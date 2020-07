”Kändes fruktansvärt hemskt – pratade mycket med en psykolog”

När Jens Olsson vände hem till Malmö Redhawks 2012 ville han avsluta karriären i hemmaklubben. För ett år sedan blev han dock dumpad av klubben trots att han hade haft en bra säsong.

I en lång intervju med hockeysverige.se öppnar Frölunda-nyförvärvet nu upp om den tunga tiden därefter.

– Där och då kändes det fruktansvärt hemskt för egen del med tanke på att man har gett så mycket för klubben och varit med och bidragit så mycket och så får man en sådan grej i nyllet, säger 35-åringen..

När hockeysverige.se når Frölundavärvningen Jens Olsson har 35-åringen precis avslutat en intensiv kubbmatch mot sina söner.

– Man gillar ju inte att förlora, man måste ju vinna även mot sina barn. Det blir bara så när vinnarskallen kickar in, säger veteranen om kubbspelet, säger han.

Olsson och resten av Frölundaspelarna har nyligen gått på en månads semester. Han och hans familj befinner sig därför just nu hemma i Malmö. De har dock sålt sitt hus och håller just nu på för fullt att leta hus i Göteborg. Semestern kommer därför främst ägnas åt att packa och göra i ordning allt innan Frölunda ska samlas igen i Göteborg.

Jens Olsson presenterades av Frölunda i slutet av mars och hann sedan spendera ett par månader tillsammans med sitt nya lag innan semestern drog igång.

Hur har första tiden i Göteborg varit?

– Det har varit superbra. Det märks att det är en väldigt proffsig klubb, vilket krävs för att man ska kunna nå framgångar som de har gjort. Jag har blivit väldigt väl omhändertagen av spelare och ledare och alla runt omkring. Det känns jättebra, det gick ganska snabbt att komma in i gänget, det är goa killar med en bra mix på unga och gamla killar. Jag har känt mig väldigt välkommen och som en i gänget.

”FRÖLUNDA VILLE FÅ IN MIG TILL SLUTSPELET”

När övergången presenterades blev de flesta i hockey-Sverige ganska förvånade att Frölunda värvade en 35-årig back som kommer från spel i Schweiz och Finland. Hur kom det sig då att Olsson flyttade till Frölunda? Svaret är att det var en övergång som var på gång i nästan ett år.

– Det började redan när det tog slut i Malmö. Frölunda visade intresse redan då men det blev inte något av det. Under säsongen som var så fortsatte de visa intresse och försökte få in mig till slutspelet här men TPS ville inte släppa mig så det blev som det blev.

– Vi hade ju redan haft kontakt under hösten och våren så man var väl mer eller mindre inställd på att det skulle bli Frölunda till nästa säsong. De har stor tro på mig som spelare och för omklädningsrummet eller vad man ska säga. Det känns som att de har mycket förtroende för mig, nu gäller det bara att bevisa att man ska spela också då. Jag hade goa snack med Freddan (Sjöström, sportchef) och alla tränare: Roger Rönnberg, Kristofer Näslund och Anders Burström efter att han kom in. Vi vet var vi har varandra och det ska bli jäkligt kul att visa vad man går för.

Jens Olsson.

Att välja att skriva på för Frölunda var dock inte helt självklart för den 35-årige backen. Han hade lukrativa anbud från utlandet. I slutändan spelade familjen in att det blev en flytt till Göteborg för Olsson.

– Även om det inte är så långt rent geografiskt så är det ändå ett stort steg att flytta igen. Jag hade lite alternativ utomlands som var väldigt fina avtal men då hade man ju fortsatt vara där helt själv. Det familjära spelade in mycket, grabbarna är i en sådan ålder nu också då det händer mycket och man vill vara delaktig i deras liv också. Att vara borta i åtta, nia månader…

– Pengar är en sak givetvis och att spela utomlands ger fina pengar men jag känner att det var roligare att göra något tillsammans här i Sverige med familjen, speciellt när Frölunda visade sådant intresse. Det var ett stort beslut att flytta ifrån en stad och en trygghet som man har här nere i Malmö och grabbarna får byta skola och börja i nya hockeylag. De tyckte det skulle bli roligt att flytta och att jag skulle spela i Frölunda vilket beslutet lättare för mig och min sambo att säga: ”då sticker vi”.

Den gånga säsongen blev väldigt speciell för Jens Olsson. Han fick lämna Malmö efter sju raka säsonger i klubben och spelade sedan i schweiziska NLA innan han avslutade säsongen i Finland.

DUMPADES: ”KOM SOM EN CHOCK”

35-åringen är född och uppvuxen i Malmö och har spenderat stora delar av sin karriär i Skåneklubben. Det blev därför väldigt speciellt när han tvingades bort, speciellt då han ville spela i klubben resten av sin karriär.

