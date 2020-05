Utkonkurrerad i HV71 - gör succé i USA

HV71 har fostrat några av Sveriges största målvaktslöften de senaste åren. En av talangerna, Victor Östman, valde dock att lämna klubben för spel i USA. Där gjorde han succé i juniorligan USHL - och nu tippas han kunna väljas i sommarens draft.

– Jag kände mig ganska klar i HV efter tre år, säger han till hockeysverige.se.

Först skulle han försöka konkurrera ut Adam Åhman, som då sågs som den kanske största målvaktstalangen i sin åldersklass. Sen, när han försvann, kom supertalangen Hugo Alnefelt i stället. Även om han själv fått sitta på bänken för A-laget några gånger kan man lugnt konstatera att Victor Östman hade en stenhård konkurrens om speltiden även i HV71:s juniorlag.

Nu har Hugo Alnefelt gjort en säsong i SHL, och Adam Åhman har i alla fall etablerat sig som en klassmålvakt i HockeyAllsvenskan. Victor Östman? Han valde en helt annan väg. Efter en knepig säsong i HV71:s J20-lag, där Hugo Alnefelt lade beslag på förstaspaden, valde Östman att flytta till USA för att spela i USHL - och sedermera slå sig in på collegevägen.

Nästa säsong spelar han för University of Maine i NCAA.

– Jag kände mig ganska klar i HV efter tre år där. Jag hade gått ut gymnasiet och kände att jag ville prova på något helt nytt. Jag tyckte college verkade väldigt intressant och då var det en bra grej att göra ett år i USHL först. Det är en collegeförberedande liga med collegescouter på nästan varje match, så det var ett bra sätt att få ögon på sig därifrån samtidigt som jag kunde vänja mig med att bo i landet och alla de bitarna innan jag tog steget, berättar han för hockeysverige.se.

Det var några nivåer bättre än SuperElit hemma i Sverige



Victor Östman etablerade sig snabbt som en av de allra bästa målvakterna i den amerikanska juniorligan, och presterade siffror i nästan samma klass som landsmannen Erik Portillo som prisades som bäst i ligan. Den tidigare HV-målvakten stod i ligans bästa lag, Chicago Steel, och blev lagets förstamålvakt. Han vaktade kassen i 30 matcher, släppte in omkring 2,3 mål per match och räddade en bit över 91 procent av skotten.

– Det var ett jättekul år. Dels att få känna på allt runt omkring, med allt nytt, med flytten och allt sånt. Det var ett stort steg att ta. Men jag ångrar verkligen inte att jag tog det steget. Allt flöt på bra, och sen hade vi ett så bra lag också. Det underlättade ju en del för välmåendet också. Jag är supernöjd med att jag åkte över och jag utvecklades mycket som person under det här året också, säger han.

Victor Östman.

Hur var hela upplevelsen? Var det en stor omställning?

– Det var bara kul att få prova något nytt och det var en rolig liga att spela i också, med många skickliga spelare.

– Det var faktiskt ungefär som jag trodde, skulle jag säga. Det var liksom inget jag chockades över. Jag visste att det skulle vara en bra kvalité på ligan och den var några nivåer bättre än SuperElit hemma i Sverige. Men det var jag som sagt förberedd på.

DOMINERADE UNDER GRUNDSERIEN

Precis som i nästan hela övriga hockeyvärlden korades ingen mästare i USHL den här säsongen, på grund av Covid-19 som tog världen i ett järngrepp. Något som förstås kändes extra surt för grundserievinnarna Chicago Steel.

– Ja, det känns extra tungt såklart. Vi hade goda chanser att gå hela vägen. Jag har aldrig tidigare spelat i ett lag där vi varit så dominanta som vi var nu, under delar av säsongen, konstaterar den 19-årige målvakten.

Victor Östman har nosat på spel i SHL.

Skulle du rekommendera fler svenskar att ta vägen via USHL och sen college?

