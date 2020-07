Schemat är här - så ser NHL-hösten ut

I natt röstades förslaget igenom, till sist. Nu är det klart att NHL-säsongen kommer återupptas, med en play in-runda och ett slutspel. Nu är det också klart när del två av draftlotteriet hålls och när NHL-draften ska genomföras. Dessutom är spelarnas kollektivavtal förlängt till 2026 och där finns OS 2022 och OS 2026 inskrivet.

NHL meddelade i natt att klubbarnas träningsläger, det som kallats för fas tre, drar igång redan på måndag. Den 26 juli ska lagen sedan åka till sina respektive värdstäder, som är Edmonton eller Toronto. De tolv lagen som spelar i den västra konferensen kommer spela i Edmonton och de från den östra i Toronto. I Edmonton spelas också konferensfinalerna och Stanley Cup-finalerna.

Det kommer spelas träningsmatcher 28-30 juli och den första augusti inleds tävlingsspelandet. Då kommer play in-rundan att spelas, och de lag som redan är klara för slutspel kommer spela seedningsmatcher inbördes. Den första rundan pågår till den nionde augusti, och schemat publiceras i sin helhet längst ned i artikeln.

Den tionde augusti, dagen efter att "slutspelskvalet" är avgjort, då hålls den andra delen av NHL:s draftlotteri. Där kommer de utslagna åtta lagen göra upp om förstavalet i draften. Resterande lag kommer få platserna 9-16 i draften.

Den elfte augusti inleds det riktiga slutspelet, med de 16 kvarvarande lagen. Då kommer serierna spelas i bäst av sju, i stället för bäst av fem som är fallet i play in-rundan. Det är ett tajt spelschema som väntar, för redan den 25 augusti inleds den andra slutspelsrundan för de åtta lagen som går vidare från förstarundan.

Konferensfinalerna drar igång den åttonde september - och den 22 september är vi framme vid Stanley Cup-final. Då kommer alltså Stanley Cup-finalen och SHL pågå samtidigt förutsatt att SHL-säsongen kommer igång som planerat den 19 september. Stanley Cup-finalen kan komma att pågå så långt fram i tiden som till den fjärde oktober. Då spelas en eventuell sjunde och avgörande final.

Den nionde oktober är det till sist dags för draften. Då genomförs förstarundan. Den kommer avgöras digitalt, och inte på samma sätt som den normalt sett gör. Den tionde oktober är det dags för den andra draftrundan.

Free Agency-perioden kan inledas samma dag som draften. Om det inte blir en sjunde Stanley Cup-final kommer de kontraktslösa spelarna få börja skriva kontrakt med nya klubbar den nionde oktober. Om det blir en sjunde Stanley Cup-final kommer Free Agency-perioden i stället inledas den elfte oktober.

