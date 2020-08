Predators utjämnade – dubbelt svenskt i protokollet

Nashville fick en jobbig start på matchserien mot Arizona Coyotes efter att det Oliver Ekman Larsson-ledda laget lyckades vinna den första matchen med 4–3, efter bland annat ett osannolikt turmål signerat den svenske lagkaptenen.

I match två hade Predators studsarna mer på sin sida.

Ledda av förstakedjan med Ryan Johansen, Filip Forsberg och Viktor Arvidsson kunde Predators gå upp till en 4–0-ledning halvvägs genom matchen.

– De tre drev spelet för oss. De spelade på en bra nivå även i spelet utan puck. Deras beslutsfattning har varit bra och intensiteten i anfallszonen hög, oavsett om det handlat om kamper om pucken eller ta sig in och skapa målchanser, berömmer Nashville-tränaren John Hynes kedjan.

Viktor Arvidsson hittade nätmaskorna bakom Darcy Kuemper drygt halvvägs in i den tredje perioden, när han avlossade ett stenhårt slagskott som via Kuempers axel letade sig in i krysset bakom Arizona-målvakten.

I den föregående perioden hade även Calle Järnkrok fått spräcka sin slutspelsnolla, då han kunde ge Predators en 3–0-ledning efter ha plockat upp en lös puck framför Kuemper.

Nashville Predators – Arizona Coyotes 4–2 (2–0, 1–0, 1–2)

Nashville: Nick Bonino (1), Ryan Johansen (1), Calle Järnkrok (1), Viktor Arvidsson (1).

Arizona: Clayton Keller (2), Lawson Crouse (1).

Matchserien är lika på 1–1 i matcher.