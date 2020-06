Få saker gör en på så gott humör som när en ung spelare kommer in från vänster och gör succé. De senaste åren har det varit mer regel än undantag att åtminstone någon junior verkligen blir en stjärna i SHL.

Vi kan nämna Elias Lindholm, Andreas Johnsson, William Nylander, Elias Pettersson, Rasmus Dahlin, Emil Bemström och Nils Lundkvist. Med flera. Förra säsongen var Lundkvist en av SHL:s allra bästa backar - och poängmässigt blev han den bästa juniorbacken i svensk ishockeys historia. Men vem kommer ta över tronen, och platsen som ligans bästa junior?

Med drygt tre månader kvar till säsongsstarten gör jag ett försök att förutse vilka juniorer jag tror kommer sätta störst avtryck. Notera att exempelvis en sådan som Victor Söderström inte är med, eftersom han kommer åka över till Nordamerika och inte spela i Brynäs nästa säsong (är det sagt). Ni kommer även märka att en personlig favorit till mig, Karl Henriksson, inte heller är med. Anledningen? Jag tror tyvärr inte han kommer få den speltid han behöver för att kunna färga i SHL. Kraven för att få spela i Roger Rönnbergs Frölunda är så monumentalt höga. Däremot har jag med spelare som kommer draftas i sommar - och riskerar att vara förlorade för svensk hockey. Men så länge de inte ens är draftade, och än mindre har ett NHL-kontrakt, kan jag inte avvara dem från den här rankingen. Speciellt inte eftersom draften lär äga rum efter SHL-säsongens start.

Det finns en mängd duktiga spelare som kommer upp från SuperElit, som har öst in poäng där. Men det finns tyvärr inte plats för Emil Andrae, Arvid Costmar eller Emil Heineman på min topp tio-lista - även om jag tror de kommer kunna göra det bra.

De blir SHL:s bästa juniorer

10) Albin Sundsvik, Skellefteå

En spelare som absolut hade kunnat slå sig in i JVM-laget redan förra året med tanke på Sveriges ganska svaga centeruppsättning. Då fick Albin Sundsvik inte plats - men till vintern lär han vara med i Juniorkronornas VM-trupp.

På juniornivå har han öst in mål och poäng i två år, trots att han varit underårig båda åren, och han har redan hunnit sätta vissa avtryck i SHL också. Trots sin ringa ålder har han gjort fyra mål och funnits med i Skellefteås matchtrupp vid 50 tillfällen.

Skellefteå har ett bra lag och en centersida som ser hyfsat lovande ut. Albin Sundsvik kommer behöva kämpa rejält för att få speltid. Men klubben är känd för att gärna släppa fram sina juniorer och med tanke på att Sundsvik redan funnits med i A-lagets tankar i två år har han lagt en fin grund för att kunna få ett genombrott säsongen som kommer.

9) Zion Nybeck, HV71

Det finns alltid en viss osäkerhet kring de här renodlat offensiva spelarna, när de ska försöka slå sig in på seniornivå. Jag menar, inte ens en supertalang som Lucas Raymond kunde känna sig säker på en plats i Frölunda förra säsongen. Så frågan är om Zion Nybeck kommer få den speltid och den roll han behöver?

Jag tror ändå han har en sådan enorm offensiv spets att han kommer kunna göra det bra, om han får spela, i HV71. I SuperElit gjorde den blott 18-årige forwarden 66 poäng på bara 42 matcher och vann poängligan. Det ska dock sägas att Linköpings Arvid Costmar hade ett bättre poängsnitt än Nybeck.

Zion fick känna på SHL-spel redan förra säsongen och har också blivit målskytt i ligan. Jag hoppas vi får se honom mycket i vinter, och att han kan slå sig in i Tomas Monténs JVM-lag. Kapaciteten finns definitivt.

8) Jesper Wallstedt, Luleå

Jesper Wallstedt har beskrivits som svensk hockeys största målvaktstalang sedan Henrik Lundqvist, och han spås gå tidigt i draften 2021. Det är en chansning att gå in med Wallstedt som en av två målvakter, men han är en exceptionell talang. Dessutom har vi flera gånger sett att unga målvakter ofta klarar av omställningen från seniorhockey till juniorhockey väldigt bra. Bara de senaste åren kan vi nämna Adam Åhman, Samuel Ersson och såklart Hugo Alnefelt som några bra exempel där.

