Det har värvats många flashiga namn och ett helt gäng profiler har lämnat ligan. Men idag fokuserar vi på dem som redan var på plats och valt att stanna kvar. Jag ger er de tio viktigaste kontraktsförlängningarna i Hockeyettan inför kommande säsong.



10. Christian Axelsson, Nyköping

Han är kanske inte någon av de klarast lysande stjärnorna i Hockeyettan som helhet, men i Nyköping har den Vita Hästen-fostrade anfallaren visat sig oerhört nyttig. Med sina 47 poäng (20+27) på 40 matcher var han lagets bäste poängmakare säsongen som gick och att han väljer att förlänga har ett oerhört symbolvärde för en klubb som annars brandskattas ganska hårt i kölvattnet efter ett ekonomiskt debacle.



9. Oliver Kandergård, Forshaga

Det är nytänk och nybygge som gäller i Forshaga inför kommande säsong. Hela den storyn känner ni till. När det väller in unga, oprövade förmågor i truppen är det förstås extra viktigt att den överlägset mest poängstarka spelaren från fjolårstruppen väljer att stanna. Kandergård återvände efter några säsonger på utflykt till Värmland och dundrade in 38 poäng (19+19) på 40 seriematcher lite i skymundan. Det finns ännu mer att hämta och forwarden står förmodligen inför det riktigt stora genombrottet.



8. Alexander Heiver, KRIF

Under måndagen ska KRIF presentera de tre sista pusselbitarna i truppen inför nästa säsong och det är väl knappast någon högoddsare att två av de namnen är rutinerade Sebastian Magnusson och Martin Ekström. Två spelare som är oerhört viktiga att få behålla. Precis som Alexander Heiver. Den gångna säsongens poängkung sades vara förlorad till Hockeyallsvenskan. Men så gick det som det gick för Karlskrona och plötsligt dök han upp i KRIF igen. Oerhört viktigt för den lilla Blekinge-föreningen.



7. Jakob Karlsson, Vimmerby

Med tanke på vilka tunga förluster Vimmerby lidit i den offensiva avdelningen var det nog tur att trotjänaren Karlsson och sportchefen Morgan Persson tillslut lyckades enas om ett kontrakt. Det såg mörkt ut när den så viktige kaptenen inte accepterade en fullt så stor lönesänkning som klubben aviserade och när föreningen å sin sida tycktes fullständigt ointresserade inför forwardens framlagda kompromiss. Men tillslut grävdes stridsyxan ner och Jakob Karlsson kommer fortsätta att vara en av smålänningarnas i särklass viktigaste spelare.



6. Tobias Aronsson / Lukas Söderlund, Mariestad

De nya kontrakten med målvakten Tobias Sandberg och rutinerade Douglas Lögdal ska förstås också nämnas på ett hörn, men i ett läge där flera av lagets allra viktigaste och i särklass mest rutinerade spelare valde att kalla det en karriär och lägga av lyckades sportchefen Carl Johansson ändå med att förlänga med två av ettans allra mest talangfulla spelare. Snajpern Söderlund såg ut att vara helt förlorad till Hockeyallsvenskan och intresse fanns i allra högsta grad även för offensivt begåvade backen Aronsson. Men båda drar på sig tröjan med paint-kossan till hösten. En stor fjäder i hatten.



5. Joakim Axman, Strömsbro

Han väntade länge på något mer lukrativt, men valde tillslut att skriva på en förlängning med hemstadens Strömsbro. Hade coronaläget varit ett annat hade Joakim Axman med största sannolikhet hamnat längre upp i hierarkin eller utomlands. Hans 56 poäng (26+30) på 40 matcher den gångna säsongen är ruggigt imponerande och vi talar naturligtvis om en spelare som är överkvalificerad för spel i den östra Hockeyettan.



4. Henrik Eriksson, Borås

Om Borås ska lyckas med att etablera sig i Hockeyettan på riktigt behövs den meriterade spetsspelaren med på båten och därför var det förstås en lättnad när Eriksson i början av juni deklarerade att det blir en fortsättning. Jönköpings-produkten har SHL-spel, ett gäng allsvenska säsonger och flera utlandsäventyr i ryggsäcken och producerade 43 poäng (17+26) på 34 matcher för Borås ifjol. Det går inte att nog understryka hans vikt för det här laget.



3. Alexander Kovalonok, Lindlöven

34-åringen har redan landat en listplacering den här sommaren när han kvalade in på den celebra listan över de fräsigaste gubbarna i Hockeyettan och nu är det dags igen. Inför den gångna säsongen sökte Lindlöven rutin. Någon som kunde stötta upp de unga spelarna och bära laget, inte minst med poängproduktion. Valet föll på patenterat offensivglade Kovalonok som värvades tillbaka till klubben efter att ha snurrat ganska friskt bland föreningarna i regionen. Men att det skulle bli en sådan succé som mäktiga 54 poäng (24+30) på 39 matcher hade ingen kunnat vänta sig. Lägg till det att han visade upp ett stort ledarskap och gick i bräschen. Att han nu stannar en säsong till är guld för så väl Lindlöven som för ligan.



2. Johan Pettersson, Kalix

Han har varit Kalix trogen i sex raka säsonger, men när 30-åringen i slutet av den gångna säsongen lånades ut till Modo och dessutom gjorde oerhört bra ifrån sig började det spekuleras kring om det inte var dags för ett försök till i Hockeyallsvenskan. Svaret på det? Ett nytt treårskontrakt med Kalix! Den offensivt bländande backen och Kalix enda riktiga storstjärna lyser med andra ord upp ligan i ett par år till.



1. Magnus Isaksson, Piteå

Steget från Hockeyettan till SHL behöver inte vara så där värst jättelångt för de bästa spelarna. I alla fall inte för rutinerade Magnus Isaksson. Det visade han när han lånades ut till Skellefteå under JVM-perioden i vintras. Men nu blir det förstås en fortsättning i Piteå. Det brukar alltid dröja ett tag innan 33-åringen meddelar att det blir en fortsättning, den här gången kom beskedet när juni skulle bli juli. Men visst är poängsprutande Isaksson klar för sin åttonde raka säsong i Piteå och det är ett fantastiskt besked för klubbens fans. Det är inte många spelare som är så viktiga för att hålla sitt lag flytande som just Isaksson.