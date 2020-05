Bomben: Stjärnkeepern på "Lövens" radar

Här har ni en bomb som kan komma att skaka om Västerbotten. NHL-meriterade Joni Ortio med en bakgrund i Skellefteå AIK, finns på rivalen Björklövens radar. Det skriver Västerbottens-Kuriren.

Ortio var en toppmålvakt i SHL under sina två år i Skellefteå-tröjan, och kommer närmast från spel i KHL och Schweiz de två senaste åren. Säsongen som gick spelade han för Rikard Grönborgs Zürich där han stod 21 matcher, räddade 91,7 procent av skotten och släppte in ,238 mål per match.

Ortio har också 37 NHL-matcher med Calgary på sin imponerande meritlista.

– Vi vet om att han finns på marknaden men där är det säkert högre ligor och klubbar som lockar, säger Kenttä.

ERSÄTTER CANNATA?

Björklöven jagar febrilt en ersättare till Joe Cannata som förra säsongen var HockeyAllsvenskans bästa målvakt. Per Kenttä-fyndet har emellertid valt att lämna klubben för spel i SHL med Oskarshamn.

Nu är frågan om sportchefen kan ro i hamn värvningen av ytterligare en toppmålvakt. Han bekräftar också att både Linus Söderström och Markus Svenssonn är alternativ till förstemålvaktsposten.

– Det är några vi har diskuterat men längre än så har vi inte kommit, säger han.