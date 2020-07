Anton Rödin vände hem till Brynäs inför den gångna säsongen och var precis så bra som man hade förväntat sig. Den 29-årige stockholmaren blev direkt den nyckelspelare som Brynässupportrarna hade hoppats på och var med sina 46 poäng på lika många matcher den som tog hem Gävlelagets interna poängligaseger.

Med sitt poängsnitt på en poäng per match var Rödin en av blott fem spelare (sex, om vi räknar med Skellefteås Adam Wilsby som gjorde en poäng på sin enda SHL-match ifjol) som snittade en poäng eller mer per match i SHL.

Får Brynäskaptenen bara hålla sig skadefri kommande säsong är jag hundra procent övertygad om att han kommer att vara herre på täppan när det kommer till poängproduktion i Brynäs även den kommande säsongen.

Största utmanare till 29-åringen är i mina ögon stjärnvärvningen Patrik Berglund samt fjolårets tvåa i den interna poängligan Greg Scott.

Anton Rödin.Foto: Maxim Thore/Bildbyrån



Är det en övertro och orimliga förväntningar att en tonåring ska vara poängkung i ett SHL-lag? Tja, kanske är det så. Men är det någon som har den chansen nästa säsong är det Djurgårdens supertalang Alexander Holtz.

Djurgårdens forwardsuppsättning är inte av det mest skrämmande slaget, även om man fått behålla Dick Axelsson samt har en revanschsugen Jacob Josefson till sitt förfogande.

Holtz roll i laget kommer bara att växa och med en seniorsäsong i bagaget är jag övertygad om att 18-åringen kommer att ta stora kliv i vinter.

De 16 poäng Holtz stod för ifjol kommer minst att fördubblas och att det i sin tur kommer att räcka till en seger i den interna poängligan. Dick Axelsson är den spelare jag ser som den största utmanaren om interna poängligasegern i huvudstaden.

Alexander Holtz.Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån



Med Ryan Lasch borta ur bilden (i alla fall för tillfället) så seglar Johan Sundström upp som stor favorit som poängligavinnare i Frölunda nästa säsong. 27-åringen stod för 31 poäng under sin återkomstsäsong i Göteborg ifjol, vilket då ledde till en fjärdeplats i den interna poängligan.

Nu är Lasch borta, samtidigt som inget stort offensivt stjärnnamn plockats in, även om Jan Mursak är intressant, vilket innebär att Sundström kommer att få ett större offensivt ansvar i Roger Rönnbergs lagbygge.

Jag tror att Sundström är god för 40+ poäng under en säsong i SHL, något jag tror kommer att räcka för att vinna den interna poängligan i Frölunda nästa säsong. Största utmanare blir Simon Hjalmarsson och Joel Lundqvist. Även Jan Mursak kan vara med och utmana. Samma sak gäller Lucas Raymond, men då gäller det att han får en stor offensiv roll i laget, något han inte fick förra säsongen.

Johan Sundström.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



Michael Lindqvist var den spelare jag tippade som hela SHL:s poängligavinnare den gångna säsongen. Skador satte stopp för stockholmaren ifjol, men får han hålla sig skadefri i vinter är han återigen min stora favorit till poängligasegern i ligan.

FBK har tappat fjolårets poängligavinnare Marcus Nilsson till KHL, samtidigt som Per Åslund, som slutade tvåa i den interna poängligan ifjol, fortsatt är kontraktslös. Det gör Lindqvist till det givna valet när det kommer till att plocka ut Färjestads interna poängligasegrare.

Får 25-åringen hålla sig hel och ren hela säsongen skulle jag inte vara förvånad om han kan ligga uppemot 60 poäng när grundserien ska summeras.

Så pass bra är han.

Michael Lindqvist.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



Fram till för en vecka sedan skulle jag sagt att någon av Anton Wedin eller NHL-lånet Johannes Kinnvall skulle bli poängkung i HV71 den kommande säsongen, men då kom beskedet att Lias Andersson lånas ut till Jönköpingslaget ytterligare en säsong från New York Rangers.

Andersson hade en otroligt tuff höst i Nordamerika med petningar i New York Rangers samt AHL-spel i Hartford, men lyckades trots det övertyga stort under sin 15 matcher långa sejour i HV71 i våras.

Den gången blev det tolv poäng för Lias – vilket även är en god fingervisning på var poängproduktionen kan komma att landa om han får spendera en hel säsong, skadefri, hemma i Sverige. Andersson är en av många goda alternativ till SHL:s poängligaseger om han får allt att stämma, vilket jag tror och hoppas att det kommer att göra i vinter.

