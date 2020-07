I kväll förväntas Seattles NHL-lag bli döpt

Säsongen 2021/22 blir Seattles första i NHL. Innan dess ska klubben hinna anställa coacher, drafta spelare – och inte minst presentera sitt namn.

De första rapporterna var att det tillkännagivandet skulle ha skett redan i februari eller mars, men sedan kom covid-19 och vände upp och ned på världen. Nu tycks klubben emellertid vara redo att lyfta kulisserna och avtäcka sitt namn och sin logga.

I natt skickade klubben ut en video på sociala medier där man lät meddela att ett tillkännagivande kommer att ske klockan 18.00 i kväll, svensk tid.

"Den 32:a organisationen vaknar till liv", skriver klubben.

I videon ses tre personer dra upp ett nät på en fiskebåt. I fiskenätet ligger en mållampa. Det antyder att det blir ett maritimt tema på klubbens namn. Tidigare har Kraken ryktats ligga bra till som namn. Kraken är ett mytologiskt havsmonster, oftast avbildad som en gigantisk bläckfisk med åtta eller tio armar. Även Sockeye, som är en slags lax, har nämnts som ett alternativ.

The 32nd franchise comes to life. pic.twitter.com/4J8k0UTEn3