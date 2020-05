'När Färjestad vunnit SM är det som när Sverige vunnit VM'

Han har gjort tredje mest landskamper genom tiderna, och var lagkapten vid ett av Tre Kronors VM-guld. I veckans Old School Hockey möter vi den nyblivne 60-åringen Thomas Rundqvist.

Thomas Rundqvist är den smålänning som gjort flest A-landskamper. Han är till och med trea av alla tiders mesta Tre Kronor spelare. Ängelholms-grabbarna Jörgen Jönsson och Jonas Bergqvist är etta och tvåa innan Rundqvist lägger sig trea före namn som Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson och Sven Tumba.

Thomas Rundqvist blev Färjestad trogen mer eller mindre under hela sin karriär, förutom en kortare utflykt till NHL och Montréal Canadiens. Han kom senare av att avsluta sin karriär med spel i Österrike för VEU Feldkirch. Där spelade han för övrigt med Jonas Bergqvist, som han lämnat över titeln som mesta landslagsman till. Den i Vimmerby födde och uppväxte smålänningen, hamnade i tidig ålder i Färjestad och gjorde där elitseriedebut som 18-åring 1978. Det var via TV-pucken som han upptäcktes.

- Ja, dels det och dels för att en gammal ungdomsledare från Färjestad, Lars Lindkvist, bodde i Nässjö och tränade deras lag som låg i samma serie som Vimmerby. Det var sedan han som tipsade Färjestad om mig.

Du, Håkan Loob och Tommy Samuelsson är alla födda 1960 och har följts åt

sedan pojklandslagsåldern. Vad har de båda betytt för din utveckling som spelare?

– Vi fungerar väldigt bra ihop både på och utanför plan och vi har hela karriären triggat varandra. Nu jobbar alla tre i Färjestad. Jag på ungdomssidan, Håkan som klubbdirektör och Tommy som tränare för A-laget.

JÄMFÖRDES MED FOTBOLLSIKONEN

Redan i unga år fick Rundqvist smeknamnet ”Kocken”.

– Det kommer faktiskt från en fotbollsspelare som hette Rolf ”Kocken” Andersson som spelade i Jönköping Södra men även i Hammarby på 60- och 70-talet. Jag spelade mycket fotboll när jag var yngre och det fanns väl någon jämförelse, men jag vet inte om jag själv kan svara på var den likheten skulle ha funnits, säger Rundqvist med ett leende när vi träffar honom på Färjestads kansli där han sedan många år jobbar.

Hur var flytten från Vimmerby till Färjestad rent socialt?

– Det var inga problem alls, alla ungdomar i laget bodde i närheten av varandra och vi blev väl omhändertagna av föreningen.

– Till att börja med bodde jag i Björn Skaares lägenhet eftersom han hade åkt över till Nordamerika för att spela. Det var under en kort period innan jag fick en lägenhet i som sju eller åtta andra av klubbens spelare. Jag minns att förutom jag och Samuelsson bodde även Tommy Möller och senare även Janne Ingman där.

Bildbyrån



Säsongen 1978/79 tränades Färjestad av Conny Evensson och Kjell Augustsson. Det var de båda som lät Thomas Rundqvist debutera i elitserien. Det skedde den 25 januari 1979.

– Debuten var mot Björklöven borta, kommer inte ihåg så mycket av själva matchen mer än att vi spelade oavgjort, 3-3.

– Matchen därpå däremot var min hemmadebut och vi spelade oavgjort mot Leksand, 5-5. Jag gjorde mål i första bytet framspelad av Dan ”Dajja” Hermansson. Jag gjorde även en passningspoäng i den matchen. Efter det har det bara rullat på och oftast har det gått bra.

LEDDE KLUBBEN TILL HISTORISKT GULD

Conny Evensson och Kjell Augustsson kom att 1981, med Thomas Rundqvist i laget, leda Färjestad till klubbens första SM-guld.

– Vi hade en ganska tuff grundserie och det var först i näst sista omgången som det redde upp sig, så vi blev klara för slutspel.

– Målvakten Hannu Lassila, som kommit till Färjestad från HV 71, var helt fantastisk, inte minst i slutspelet. Även Thomas Steen var otroligt bra den säsongen. Just det att flera av oss yngre spelare, som exempelvis Steen och Håkan Loob, tog ett stort steg i utvecklingen just den här säsongen, i kombination med att vi hade många väldigt bra äldre spelare, gjorde att vi vann.

Conny Evensson berättar:

– Kjell Augustsson var med mig under alla år som tränare. En underbar kille med näsa för spelet och taktik. Vi ville ha unga spelare och efter två säsonger pratade jag med Kjell Glennert, som var väldigt bra och ordförande, och han var med på att vi föryngrade laget kraftigt. Det laget som vi sedan vann med 1981, vilket var Färjestads och hela Värmlands första SM-guld i ishockey, tror jag är det yngsta lag som har vunnit SM. Det var (Håkan) Loob, Tommy (Samuelsson), Thomas (Rundqvist), (Thomas) Steen är alla födda 1960. Dessutom är Jan Ingman och Håkan Nordin 61:or.

Conny Evensson.



Thomas, du vann även SM-guld 1986 och 1988. Kan man säga att det ena guldet var roligare än det andra att vinna?

– Var sak har sin tid. Du spelar för att vinna och jag tycker nog att man efter det första guldet bara vill vinna mer och uppleva den här känslan igen. Som spelare vet du vad som krävs för att gå hela vägen och du är beredd att lägga ner jobbet för att få chansen att vinna igen.