Lias Andersson.Foto: Axel Boberg/Bildbyrån



Var dalalagets stora offensiva utropstecken förra säsongen och kommer att vara det även nästa säsong. Att Leksand fick behålla Marek Hrivík kan vara skillnaden mellan degradering och överlevnad i SHL.

Ifjol blev det 30 poäng på 46 matcher för slovaken, som med sina tolv mål och 18 assist både var mål- och assistkung i Leksand. Liknande siffror kommer att behövas från 28-åringen om laget ska kunna ta steget från det absoluta bottenskiktet i SHL-tabellen till mer säker mark.

I dagsläget ser jag ingen spelare som ska kunna hota Hrivík ordentligt om den interna poängligasegern i Leksand, men jag är spänd på att se vad amerikanske backen Matt Caito har att komma med på SHL-nivå. Förra säsongen stod 26-åringen för 43 poäng på 59 matcher i finska KooKoo, vilket bådar gott för dalalaget som är i stort behov av offensiv spjutspets.

Marek Hrivík.Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån



32-åringen var en av få ljusglimtar i Linköpings lagbygge den gångna säsongen och vann den interna poängligan i storstilad form, då hans 45 poäng var 18 poäng fler än tvåorna Joe Whitney och Jaakko Rissanens noteringar.

Jag förväntar mig att amerikanen ska kunna nå liknande siffror även nästa säsong, speciellt med tanke på att man fått in ett par offensivt intressanta namn i Oula Palve (51 poäng i finska ligan 2018/19) och SHL-återvändaren Markus Ljungh. Även finländaren Niko Ojamäki ska nämnas när det kommer till intressanta, offensiva värvningar av östgötarna.

Med en större offensiv bredd tror jag att Little till och med kan vara och nosa på sitt personliga poängrekord i SHL från säsongen 2016/17, då han producerade 53 poäng.

Broc Little.Foto: Josefine Loftenius/Bildbyrån



Linus Klasen i all ära, men jag tror att säsongen 2020/21 tillhör Nils Lundkvist. Den spelskicklige backen fick ett enormt genombrott på SHL-nivå den gångna säsongen då han som junior stod för 31 poäng på 45 matcher i SHL och således slutade tvåa i den interna poängligan, en poäng bakom backkollegan Erik Gustafsson.

Om det inte hade varit för coronavirusets framfart runtom i världen är jag hundra procent övertygad om att Nils Lundkvist hade spelat i Nordamerika nästa säsong, men ovissheten kring nästa säsongs startdatum och en del andra bitar gjorde att Lundkvist valde att ta det säkra före det osäkra och stanna ytterligare en säsong i Norrbotten.

Lundkvists roll i Luleå kommer bara att växa mer och mer nästa säsong och även om man fått in en artist i Klasen så tror jag fortfarande att den 20-årige Piteåsonen kommer att toppa norrbottningarnas interna poängliga när SHL:s grundserie är överstökad.

I mina ögon är han också en av de stora favoriterna till segern i backarnas poängliga.

Nils Lundkvist.Foto: Bildbyrån/Josefine Loftenius



Malmö är förmodligen det svåraste laget att plocka ut en poängkung i. Laget besitter ingen tydlig offensiv spets, speciellt sedan lagkaptenen Fredrik Händemark lämnade laget i våras. Man har fått in en del intressanta namn i Victor Backman och tvillingarna Westerholm. Det är även den förstnämnde i den trion som får min röst här, även om han är oprövad på SHL-nivå.

Backman känns lite som en "hit or miss" för Malmö, då han som sagt är oprövad i SHL samtidigt som han fullkomligt öst in poäng i Schweiz de senaste två säsongerna. Den poängproduktionen har dock kommit i andraligan, men så sent som säsongen 2018/19 stod han för elva poäng på 16 matcher i NLA med Zürich.

Lars Bryggman tog stora offensiva kliv ifjol, kanske kan han vara med och utmana Backman? Jag är även spänd på Markus Lauridsen som stod för 30 poäng från sin backposition i HV71 den gångna säsongen.

Det känns verkligen som ett öppet race till poängligatoppen i Malmö.

Victor Backman.



Palmberg kom in som en frisk fläkt hos smålänningarna under slutskedet av fjolårssäsongen och stod för tolv poäng på 13 matcher i Oskarshamnsdressen. Under sin sejour i Timrå säsongen 2018/19 visade den kreative stockholmaren att han kan vara en stabil poängplockare även på SHL-nivå och mina förväntningar på honom nästa säsong är höga.

Han utmanas i dagsläget främst av fjolårets interna poängligavinnare Tyler Kelleher, veteranen Johannes Salmonsson samt nyförvärvet Kim Strömberg som på papperet är ett intressant namn, då han stod för 50 poäng i den finska ligan förra säsongen.

