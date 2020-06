Timrå rustar för att vara ett lag för toppen av Hockeyallsvenskan och i förlängningen kunna vara med och slåss om en plats i SHL framåt vårkanten nästa år.

De senaste säsongerna har man pratat om Timrå i ordalag som ”ungdomlig entusiasm” och ”talangfullt”. Frågan är om inte det nu är på väg att ändras, åtminstone om man ska tro på det som skrivs om spelare som ska vara klara men som inte är presenterade än.

Eller vad sägs om Christopher Liljewall, Per Svensson och Jacob Blomqvist? Alla tre uppges nämligen vara klara för medelpadingarna och bidrar i sådana fall med en stor portion hockeykunskap, erfarenhet och inte minst ledaregenskaper.

Till skillnad från tidigare säsonger tycks alltså Timrå bygga ett mer rutinerat lag där ledaregenskaper verkar ligga i fokus. Samtliga i trion kommer till Timrå med ett gediget bagage av bokstäver på sina bröst i sina tidigare klubbar. Därtill får man addera ytterligare en handfull ledare som redan finns i klubben sedan innan. Jag tänker på spelare som Jonathan Dahlén, Albin Lundin och inte minst Morten Madsen.

"ÖGONBRYNSHÖJANDE"

Även om Per Svensson kanske inte blir lagkapten i Timrå är det ändå en liten ögonbrynshöjare att två klubbar skiftar lagkaptener på det här sättet. Timrås tidigare lagkapten, Emil Berglund, valde att lämna för just Almtuna inför nästa säsong. Almtuna är ju, som bekant, den klubb Svensson representerat de senaste åtta säsongerna där han haft en bokstav på bröstet under sex av dessa.

Med andra ord säger känslan att Timrå bygger ett mer rutinerat lag som jag inte tror någon annan toppkonkurrent kommer att vilja möta i säsongens slutskede. För även om spelet skulle hacka under serielunken finns det otroligt mycket hockey i dessa herrar att man har skickligheten att kunna utmanövrera vilket lag som helst i enskilda matchserier, vilket jag skrivit om tidigare.

Nu blir man alltså ännu mer slagkraftiga där Timrå flitigt kommer omnämnas som en absolut toppaspirant tillsammans med Björklöven, AIK och MoDo.

Frågan är hur klubben och spelarna hanterar omställningen det innebär att gå från att vara en ungdomlig underdog fylld med talang till att vara en mer uppskriven toppkandidat?