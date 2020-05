”Kände att jag inte skulle få den rollen jag ville ha i HV”

Det mesta pekade på att Daniel Norbe skulle vara en SHL-spelare även nästa säsong.

Till de flestas förvåning valde den 24-årige backen istället att återvända till Hockeyallsvenskan och skrev på för Björklöven.

– Det lockade självklart att stanna i HV men nu blev det Björklöven istället och det är jag fantastiskt glad över, säger Norbe till hockeysverige.se.

”Jag har lyckats hamna i närheten av hemstaden Växjö varje gång men nu blir det ju nästan så långt bort som man kunde komma.”

Daniel Norbe är just nu hemma i Växjö och förbereder sig inför att åka de dryga 100 milen upp till Umeå senare den här veckan. Efter att ha spenderat hela sin karriär i eller runt Småland kommer han nu få resa bort från tryggheten för ett nytt äventyr i karriären.

Det var i slutet på förra veckan som nyheten att Norbe skriver på för Björklöven offentliggjordes. Han hade intresse från ett flertal klubbar i både SHL och Hockeyallsvenskan men efter några veckors betänketid valde han att flytta till de allsvenska seriesegrarna.

– Jag har haft en dialog med min agent varje vecka sedan säsongen tog slut där vi har gått igenom vilka lag som har visat intresse och dividerat kring vad som skulle kunna vara bäst för mig, säger 24-åringen till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi landade på Björklöven, det kändes som det bästa alternativet för mig. När vi började diskutera mer med Löven om kontrakt så det gick fort faktiskt. Det var ingen tvekan om vilken klubb jag ville till så jag är bara glad och tacksam över att man fick chansen att gå till klubben man ville gå till.

Något som spelade in till att det blev just "Löven" för Norbe är klubbens framfart under fjolåret. Det har blivit en klubb som lockar till sig spelare.

– Björklöven blev min högsta prioritet till slut. Efter säsongen kollar man såklart över vilka som har hört av sig och är intresserade. Nu när det gick några veckor och man fick tid att fundera då blev det ett enkelt val för mig. Magkänslan sade Björklöven. Det har alltid varit en stor klubb och man såg ju förra säsongen vilket lag de hade och det kändes som att det vore en jäkligt roligt att vara med på deras resa.

– Det är en attraktiv klubb att spela i, det märks av att spelare vill dit eller vill stanna där. Det är ju en riktig hockeystad där uppe också.

Efter spel i Växjös J20-lag, Tingsryd, Karlskrona och HV71 kommer det nu för första gången bli en längre flytt för Daniel Norbe.

– Man har varit i Umeå och spelat många gånger och alltid stannat kvar där över natten med tanke på den långa resan. Då har man kunnat gå omkring lite i staden och sett att det är en fin stad. Men när hockeyn väl är igång då spelar det ingen roll var man bor för då är det 100 procent fokus på hockeyn.

Det blir ju lite kallare vinter i Umeå.

– Det är något man får vänja sig med. Hemma i Småland skiftar det ju mellan regn, blask och snö så nu kanske det kommer bli skönt att veta hur man kommer att ha det, säger Norbe och skrattar.

”KLART ATT DET VAR LOCKANDE ATT STANNA I HV”

Daniel Norbe värvades till HV71 i slutet av årets säsong och gjorde tio matcher i SHL och fick även skjuta sitt första mål i den svenska högstaligan.

Tidigare har 24-åringen själv sagt att han var intresserad av att stanna i Jönköpingslaget samtidigt som HV71 bekräftade intresse för att förlänga med Norbe. Det verkade alltså som att det mesta pekade alltså på att det skulle bli en fortsättning i Jönköping men sedan skrev backen istället på för Björklöven.



– Jag har inget ont att säga om HV, det är en väldigt stor och proffsig klubb med höga ambitioner. Jag trivdes jättebra under tiden jag var där. Det är klart att det var lockande att vara kvar där också. Det var lite på gång där innan allt med Corona bröt ut. Sedan har vi hållit kontakten med HV efter säsongen. De ville avvakta lite och jag kände att jag kanske inte skulle ha fått den rollen som jag ville ha. Till slut kände jag att jag skulle kunna få en större och bättre roll i Björklöven som är ett satsande lag. Det lockade självklart att stanna i HV men nu blev det Björklöven istället och det är jag fantastiskt glad över, förklarar Norbe.