Jesper Wallstedt blev redan förra säsongen den yngsta målvakten någonsin att få speltid i Sveriges högstaliga och jag längtar verkligen efter att få se honom "på riktigt" kommande säsong. Trots att han fortfarande är 17 år, och inte fyller 18 förrän i november, har han gjort två år i SuperElit och levererat fina siffror. Dessutom kommer han få god hjälp av Luleås extremt framgångsrika defensiv.

Det är kanske för mycket begärt att han ska kunna konkurrera ut über-rutinerade David Rautio i Luleå - men det vore mäktigt om han i alla fall gav honom en match om förstaspaden. Det här är en riktig guldklimp i svensk hockey.

7) Helge Grans, Malmö

När Marcus Björk blev skadad slog Helge Grans igenom med dunder och brak - vilket ledde till att Björk släpptes till Brynäs. I december slog det gnistor om Grans, och Petter Rönnqvist sade lyriskt att han imponerade mer än Rasmus Dahlin i samma ålder.

Det säger en del.

Den 18-årige backen snittade en poäng per match i SuperElit och gjorde tre poäng på 21 matcher i SHL. Det första, och hittills enda, målet kom på bortaplan mot Brynäs när han som 17-åring visade för alla att han hörde hemma i SHL.

Malmö har en stabil backsida men saknar den backen som kanske kan göra det lilla extra. Det är där Helge Grans kommer in i bilden - och det är det som gör att jag tror han kan vara en av ligans bästa juniorer. Och vem vet, kanske kan han som underårig slå sig in i JVM-truppen?

6) Noel Gunler, Luleå

Han snittade inte ens tio minuter per match - men gjorde ändå 13 poäng (4+9) på 45 matcher som 18-åring. Det är inte illa.

Alla som har sett Noel Gunler har ju förstått att han har fruktansvärt mycket hockey i sig. Han har fullständigt sprutat in poäng i juniorhockeyn och känslan hos mig och många andra är att det lurar ett ruggigt genombrott runt hörnet. Det kanske inte kommer redan den kommande säsongen - men det kommer komma.

I ett Luleå som ställer superkrav på sina spelare, och framför allt på deras disciplin, krävs det väldigt mycket för att en juniorforward ska:

1) få spela,

2) göra det bra.

Om Nuel Gunler är redo att bli helt ordinarie i laget nästa säsong? Det är för tidigt att säga. Men oavsett om han får en topp nio-roll eller får finna sig i att vara en "in-och-ut-ur-laget-spelare" är jag övertygad om att han kommer leverera de gånger han får chansen. Ska vi säga att han nosar på tio mål och 20 poäng, om han får en ordinarie roll?

5) Philip Broberg, Skellefteå

Topparna har han redan nu - men kanske saknas det en viss jämnhet och stabilitet i Philip Brobergs spel? Det är såklart ingenting konstigt i det, med tanke på hans ålder, men det känns som att det saknas en nivå där. Och det kan väl ses som något positivt också - för hittar han den kommer det här bli en nyckelspelare för Skellefteå AIK i vinter.

Han landade in på åtta poäng under debutsäsongen i SHL och det, om något, visar väl hur vanskligt det är att kolla på poäng när det handlar om backar. Ibland kan det säga jättemycket, men i lika många fall säger det ingenting. För även om Broberg inte var felfri under förra säsongen visade han i alla fall upp en offensiv arsenal som definitivt var värd mer än åtta poäng i den kolumnen.

Det ska bli spännande att se var Broberg hamnar i hierarkin, nu när också Adam Wilsby kommer tillbaka efter succén i Södertälje. Tar han stora kliv och får en ännu större roll än förra säsongen, eller finns det en risk att han till och med hamnar i kläm och får mindre speltid än de cirka 14 minuterna han snittade per match förra säsongen?

Jag hoppas på det förstnämnda.

4) Albert Johansson, Färjestad

Det är klart, ingen trodde väl att Nils Lundkvist skulle vara SÅ bra som han var förra säsongen. Men om vi bortser från honom går det att argumentera för att Albert Johansson var förra säsongens största positiva överraskning bland juniorerna.

Även om det var långt ifrån planerat att Albert Johansson skulle vara något annat än en back i Färjestads periferi, tog han för sig och spelade stundtals på ett sätt som antydde att han var en rutinerad pjäs i SHL-sammanhang.

Han avslutade säsongen med att göra fem poäng på fyra matcher och landade totalt på 13 poäng. Hade det inte varit för att Sverige förra säsongen hade sin bästa backsida någonsin i JVM hade han definitivt spelat funnits med där. Han får nöja sig med att vara en nyckelback i VM den här vintern i stället. Det är jag övertygad om att han kommer vara, nämligen.