– När jag flyttade hem till Malmö för åtta år sedan var väl tanken att man skulle avsluta karriären här, min målsättning var att spela i Malmö till dess jag lade av men nu blev det inte så.

Enligt Olsson var det tränaren Peter Andersson som inte tyckte att veteranen tog plats i Malmös backuppsättning, trots att han var den som spelade mest av alla i laget.

– Det kom som en chock faktiskt att tränaren såg på saker och ting på det sättet. Men det var ingen schism överhuvudtaget, av något slag, som media blossade upp, det stämmer inte.

– Det var ett beslut som fattades av tränaren, det var så han såg på det och då valde klubben att gå för det, det var ju inte riktigt något jag kunde göra åt i det läget. Där och då kändes det fruktansvärt hemskt för egen del med tanke på att man har gett så mycket för klubben och varit med och bidragit så mycket och så får man en sådan grej i nyllet.

Man tappar ju lite tron på sig själv, jag tycker ändå att jag gjorde min bästa säsong i karriären innan jag fick lämna. Då börjar man ju undra lite vad det egentligen är, "Är det fel på mig som person? Eller fel på mig som hockeyspelare?"



Sommaren 2019 var därför en mycket tung tid för Jens Olsson. Han mådde dåligt och självförtroendet var i botten. Han tog därför hjälp av en psykolog för att ta sig igenom mörkret.

– Mycket beror ju på vad man har för personer runt omkring sig. Jag pratade mycket med Susanne Pettersson som vi hade som psykolog (mental rådgivare) i Malmö då (Pettersson ska vara mental coach i Frölunda nästa säsong). Hon var ett enormt bollplank till mig och var till stor hjälp att man tog sig ur de här negativa tankarna som man fick när det blev som det blev med Malmö.

– Man tappar ju lite tron på sig själv, jag tycker ändå att jag gjorde min bästa säsong i karriären innan jag fick lämna så allting kom ju väldigt konstigt. Då börjar man ju undra lite vad det egentligen är, ”är det fel på mig som person? Eller fel på mig som hockeyspelare?” Det är många sådana tankar i huvudet när man får lämna när man ändå spelat så bra.

– Det var ett stort mörker där under några månader. Just där och då mådde man inte speciellt bra men man har kravlat sig upp ur det hålet och nu ser jag verkligen fram emot att vara tillbaka i SHL och börja spela igen till hösten.

Jens Olsson mådde dåligt efter uppbrottet med Malmö.

Jens Olsson lyckades ta sig ut ur den tunga tiden och i slutet av september lämnade han Sverige för första gången på sju år och skrev på för schweiziska Genève-Servette HC.

– Jag måste verkligen berömma min agent där som gav mig chansen att spela i Schweiz och det gick bra för egen del. Jag fick täcka upp för Henrik Tömmernes när han var skadad och det var riktigt roligt att spela där. Sedan har de ju importreglerna som gör att det är svårt att slå sig in där men jag fick ändå en chans att visa upp mig och det gillade jag.

– De ville också ha tillbaka mig till Genève nu på slutet här av säsongen, till slutspelet men då blev det ju inget slutspel. Det blev ändå ett kvitto på att man gjorde någonting bra och att de ville ha tillbaka mig.

Det var nästan fyra månader då man egentligen inte hade något att spela för då slutspel var för långt bort och man behövde inte kämpa för att hålla sig kvar, då gick kraften ur en lite grann



Det blev endast sju matcher i NLA för Olsson som sedan flyttade till Finland för spel i TPS Åbo, vilket också blev en speciell tid för backveteranen då laget knappt hade något att spela för under hela tiden han var där.

– Det var också en rolig tid, ett roligt gäng att spela med. Sedan, när jag kom till TPS så låg de redan 15 poäng från slutspel och mentaliteten i gruppen var ändå att det var kört. Det är ju en stängd liga också så då var det ju nästan fyra månader då man egentligen inte hade något att spela för då slutspel var för långt bort och man behövde inte kämpa för att hålla sig kvar, då gick kraften ur en lite grann. Det är det som är tjusningen med hur vi gör det i Sverige, jag gillar den modellen med kval och så för då måste man spela bra över hela säsongen.

– I Finland kan ju säsongen vara körd efter 30 matcher och då säljer man i princip av laget och skiter i resten av säsongen. Där kände man väl kanske också att man inte ville tillbaka till Finland, men nu har man testat det också och det är kul att kunna ha på CV:et.

”KÄNNER GIVETVIS REVANSCH”

Trots att han trivdes i Schweiz och Finland både på och utanför isen så kände han ganska tidigt att han ville vända hem till Sverige.