Det föll på att de inte kunde erbjuda dig den roll som du ville ha?

– Nja, det skulle jag inte säga. Det är svårt att förklara. När man tar ett steg upp som från Hockeyallsvenskan till SHL så är det skickligare och bättre spelare i lagen, då är det klart att det blir tuffare med konkurrensen. Det går ju inte att bara kräva: ”jag ska ha den rollen”.

– Jag fick bara en magkänsla att jag behöver ett år till där jag kommer få vara en ledande spelare som jag vill vara. Jag är ändå 24 år, man är ju inte gammal än, och då vill jag försöka utvecklas och spela så mycket som möjligt.

HV71 ville avvakta lite och jag kände att jag kanske inte skulle ha fått den rollen som jag ville ha



Beslutet att ta steget ner i Hockeyallsvenskan växte fram efter säsongen då?

– Ja. Självklart vill man alltid spela i en så bra liga som möjligt och så högt upp som det bara går, det är inget snack om det. Med de SHL-lagen vi pratade med så fick jag inte riktigt den känslan som jag ville ha. En stor del handlar ju om vilken roll man skulle ha i laget. Jag ser det inte som ett steg tillbaka att inte spela i SHL nästa säsong. Björklöven är en så pass proffsig klubb som vill framåt och vi vet att vi kommer att ha ett riktigt bra lag med en stor chans att ta steget. Att ta ett år till i allsvenskan är inte något som är negativt för min utveckling. Sedan får man se vad som händer för sig själv, och för laget, efter den här säsongen.



STOD FÖR GENOMBROTTSSÄSONG

Den offensivt begåvade backen imponerade i HV71 och fick även chansen i powerplay. Han själv menar att han har stärkts av den korta tiden i SHL.

– Nu fick jag testa på att spela i SHL och jag tycker att det gick bra. Jag visade att jag klarar av att spela i SHL. Det var också skönt för självförtroendet att veta att man klarar av det när chansen dyker upp igen. Samtidigt känner jag att det inte skadar att ta en säsong till i Hockeyallsvenskan där man får spela i en större klubb med det målet som Björklöven har.

– Förhoppningsvis kommer jag kunna vara en ledande back och jag tror att det är bra för mig att få ytterligare en säsong med stort förtroende från tränarna, få spela mycket och växa i den rollen. Man hoppas att man får spela i SHL igen snart och förhoppningsvis blir det med Björklöven.

Daniel Norbe inledde den gångna säsongen i Karlskrona och var en av Hockeyallsvenskans bästa backar. Han gjorde 30 poäng på 46 matcher och snittade 23,13 minuter i istid per match vilket vad mest av alla allsvenska spelare. Det ledde till SHL-spel med HV71 och han själv menar att det var en riktigt bra säsong för honom personligen.

– Jag är klart nöjd över min säsong. Jag fick spela väldigt mycket från start i Karlskrona, i alla olika spelformer. Jag fick vara en ledande back och fick mycket förtroende av tränarna vilket jag är väldigt tacksam. Jag kände att jag utvecklades mer och mer för varje match egentligen, tog kliv i offensiven, defensiven och fem mot fem. Det var en lärorik och bra säsong för mig själv.

– Att jag sedan även fick chansen i HV71 var ett kvitto att man klarar av SHL, vilket var skönt. Jag fick ändå ha lite samma roll som jag hade i Karlskrona med spel i powerplay. Jag fick bidra i offensiven och känna på skillnaden mellan nivåerna där. Jag tycker att jag hanterade det bra.

– Det var inte lätt att komma in till ett helt nytt lag mitt i säsongen, med tio matcher kvar, och dessutom i en högre liga. Man har förväntningar på sig själv och det är mycket nerver inför matcherna. På så sätt är jag nöjd att jag klarade av det vilket var viktigt för mig själv att känna.

