det här kan bli hett.



Östra

Vallentuna-Enköping

Dynamiken i den östra serien skiftade betänkligt när Väsby försvann till Hockeyallsvenskan och ersattes av budgetsatsande Nyköping. Nu är det bara tre ”givna” Allettan-lag i serien (Hudiksvall, Huddinge och Visby/Roma) vilket öppnar dörren för både Vallentuna och Enköping som väl får antas göra upp med Strömsbro om de två övriga platserna till Allettan.



Båda klubbarna gör ganska påtagliga satsningar inför kommande säsong. Vallentuna med stjärnor som Victor Andersson, Niclas Lehmann och Stefan Söder. Enköping med ett minst sagt rutinerat garde och en hel hoper av skickliga hemvändare. Att de två gängen drabbar samman redan i premiären är raffinerat. Det kan bli något utöver det vanliga och sätta tonen för hela serien.