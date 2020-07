”Blir frustrerad på mig själv att jag inte får ut allt av mitt spel”

Joakim Andersson fick fart på karriären igen under sina två år i HV71.

Trots det är han inte nöjd utan menar att han har mycket mer att ge än vad han visar ute på isen.

– Jag tycker att jag borde göra mer av det jag får. Jag behöver snäppa upp ännu mer, säger 31-åringen till hockeysverige.se.

Efter att ha spelat över 200 NHL-matcher för Detroit Red Wings vände Joakim Andersson hem till Sverige för SHL-spel med Örebro. Säsongerna i Närke var dock skadefyllda och när han väl var på isen hade han svårt att få spelet att stämma.

Han flyttade därför till Jönköping för spel i HV71 där han fick saker att stämma igen.

Under sina två säsonger där gjorde han 41 poäng på 100 matcher. I våras stod det klart att klubben inte ville förlänga kontraktet med den 31-årige centern.

– Jag trivdes bra att spela i HV. Det är en bra klubb och det var ett härligt gäng där. Därför är det klart att det är tråkigt att inte spela vidare där, säger Joakim Andersson till hockeysverige.se.

”HADE VELAT STANNA KVAR”

Bohuslänningen hade gärna stannat kvar i HV71 men menar att klubben inte hade plats för honom.

– Vi pratade tidigt under hösten och då visste jag inte riktigt om jag ville vara kvar eller testa något annat men sedan hade de bara en plats kvar (för en toppcenter), annars var det ju fullt i truppen, säger han och fortsätter:

– Man hade väl velat stanna kvar men nu har man ju också lärt sig hur branschen funkar. Det finns bara ett visst antal platser och ibland söker man andra spelartyper, beroende på vad man redan har. Det är inget konstigaste än så.

Joakim Andersson hade en stark höst i årets SHL-säsong.Foto: Axel Boberg/Bildbyrån



Hur tycker du att de här två åren i Jönköping har varit?

– Jo, men helt okej tycker jag. För egen del har jag blandat lite för mycket, kan jag tycka, främst i offensiven. Det har varit två stabila säsonger. Hösten som var här nu var det bästa som jag spelat på ett gäng år men våren var inte alls lika bra. Det har varit lite upp och ner, okej men inte mer.

Joakim Andersson säger att han har mer att ge och mer att visa än vad han visade upp under tiden i HV71.

– Jag tycker att jag borde ha kunnat göra mer där. Det är både lite vad man får för möjlighet men även vad jag gör av tiden jag får på isen och vad man har för roll spelar ju också in.

Skulle du säga att det beror på rollen/istiden du fick eller att du inte tog tillvara på det du fick?

– Det är väl alltid en blandning, det är olika i olika perioder. Man får ha respekt för att det alltid finns andra bra spelare i laget och man ska ju hitta balans i ett lag också. Jag tycker att jag borde göra mer av det jag får. Jag behöver snäppa upp ännu mer.

– Jag kan bli lite frustrerad på mig själv att jag inte får ut allt av mitt spel. Men under de här två åren har jag ändå lagt en bra grund att bygga vidare från.

FICK FART PÅ KARRIÄREN IGEN

Trots att det inte blev som han hade hoppats ute på isen i HV71 så var det en stor förbättring mot tiden i Örebro. Att HV gav honom chansen är något som nu har hjälpt honom att få fart på karriären igen.

– Absolut, de två åren i Örebro blev inte bra någonstans för mig. Jag har ju kunnat vara med på i princip allting här i HV, alla träningar och nästan alla matcher. Jag tycker att jag delvis har hittat tillbaks till det spelet som jag vet att jag kan. Det finns mycket positivt med de här två åren. Det är skönt att allt har funkat och att man fortfarande kan känna att man kan prestera bra hockey.



I början av årets säsong var Joakim Andersson inne i ett stim och gjorde sju mål på elva matcher. Just under den perioden spelade han sin bästa hockey på flera år, enligt honom själv.

Just offensiven är det som Andersson vill förbättra och bygga vidare på.

– Det defensiva spelet, struktur och allt sånt där sitter i ryggmärgen nu när jag gjort den biten i så många år. Jag tycker att jag borde vara bättre i offensiven och utnyttja det mer. Bättre passningsspel och hålla i pucken mer, det är sådana bitar som jag känner att jag kan mycket bättre än jag visat.

– Produktion är alltid en grej men just helheten spelmässigt i min tvåvägsroll som center i höstas var det bästa som jag gjort på väldigt lång tid, på flera år. Det är på den nivån man vill ligga men över en längre tid.

Det har nu gått flera månader sedan uppbrottet med HV71 och 31-åringen har tagit med familjen hem till västkusten. Där försöker han hålla igång så bra som möjligt för att vara redo att ta ett kliv framåt nästa säsong.

– Jag var kvar i Jönköping hela våren, jag och Oscar Sundh tränade tillsammans där vilket funkade bra. Nu är jag i Göteborg och kör med en fystränare som jag har haft tidigare som lägger upp schema.

Var karriären fortsätter för Joakim Andersson är ännu oklart.Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån



”FINNS INTRESSE FRÅN BÅDE SVERIGE OCH UTLANDET”

Joakim Andersson är nu en av många spelare som står utan klubb. Det är en väldigt speciell situation då få klubbar satsar på att värva spelare just nu.

– Det har ju varit ganska annorlunda här, vilket man kan förstå. Det har ju inte hänt så mycket på marknaden så jag är väl öppen för det mesta, det måste man väl vara nu. Vet inte riktigt vad det blir i slutändan.

Det saknas dock inte intresse utan centern har lite alternativ inför nästa säsong men det är fortsatt mycket osäkerhet kring läget.

– Intresse vet jag att det har varit men det är väl likadant för många klubbar, att det är osäkra tider. De vågar inte lägga på sig mer utgifter i det här läget och det är ju fullt förståeligt. Det är många som sitter utan klubb nu. Förhoppningsvis drar hockeyn igång igen som det ska till hösten så att lagen kan värva fullt ut och man kan lira igen.

Joakim Andersson har fått vänta ett tag nu och är beredd att det kan ta lite tid innan någonting är klart.

– Lite övergångar har ju blivit klara, mycket mindre än vad det brukar vara. Det kan nog ta tid men det kan gå fort också.

– Jag vet ju att det finns intresse men från intresse till att det blir klart, det är väldigt olika hur lång tid det tar eller vad som kan hända där.

Du säger att det finns intresse, är det från Sverige eller utlandet?

– Det jag har hört från min agent är att det är både svenska och utländska klubbar som är intresserade. Vi får se vart det landar till slut. Jag är öppen för både ock så man får se vad som dyker upp som känns rätt i magen.