– Det var väl prio ett från första början att vända tillbaka till Sverige. Jag pratade med familjen och vi kom fram till att det var bäst. När Frölunda hör av sig och visar så stort intresse var det inte ett svårt val heller enligt mig.

Spelare som lämnar SHL vid 34 års ålder brukar sällan komma tillbaka till ligan. När Jens Olsson skrev på för Frölunda gjorde han därför något ovanligt genom att återvända till SHL vid 35 års ålder.

Trodde du själv att du skulle kunna vända tillbaka till SHL?

– Jäkla bra fråga. Det är klart att när man har spelat ett antal år i Sverige och i SHL och kommer upp i åldern så är det väl ingen självklarhet. För mig har det ändå alltid funnits en tro och en vilja att spela i SHL, jag har ju bevisat att jag kan spela denna nivån. Visst åldern, det står 35 i passet, eller programbladet, men jag känner mig tio år yngre, som en 25-30-åring. Jag känner mig riktigt bra både kroppsligt och i skallen och det gör att man kan tro på sig själv.

Känner du dig revanschsugen nu när du är tillbaka?

– Det är klart att man känner lite revansch, det gör man givetvis. Samtidigt har jag ändå den här starka tron på mig själv, som jag haft tidigare. Jag vet vad jag kan och jag siktar på att göra något bra varje dag.

– Sedan vad andra tycker och tänker om mig och hur jag spelar, det har jag varken tid eller energi att tänka på. Jag tycker ändå det är ett kvitto på att man håller än när en mästarklubb hör av sig även när man har blivit lite äldre. Det boostar ju självförtroendet enormt.

Det är inga tvivel om att det är en taggad Jens Olsson som Frölunda har fått, speciellt efter den första tiden i klubben.

– Hela upplägget här med Frölunda känns spännande och det är väldigt kul att få en sådan chans när man är i den åldern jag är. Då knäpper man kanske de här tvivlarna på näsan, att än är man inte slut.

Det känns som att jag har kommit till en plats där jag verkligen kan maxa allt och sedan kunna känna att jag gjorde allt för att komma så långt jag kunde



Jens Olsson mår bra igen och är taggad på den nya SHL-säsongen.

Vad känner du att du ska bidra med till detta Frölunda?

– Jag ska vara stark i man-man situationer, vinna närkamper och leva mycket på min skridskoåkning och spelförståelse. Vara en bidragande faktor i det defensiva till att börja med och ta ett stort ansvar där.

– Sedan har vi flera unga backar också som Mattias Norlinder, Filip Johansson och Gustav Berglund (ska lånas ut till Västerås nästa säsong) som kanske behöver en stöttespelare. Ett bollplank både på och utanför isen det är väl tänkt att jag ska kunna vara lite av en mentor, jag har ju varit med ett tag.

”HAR INTE HITTAT MITT MAX ÄN”

Trots att han är 35 år gammal, fyller 36 i december, och har spelat proffshockey i cirka 18 år så menar Olsson att han har mycket mer att bevisa. Han kan fortfarande bli bättre veteranen siktar nu på att få ut allt av sin potential under de här två åren i Frölunda.

– Jag har inte hittat mitt max än, det känns som jag kan bli ännu bättre i Frölunda. Med all den kompetens som finns i klubben med ledare som kan fysbiten, den mentala biten eller tränarna som står för hockeyn, det gör att jag känner att jag kan utvecklas och testa hur långt jag kan gå. Det är en stor drivkraft jag har. Sista säsongen i Malmö var min bästa, statistiskt sett, så nu får jag spinna vidare på det i SHL med nya ledare. Det känns som att jag har kommit till en plats där jag verkligen kan maxa allt och sedan kunna känna att jag gjorde allt för att komma så långt jag kunde. Nu har jag har verkligen världens chans att kunna maxa ut allting.

En annan sporre är att vinna. Skåningen har nått SHL-avancemang vid två tillfällen, med Södertälje 2007 och med Malmö 2015. Han har dock endast vunnit en titel vilket var 2011 då han blev fransk mästare med Rouen. Att flytta till Frölunda att därför ett steg som ska ta honom närmare den där efterlängtade Le Mat-pokalen.

– Jag har ju personligen en drivkraft att kunna vinna och det är ju stort chans att göra det när man spelar i Frölunda. Det är en stor ambition jag har och jag är inte bara här för att stå och titta på utan ska kriga för en bra plats i laget och bidra.

SHL siktar på att dra igång säsongen 2020/21 i september, med eller utan publik. De flesta hockeyälskare längtar till dess men frågan är om inte Jens Olsson är en av de som mest ser fram emot pucksläpp.

– Jag ser fram emot att komma igång på riktigt. Det känns som ett riktigt bra beslut. Jag är riktigt taggad för att äntligen, eller ja förhoppningsvis, dra igång serien den 19 september, avslutar Jens Olsson.