Efter OS 1984 prövade du på NHL-spel i Montreal Canadiens. Det blev bara en säsong och endast två matcher, vilket förvånar många. Var inte Thomas Rundqvist mogen för NHL redan vid 24-års ålder?

– Visst var jag redo och väl förberedd. Jag kom till ett väldigt bra lag och på den tiden var det bara sexton lag i ligan och tuffare konkurrens.

– Jag var väl inte den spelartypen som laget behövde (enligt coachen tillägger Thomas) och pengarna var heller inte så stora att jag ville offra den sportsliga karriären för att sitta på bänken. Utan jag valde att flytta hem redan efter en säsong där borta.

I vilken kedja fick du spela i NHL-debuten?

– Jag tror det var tillsammans med Ryan Walter och Mark Hunter.

VANN VM-GULD - SOM LAGKAPTEN

Du spelade inte mindre än 267 A-landskamper. Vilket är det absolut finaste minnet för dig i Tre Kronor?

– VM-guldet 1991 i Åbo var väldigt speciellt. Vi slog ryssarna i en ren final där vi varit obesegrade under hela turneringen. Det gick också väldigt bra personligen där jag kom med i All Star-Team och som lagkapten för det här gänget fick jag åka fram och hämta bucklan.

– När vi vann SM-guld med Färjestad tio år tidigare var det Conny Evensson som var tränare och hanvar även förbundskapten tillsammans med Curt Lundmark under VM 1991 i Åbo.

Hur är känslan att möta upp stora delar av svenska folket på Sergels Torg efter att man med lagkompisarna nått en stor framgång som ett VM-guld?

– Det var en fantastisk syn vi möttes av och en helt otrolig känsla som man aldrig glömmer.

Ungefär som hemma i Karlstad efter ett SM-guld med Färjestad?

– Jag tror att känslan över att ha vunnit är den bästa känslan. Hockeyn engagerar oerhört mycket, så när Färjestad vunnit SM kan man nog säga att det är ungefär som när Sverige vunnit VM… i alla fall i Värmland, skrattar Rundqvist.

Thomas med statsminister Ingvar Carlsson.Bildbyrån



Många talar om familjen Färjestad. Hur skulle du beskriva den?

– Man bryr sig om varandra. På isen ställer man höga krav på varandra och utanför isen ser man till att spelarna och deras familjer trivs i Färjestad och Karlstad. Då pratar vi inte enbart under karriären utan efter att man slutat spelat.

SPELADE FÖR "VÄRLDENS FRAMÅNGSRIKASTE"

Du var lagkapten i både Tre Kronor och Färjestad under många år. Vad ska en lagkapten i dina ögon ha för bra egenskaper?

– Framförallt goda ledaregenskaper. Han ska kunna leda en grupp, hjälpa till med trivseln och framförallt alltid sätta laget före jaget.

Är det inte svårt att ta den bördan i Tre Kronor där många spelare med starka ledaregenskaper är samlade?

– Jag såg det aldrig som en börda. Tvärtom, det var en oerhörd ära att vara lagkapten i Tre Kronor och det var aldrig några problem. De flesta förstår att någon måste vara kapten och alla vill ju åt samma håll.

Thomas Rundqvist kom att avsluta sin karriär som spelare i österrikiska VEU Feldkirch.

– Det var en helt fantastisk upplevelse. Jag och Bengt-Åke Gustafsson tänkte oss från början att åka ner dit och spela en säsong, bland annat eftersom våra familjer fungerade väldigt bra tillsammans. Men det blev ingen nedtrappning i Österrike, snarare tvärtom. I ställer för en säsong blev det fem och under de här åren vann vi inte mindre än nio titlar. Det sägs att vi var världens framgångsrikaste lag vid den här tiden.

– Det var heller ingen slump att vi vann Europacupen ett år. I kvartsfinal slog vi TPS, i semifinal slog vi tjeckiska mästarna Petra Vestín och i finalen Dinamo Moskva.

– Visserligen kanske inte österrikiska ligan den bästa, men vi i Feldkirch hade ett väldigt bra lag. Jag tror att det inte var mer än fem eller sex killar som var från just Österrike. Övriga var kanadensare, amerikanare eller svenskar. Vi hade även någon slovensk spelare med.

Bildbyrån



HYLLAR EVENSSON

Vilken ledare har betytt mest för dig under alla dina år som spelare?



– Det blir Conny Evensson för hans otroliga engagemang. Han kunde motivera, förklara saker på ett bra sätt. Conny var oerhört ärlig och gav både kritik och beröm, vilket många har svårt för. Han levde också själv på samma sätt som han krävde av spelarna.

Hur har ishockeyn utvecklats från mitten av 1970-talet till idag?

– Allt går snabbare idag och alla spelare är mycket mer professionella idag. Den största utvecklingen har nog ändå varit vid sidan av isen. Jag tänker på alla nya arenor och också på hur noggranna alla är med förberedelser, kost, mental träning och så vidare. Sedan har den affärsmässiga utvecklingen hos lagen varit enorm.

Under en match med Tre Kronor-legends.Bildbyrån



Avslutningsvis, vem är Sveriges genom tiderna största ishockeyspelare?

– Det är omöjligt att svara på, tycker det är jättesvårt att jämföra olika tidsepoker med alla dess olika förutsättningar. Min stora idol när jag var liten var Uffe Sterner. I min egen generation säger jag Håkan Loob och sedan måste man ju nämna de tre stora i generationen efter mig Peter ”Foppa” Forsberg, Mats Sundin och Nicklas Lidström. Det känns dock hedrande att fått spela med dem också, även om vi befann oss olika i våra karriärer.

