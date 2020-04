Ingen Bartosak i Modo – kanadensare ersätter

Trots att Patrik Bartosak bara hann spela nio matcher i Modotröjan växte han snabbt ut till en publikfavorit i Örnsköldsvik. Den VM-meriterade 27-åringen storspelade mellan Modos stolpar under sin tid i klubben och det fanns förhoppningar att tjecken skulle återvända till den hockeyallsvenska klubben även nästa säsong.

Nu står det klart att så inte blir fallet. På sin hemsida meddelar klubben att det inte blir någon fortsättning i Örnsköldsvik för Bartosak.

– Jag känner att jag måste satsa mot spel i en högre liga och därför tacka nej till klubbens generösa erbjudande om en fortsättning, hälsar Bartosak via sin agent till Modos hemsida.

KANADENSARE ERSÄTTER

Ersättare till Bartosak blir istället kanadensaren Anthony Peters som närmast kommer från tyska Iserlohn.



– En intressant målvakt som vi scoutat under en längre tid. Han är otroligt motiverad att komma till Modo där vi fått goda rekommendationer och han har de egenskaper vi söker i en målvakt, säger sportchefen Fredrik Glader till klubbens hemsida.



Den gångna säsongen noterades Peters för en räddningsprocent på 90,9 procent och släppte i snitt in 3,20 mål per match under de 28 matcher han spelade för Iserlohn. 29-åringen har tidigare spelat universitetshockey i Kanada samt ECHL- och AHL-hockey.

Kontraktet med Modo sträcker sig över säsongen 2021/22.