BESKEDET: Spelarna säger ja till fortsatt spel

Den senaste veckan har det tagit ordentlig fart kring NHL-säsongens vara eller icke vara.

Ansatsen att slutföra den påbörja säsongen har hela tiden funnits sedan säsongen tvingades att sättas på paus i mitten av mars till följd av coronavirusets utbrott – något som inte kunnat göras utan spelarnas godkännande.

Sent under fredagskvällen röstade därför en kommitté, den så kallade "Return to Play"-kommittén, bestående av en spelare från de 31 NHL-klubbarna, om förslaget att återuppta säsongen senare i sommar.

MÅNGA DETALJER ÅTERSTÅR

Minst 18 lag behövde ge sitt godkännande för att ligan skulle fortskrida sina planer om fortsatt spel – något man nu verkar ha fått. NHLPA meddelade via ett pressmeddelande i natt att "den exekutiva kommitén auktoriserat fortsatta förhandlingar med NHL om ett format innehållandes 24 lag för att på så vis kunna kora en Stanley Cup-vinnare".



Beskedet innebär att NHL-säsongen till största sannolikhet kommer att kunna slutföras och en Stanley Cup-mästare för säsongen 2019/20 kommer att kunna koras. Dock återstår en hel del detaljer, till exempel när, var och hur slutspelet ska spelas.

"Ett antal detaljer måste förhandlas vidare innan vi når en överenskommelse om att börja spela igen", skriver NHLPA vidare.

Tidigare har det talats om att spela slutspelet på två eller fyra olika orter.

NÄSTA SÄSONGSSTART KAN DRÖJA TILL 2021

Enligt NHL-insidern David Pagnotta vill lagen, i fall spel kommer att återupptas, hålla träningsläger i början av juli för att förbereda sig inför avslutningen. Det skulle i sin tur kunna innebära att Stanley Cup-slutspelet inte skulle dra igång förrän i slutet av juli. Vidare rapporterar Pagnotta att Stanley Cup-pokalen kanske inte delas ut förrän i slutet av september, vilket innebär att nästa säsong (2020/21) skulle kunna börja så sent som i januari 2021.



De fyra högst placerade lagen i varje konferens i skrivande stund (St. Louis, Colorado, Vegas och Dallas i väst samt Boston, Tampa, Washington och Philadelphia i öst) är redan klara för förstarundan i slutspelet, medan de andra 16 lagen kommer att göra upp i en play in-runda i bäst av tre matcher och se ut enligt följande:

Eastern Conference

Pittsburgh – Montreal

Carolina – New York Rangers

New York Islanders – Florida

Toronto – Columbus

Western Conference



Edmonton – Chicago

Nashville – Arizona

Vancouver – Minnesota

Calgary – Winnipeg