– Absolut! Jag är verkligen helnöjd med att jag spelade där. Det är en riktigt bra liga och det ger som sagt bra förberedelser inför college. I Sverige är det svårt att få den utbildningen som du kan få på college, samtidigt som du kan fortsätta satsa och spela på en hög nivå. Jag skulle definitivt rekommendera fler att testa på ligan.

– Jag började tänka i collegebanorna under sista året i HV. Det kändes som en kul grej, och det skulle vara bra att få en utbildning också. Efter säsongen i HV71 insåg jag att det verkligen var något jag ville göra - och sen tog jag beslutet att jag skulle åka över.

Om jag har tålamod och fortsätter jobba, då kommer jag också kunna ta mig långt



Victor Östman har vunnit en titel i karriären: J20-guldet med HV71 2018. Då fick han dock finna sig i att vara backupmålvakt till Adam Åhman. Men trots att han fått se sig utkonkurrerad ett par gånger om i HV:s juniorlag har stockholmaren aldrig tvivlat på sig själv.

– Nej, tvärtom. Det var lite därför jag valde att göra som jag gjorde - att gå en egen väg i USA. Jag trodde på mig själv hela tiden. Jag trodde jag kunde lyckas där borta och att jag höll för den nivån. Jag valde en annan väg, som jag tror blir bra för mig.

– De blommade ut lite tidigare än jag gjorde, och de har valt andra vägar än jag också. Men jag har försökt att inte tänka så mycket på det här. Jag har bara tänkt att om jag har tålamod och fortsätter jobba, då kommer jag också kunna komma långt.

Victor Östman

"DET ÄR KLART DET VAR TUFFT"

Men han medger att det var jobbigt att se Hugo Alnefelt slå igenom och ta förstaspaden i J20-laget, säsongen 2018/2019.

– Jo, det är klart det var tufft. Det är så det är vara målvakt, och den typen av situationer är förmodligen något jag kommer få vara med om framöver i min karriär också. Det är liksom bara något man får lära sig hantera. Men det är klart, där och då kändes det tufft att inte få spela de viktiga matcherna och så vidare.

Efter den kämpiga säsongen i HV valde NHL-klubbarna att nobba Victor Östman i förra sommarens draft - men efter succén i USHL tippas den svenske målvakten bli vald den här gången i stället.

– Skulle jag bli vald den här gången skulle det såklart vara jättekul - och en stor ära. Men ska jag vara ärlig vågar jag inte ha för stora förhoppningar.

Har du märkt av något intresse från NHL-klubbarna?

– Det är klart att jag märkt av att det finns ett intresse. Vi hade ett så bra lag den här säsongen, och det är flera andra i laget som kommer kunna gå i förstarundan eller andrarundan, så det har varit många scouter och kollat på våra matcher. Det är såklart positivt för mina chanser också.

TRÄNAR MED STJÄRNORNA

Nu är Victor Östman i HV71 och tränar tillsammans med två andra spelare som tagit sig till Nordamerika via SHL-klubben: David Gustafsson och Lawrence Pilut. De drillas för fullt av HV-profilerna Björn Melin och Teemu Laine som numera jobbar som personliga tränare. Något som funkat "jävligt bra" enligt Victor själv.

Ingen vet hur framtiden ser ut, om collegeterminen kommer igång som planerat eller om Östman tvingas vara kvar i Jönköping en längre tid.

Mitt mål och min dröm är att ha en lång karriär där borta



Men det råder inga tvivel om att målvaktstalangen är redo.

– Jag är så sjukt taggad på att få åka över. Jag känner att både tränarna, och alla andra på Maine har varit väldigt positiva till mig, och jag har verkligen fått en bra bild. Vi får se när allting börjar, det vet vi ju inte som läget är nu, men jag är riktigt taggad.

Och får han bestämma själv väntar många år i Nordamerika.

– Det är målet. Förhoppningsvis kan jag göra det bra på college, och sen får vi se vad som händer. Men mitt mål, och min dröm, är att få ha en lång karriär där borta, avslutar Victor Östman.

