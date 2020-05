Nils Lundkvist – bästa talangen i Europa

Det var en säsong att minnas för Nils Lundkvist.

19-åringen från Piteå satte nytt juniorrekord i SHL för antal poäng av en back med sina 31 poäng (11+20) i grundserien. Han var dessutom med om att ta brons på JVM och fick efter säsongen ta emot Elite Prospects Award som SHL:s bästa junior.

Nu prisas Luleås backtalang även i Europa.

På onsdagen fick Nils Lundkvist ta emot Fjällräven Young Player of the Year Award, en utmärkelse som delas ut av Alliance of European Hockey Clubs. Priset går till "den mest värdefulla spelaren under den gångna säsongen född 1 januari 1998 eller senare (U22)" och spelare "måste ha visat upp skicklighet, sportsmannaanda och hängivenhet till sporten för sin klubb och på internationell nivå".

Bland de tidigare vinnarna av priset finns bland annat Elias Pettersson.

Övriga nominerade till priset 2020 var Frölundas Samuel Fagemo, Kärpäts Jesse Puljujärvi, tyska underbarnet Tim Stützle, Adler Mannheim, samt HC Davos österrikiske junior Benjamin Baumgartner.