Ett annat nyförvärv, Nolan Zajac, producerade 58 poäng i den norska ligan ifjol.

Mitt val faller dock på Palmberg, vars poängproduktion kan komma att bli skillnaden mellan kval eller SHL-överlevnad för Oskarshamn nästa säsong.

Rickard Palmberg.Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån



Rögle har tappat både Kodie Curran och Ted Brithén, men fick tidigare i våras det stora glädjebeskedet att Leon Bristedt valt att nobba NHL:s locktoner för ytterligare en säsong i Ängelholm.

Bristedts roll i Rögle kommer bara att bli större och större och redan förra säsongen var han en av lagets absolut viktigaste spelare. Med Brithén borta blir Bristedts offensiva roll än större nästa säsong och tillsammans med Daniel Zaar är han den spelare som förväntas vara den som drar stora och tunga lass i skåningarnas offensiv.

Enligt mig är det absolut inte orimligt att förvänta sig att Bristedt ska landa kring 50 poäng nästa säsong. Med spelare som Dennis Everberg, Daniel Zaar och Modo-succén Adam Tambellini i laget kan det bli en hård kamp om den interna poängligasegern, men Bristedt har utan minsta tvekan förmågan att dra det längsta strået där.

Får han bara hålla sig skadefri är han absolut med och hotar om en topplacering i SHL:s poängliga och med lite medstuds kan han nog även ta sig över 20 mål i vinter.

Leon Bristedt.Foto: Bildbyrån



Tippa Skellefteås interna poängligavinnare och inte välja Joakim Lindström eller Oscar Möller? Är jag helt från vettet? Det undrar ni säkert och, tja, det är väl en relevant fråga.

Andreas Wingerli har stått i skuggan av Lindström och Möller de senaste säsongerna, men Lyckselesonen har tagit stora offensiva kliv de senaste säsongerna.

Nu är han redo att axla rollen som västerbottningarnas offensiva spjutspets.

Det betyder inte att varken Lindström eller Möller är slut som artister, för det är de absolut inte. Det betyder bara att Wingerli nu är redo att kliva fram i det ordentliga rampljuset och få den uppmärksamhet han faktiskt förtjänar. Han har länge varit en doldis i SHL som varit långtifrån de stora rubrikerna, men redan ifjol började han göra lite väsen av sig (dock förmodligen minst av alla spelare som gjorde 30+ poäng?).

Nu är det dags för tronskifte i norra Västerbotten och Andreas Wingerli är redo att ta iklä sig rollen som poängkung. Med en större offensiv roll är 22-åringen fullgod för 40 poäng nästa säsong, en poängnotering som hade räckt till seger i Skellefteås interna poängligaseger ifjol.

Andreas Wingerli.Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg



Pettersson hade en rätt så tuff återkomst till SHL, där han i stunder kunde briljera för att sedan försvinna helt och hållet under perioder. Revanschlustan att visa både för sig själv och andra att han kan vara en spelare av absolut toppklass i SHL måste vara enorm, något jag tror kommer att lyfta 26-åringens spel både en och två nivåer i vinter.

Pettersson kommer att få tuff konkurrens från hemvändarna Robert Rosén och Joel Persson, två spelare som hämtats in för att lyfta laget från det mediokra stadiet man befann sig på under stora delar av fjolårssäsongen.

Vad är rimligt att förvänta sig av Pettersson, då? I mina ögon är han en spelare som bör ligga kring åtminstone 40 poäng i SHL. Med lite bättre omgivning, lite bättre stäm och en stor portion revanschlusta tror jag att ingredienserna finns där för Ångesonen.

Emil Pettersson.Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



Här är känslan att jag antingen kan få in en fullträff eller stå med svansen mellan benen redan i november, då kroaten återvänder till spel i Tyskland efter en fiaskoartad sejour i Örebro. Det går dock inte att bortse ifrån att den NHL-meriterade 28-åringen producerade 49 poäng på 50 matcher i den tyska ligan ifjol.

Av dessa 49 poäng var 27 mål, och av det jag har hört kring honom är att han ska ha ett skott i hästväg. Han har i alla fall potential att kunna sätta lite skräck i SHL:s burväktare under vintern.

I övrigt har Örebro inte ett superspetsigt lag rent offensivt för tillfället. Backvärvningen i Nick Ebert är fin och han är en fullgod utmanare till poängligasegern i Örebro. Nyförvärvet Emil Larssons poängproducerande har stagnerat de senaste åren, men kanske kan flytten till Närke göra susen för 26-åringen? Även Robin Kovács är ett namn som måste nämnas i dessa sammanhang.

Borna Rendulic.



Vad tror ni? Rikta allt hat och hot mot mig på Twitter!

/@rasmuskagstrom