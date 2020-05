Statsministern stöttar Modo: "Ett litet bidrag"

View this post on Instagram

Den ekonomiska kris som följer i det nya coronavirusets spår slår hårt mot alla delar av samhället, så också inom idrottsrörelsen. Att all publikidrott ställts in har raderat ut en viktig inkomstkälla för många föreningar och därför har regeringen gått in med en halv miljard för att stötta idrotten. Dessutom kan föreningar som också är företag använda sig av kortidspermitteringar för att få ner kostnader. Landets organiserade idrott spelar en viktig roll, inte minst för våra barn och unga, och måste värnas. Var och en av oss som har möjlighet kan också göra en egen insats och stötta sitt hjärtas klubb eller en förening som betyder särskilt mycket. Det är medlemmarna och supportrarna som är grunden för idrottsrörelsens verksamhet och gemenskap. För Ulla och mig dunkar hjärtat, som ni kanske vet, särskilt för Modo Hockey. Därför har vi precis köpt säsongskort för Modos dam- och herrlag. Det är ett litet bidrag för att stötta klubben inför att spelen kan börja igen.