Jag tror att Johansson säkert kommer inleda som sjätteback i Färjestad. Han har dock alla chanser att klättra rejält i den hierarkin.

3) Hugo Alnefelt, HV71

Som sagt: Det finns alltid risker med att gå in med en "ungdom" som en av två målvakter. Men när Adam Åhman tvingades till operation valde HV71 att satsa på Hugo Alnefelt som komplement till Jonas Gunnarsson.

Man kan konstatera att det blev ett lyckat drag.

Hugo Alnefelt visade per omgående att det inte fanns någon anledning att tvivla på hans kapacitet och på vilken nivå han hörde hemma. Det är inget snack om att det här är en SHL-målvakt. Även om den ständigt underskattade Jonas Gunnarsson är en riktigt vass målvakt i vår högstaliga blir i alla fall jag inte förvånad om Alnefelt ger honom en ännu tuffare kamp om förstaspaden - och kanske till och med tar över den?

Det vattnas i munnen när jag tänker på att Juniorkronorna lär ha Hugo Alnefelt och Jesper Wallstedt som sitt målvaktspar i vinter. Oj, oj, oj!

2) Lucas Raymond, Frölunda

Jag slet mitt hår när jag såg hur Lucas Raymond matchades förra året. Oavsett om Frölunda gick som tåget eller hade det tungt fick Raymond inte den speltid jag tycker han förtjänade att få. Vi ska inte lura oss till att tro att det här är någon sorts färdig storstjärna i SHL bara för att han är en av världens bästa spelare i sin ålderskull - men genom åren har vi gång på gång på gång sett vad unga spelare kan göra om de sätts i rätt omgivning.

Raymond var ofta utanför laget eller extraforward. Han snittade blygsamma 9:48 i istid när han väl fick spela men gjorde ändå godkända tio poäng på 33 matcher. Jag är helt övertygad om att han hade klarat av det utmärkt om han hade gått in som ordinarie forward i Frölunda redan förra säsongen. Nu blev det, i min mening, alldeles för hattigt.

Det är därför jag "bara" har honom som tvåa på den här listan. Frölunda kommer ställa upp med ett mycket starkt lag nästa säsong också och även om Lucas Raymond garanterat blivit starkare och bättre när vi släpper pucken i höst är jag rädd för att han faller ned oförtjänt långt i hierarkin igen.

Det är lite som situationen med Noel Gunler i Luleå - det krävs så vansinnigt mycket av en spelare för att klara av att spela Bulans/Roger Rönnbergs hockey. På kort sikt kanske det blir Lucas Raymonds fall?

Jag hoppas han exploderar under sommaren och att han i höst visar att han är färdig för att ta en relativt stor roll i Frölunda. Lucas Raymond är så otroligt läcker att titta på när han spelar ishockey.

1) Alexander Holtz, Djurgården

Lucas Raymond rankas högst på draftrankingarna och lär väljas lite före sin evige vapendragare slash rival, Alexander Holtz. Men Holtz har utan tvekan visat mer i SHL än sin jämnårige kedjepolare från landslaget.

Alexander Holtz snittade 13 minuter per match förra säsongen och gjorde närmare en halv poäng per match. Det är riktigt bra för en 17-åring. Han fick lira i förstakedjan med Jacob Josefson och Patrik Berglund, han fick spela i powerplay - och levererade precis så bra som man kan begära att en 17-åring gör i den omgivningen. Han blev topp-tio i SHL-/Elitseriehistorien för U18-spelare med sin poängnotering och hade bara tre poäng upp till Markus Näslund på tredjeplatsen med sina 9+7. De nio mål han gjorde var dessutom bara ett mål ifrån alla tiders rekord för en U18-spelare.

Djurgårdstalangen nominerades till årets rookie i SHL, trots sin ringa ålder, och med en sommarträning till (och med förra säsongen som ordinarie i ligan) tror jag att Alexander Holtz kommer kunna nosa på 30-poängsvallen åtminstone. Och med tanke på vilken vass målskytt han var redan förra säsongen blir jag inte förvånad om han åtminstone gör 15 mål. Det är en bra siffra för nästan vilken SHL-spelare som helst.

Det är framför allt rollen och förtroendet han får av Robert Ohlsson som gör att jag håller Holtz före Raymond på den här listan och jag har svårt att se något annat utfall än att Djurgårdens supertalang kommer vara ligans bästa junior säsongen 2020/2021.

