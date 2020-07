Oskar Lindbloms nya glädjebesked

Oskar Lindbloms tuffa säsong är en väldokumenterad historia. I december kom det chockerande beskedet att den 23-årige forwarden drabbats av Ewings sarkom, en cancerform som angriper skelettet. Han avslutade omedelbart säsongen och fick börja genomgå cellgiftsbehandlingar på ett sjukhus i Philadelphia.

Under våren kom upplyftande rapporter om svenskens hälsa och i början av juli ringde Lindblom i klockan på sitt behandlingshem, vilket symboliserade att han genomgått sin sista behandling.

TRE MILJONER DOLLAR PER SÄSONG

I en intervju med hockeysverige.se berättade Lindblom om glädjen över att vara klar med cellgiftsbehandlingarna och hur mycket han ser fram emot att vara tillbaka på isen. Nu har hans medverkan där säkrats i teorin.

Under onsdagen meddelade Philadelphia Flyers att Oskar Lindblom undertecknat ett nytt treårskontrakt värt nio miljoner dollar, alltså tre miljoner per säsong. Han kommer därmed att vara under kontrakt till och med säsongen 2022/23.

– Jag är väldigt upprymd över att få vara en del av Flyers de tre kommande säsongerna. Stöder jag har fått från organisationen, fansen och hela NHL har varit överväldigande. Jag längtar efter att kunna spela med grabbarna igen och bli den professionella hockeyspelare jag vet att jag kan vara, säger Lindblom i ett pressmeddelande från Flyers.

Det var inte den enda goda nyheten. I samband med att kontraktet presenterades sade Flyers general manager Chuck Fletcher att Lindblom är aktuell för spel i slutspelet.

– Vi hoppas att Oskar kommer att vara en av våra 31 spelare i"bubblan" i Toronto. Vi har arbetat för det. Vi får se hur de närmaste dagarna utvecklar sig, men det är vårt mål. Vår organisation tror helhjärtat på Oskar. Våra spelare tror på honom. Coachen (Alain Vigneault) tror på honom. Och jag tror på honom, säger Fletcher till NHL.com.

FINALIST TILL UTMÄRKELSE

Under sina tre säsonger i Nordamerika har den tidigare Brynäs-forwarden svarat för 30 mål och 57 poäng på 134 NHL-matcher. Elva av målen och 18 av poängen kom på 30 matcher innan han tvingades avsluta säsongen 2019/20 i december.



På grund av sin kamp mot cancern är Oskar Lindblom en av tre finalister till Bill Masterton Trophy, som varje år delas ut till den spelare i NHL som bäst "förkroppsligar ihärdighet, sportsmannaanda och hängivenhet till sporten ishockey". Svenske målvakten Robin Lehner tog hem utmärkelsen vid NHL Awards i fjol efter att öppet ha berättat om den mentala ohälsa som han brottats med.

