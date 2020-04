Gary Bettman: "Utesluter ingenting"

– Vi undersöker alla alternativ, säger NHL-bossen till CNN.

Häromdagen sa NBA-klubben Dallas Mavericks ägare Mark Cuban till FOX att han trodde NBA-säsongen skulle återupptas men spelas utan publik. Det drog igång nya spekulationer kring huruvida det skulle kunna vara en möjlighet även för NHL.

NHL-bossen Gary Bettman intervjuades igår av CNN och bemötte bland annat det.

– Vi har inte konstruerat några alternativ, men heller inte uteslutit något, svarade han svepande på den frågan.

Den mångåriga NHL-chefen var dock tydlig med att han fortfarande undersöker möjligheterna att dra igång säsongen.

– Vi undersöker alla alternativ. Men våra möjligheter att dra igång hänger på saker vi inte har någon kontroll över.

BACKSTJÄRNAN PESSIMISTISK

Drew Doughty, Los Angeles Kings backstjärna, ser dock inga chanser till att NHL-säsongen återupptas. I en videointervju igår såg han pessimistiskt på ligans framtid.

– Jag ser helt enkelt inte hur säsongen ska kunna återupptas. Vi vet ju inte när viruset försvinner. Jag skulle tro att NHL behöver fatta ett beslut snart, och både vi och fansen vill att vi ska spela. Men det blir nog tufft.

Det har tidigare sagts att NHL kommer lämna ett besked i slutet av april, och att de är beredda att spela ända in i augusti samt skjuta upp nästa säsongs start till november. Det som krävs då, för att de ska få ihop en full säsong, är bland annat att All Star-veckan ställs in. Då skulle de kunna vara klara med slutspelet sent i juni 2021.