– Hela säsongen blev bra för mig själv. Jag har lärt mig att ta stort ansvar, både på och utanför isen. Jag tror att det kommer att hjälpa mig enormt mycket inför nästa säsong.

Om jag får chansen i SHL igen vill jag ta för mig mer och vara en toppback



Det blev bara tio matcher i SHL den här gången men vad tar du med dig från den tiden?

– Allsvenskan är en väldigt bra serie. Det går fort och lagen har många skridskoskickliga spelare så det var faktiskt inte så stor skillnad jämfört med SHL skulle jag säga. I SHL finns det lite mer individuellt skickliga spelare, speciellt i special teams. Man blev straffad mer för sina misstag. Gör man inte de här små detaljerna rätt i SHL då smäller det oftast i röven. Det är något som jag kommer ta med mig till nästa säsong i Hockeyallsvenskan.

– Jag lärde mig otroligt mycket på den korta tiden i HV71, de hade bra tränare som kom med mycket tips och jag kommer ha användning av allt nästa säsong.

Vad vill du utveckla innan du tar klivet till SHL igen?

– Det är väl egentligen allting som man vill utveckla. Jag kände att jag klarade av SHL-spel under mina tio matcher där men samtidigt är jag inte nöjd med att bara känna det utan nästa gång vill man vara ännu bättre och säkrare på sig själv. Gå in med ett större självförtroende, våga mer och ta för sig mer. Jag kände att jag vågade ta för mig mer för varje match som gick. Nästa gång, om man får den chansen, då vill man ju vara en toppback.

– Därför ser jag bara positiva saker med att flytta till Björklöven. Om vi har tur och allt går som man vill så kanske man kommer att spela med en Björklöven-tröja i SHL.

”DETTA ÄR SÅDANT MAN STRÄVAR EFTER”

Efter succén den senaste säsongen i Karlskrona är förväntningarna höga på Daniel Norbe när han nu återvänder till Hockeyallsvenskan. Han tros kunna vara en av ligans absoluta bästa backar och trivs med den pressen.

– Jag hoppas kunna få ett stort förtroende och jag vill vara en ledande spelare. Jag gillar att spela med mycket press och jag sätter hårda krav på mig själv. Det gör inte mig något om folk runt omkring sätter höga krav på mig och förväntar sig att jag presterar bra för det gör jag redan själv. Jag vill visa att jag ska framåt och hjälpa laget mycket. Det är bra spelare i Björklöven och kommer vara hård konkurrens så det häller att göra det så bra man kan för att få spela mycket.

Jag är ganska säker på att vi kommer att ha alla förutsättningar som finns för att lyckas gå upp i SHL



Både Tingsryd och Karlskrona huserade i mitten av tabellen när Daniel Norbe spelade där. Nu kommer 24-åringen dock få chansen att spela i ett, förväntat, topplag för första gången i karriären och att vara en ledande spelare i ett topplag är ett viktig steg i hans utveckling.

– Absolut, det är sådant man strävar efter i sin karriär. Jag fick vara en ledande spelare i Karlskrona och jag hoppas kunna axla den rollen i Björklöven också. Men det är inget som säger att jag har en säker plats i backuppsättningen utan det gäller att prestera varje dag och visa tränarna att man förtjänar att få det förtroendet.

Han ska börja träna med Björklöven i slutet på veckan och vara uppe i Umeå fram till semesterveckorna. Därefter vänder han tillbaka till Småland innan den permanenta flytten till Västerbotten ska ske.

Målsättningen inför nästa säsong är dock glasklar: Björklöven ska tillbaka till SHL.



– Självklart, en av anledningarna till att jag skriver på för Björklöven är att vara med och ta upp dem i SHL, det är något som lockar. Jag är ganska säker på att vi kommer att ha i princip alla förutsättningar som finns för att lyckas men det är en lång väg att vandra men jag ser bara möjligheter i detta. Detta är en resa man vill vara med på och förhoppningsvis något man kommer att komma ihåg för resten av sitt liv. Jag är extremt taggad på att få komma igång med Björklöven snart, avslutar Daniel Norbe.

Foton: Bildbyrån