”Sorgligt att de är villiga att riskera spelarnas hälsa för pengar”

NHL uppges vara nära att spika planen för hur årets säsong ska återupptas.

Någon som ställer sig mot att börja spela igen är Washington Capitals-backen Radko Gudas som menar att pengarna styr NHL och att spelarnas hälsa kan vara i fara om säsongen kommer igång igen.

– De låter oss inte åka till OS för att vi inte ska bli skadade men de vill spela en NHL-säsong mitt i en pandemi, säger Gudas till tjeckisk media.

Under helgen kom det uppgifter som säger att NHL är på väg att spika ett upplägg för hur NHL-säsongen kommer att avgöras. Det innebär bland annat ett slutspel med 24 lag samt spel på ett antal neutrala arenor där spelarna får bo på hotell under tiden säsongen avgörs. Detta skulle kunna ske tidigaste i början av juli enligt de nordamerikanska uppgifterna.

Att NHL kan återvända är ett glädjebesked för de flesta hockeyälskare men det finns ändå en del som ställer sig mot planen.

En av dem är Radko Gudas som nyligen intervjuades i tjeckiska ČT Sport. Enligt honom är det en dålig idé att ens återuppta säsongen.

– Jag tycker inte att vi ska spela när säsonger ställs in över hela världen. Hockey skulle vara den enda lagsporten som försöker tvinga sig igenom det här. De låter oss inte åka till OS för att vi inte ska bli skadade men de vill spela en NHL-säsong mitt i en pandemi. Om vi fortsätter spela skulle hockey simma lite mot strömmen, säger Gudas och fortsätter:

– Pengar är pengar och just nu är det det som styr värden. Det är lite sorgligt att de är villiga att riska spelarnas hälsa för pengar.

”FLERA SPELARE SKULLE BLI DEPRIMERADE”

Den snart 30-årige tjecken är en spelare som kommer att återvända till spel om NHL:s plan fullföljs. Han spelar i topplaget Washington Capitals och skulle då få chansen att tävla om Stanley Cup.

Han menar dock att spelarna kommer att lida ifall planen blir verklighet.

– Jag tror inte att spelarna skulle klara av att sitta isolerade på ett hotell under hela sommaren. Då kliver man in och rubbar ens personliga frihet. Man borde kunna fokusera på sig själv och sin familj under sommaren. Trots att alla har varit hemma de två, tre senaste månaderna tror jag att om vi skulle sitta i ett hotellrum under hela sommaren så skulle flera spelare bli deprimerade.

Även smittorisken oroar för Gudas.

– Om en kille blir smittad så kan hela ligan ha det här viruset inom en vecka med tanke på hur de planerar; att alla ska spela mot alla. Ett felsteg kan göra att man måste avbryta säsongen igen.