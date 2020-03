Mora-talangen valde bort skidorna för hockeyn

Han är född i Mora och nu spelar Isak Garfvé i laget som han brukade följa från läktaren. Men det hade kunnat bli annorlunda. I artikelserien Talang 2020 berättar han för hockeysverige.se att det länge lutade åt skidor istället för hockey.

– Jag är uppväxt i en skidfamilj, säger han.



Mora fortsätter att utveckla sin ungdomsverksamhet på ett positivt sätt. Fler och fler talanger tycks komma fram via klubben. En av dessa är Isak Garfvé som nu hoppas bli draftad sommaren 2020. Men det var nära att den storvuxne forwarden, som är uppväxt inte långt ifrån Smidjegrav, höll på att välja en annan av de stora idrotterna på orten.

– Nu är Mora bara en liten ort, men jag tycker att idrottsintresset är ganska stort här. Vi har haft framgångar i ganska många sporter ändå, berättar Isak Garfvé då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Moras J20-lags omklädningsrum.

– Jag tror att hockeyn är störst ändå. Det är många som åker skidor här också, men jag tror inte det är så många som snackar om det här.

Garfvé kommer själv från en familj där det handlat väldigt mycket om just skidor.

– Ja, jag är uppväxt i en skidfamilj. Alla har hållit på med skidor. Morsan har inte tävlat på skidor, men farsan har hållit på med skidorientering och allt möjligt.

– Jag började själv med skidor väldigt tidigt, före det att jag började åka skridskor. Nu åker jag nästan inga skidor alls. Jag tror det har blivit två gånger senaste två åren. Det har heller inte funnits tid för det samtidigt som jag trivs bra på ishallen.

Det var inte alltid självklart att det skulle bli ishockey för Garfvé.Foto: Ronnie Rönnkvist



Om det är en skidtävling på TV, kollar du på den då?

– Ja, är det en världscup så… Ofta tittar alla andra i familjen så då kollar jag också, säger förra skidtalangen som trots allt har tävlat på en ganska hög nivå.

– Sista året när jag satsade var i U15. Det var sista gången jag tävlade på riktigt och då kom jag runt femte plats på SM. Alla andra som tävlade fokuserade bara på skidor, men jag spelade hockey också.



Har du kört Ungdomsvasan?

– Den har jag åkt hur många gånger som helst. Som bäst har jag kommit på andraplats och det är väl bra.

"STOD ALLTID I HEMMAKLACKEN"

Även om Isak Garfvé slutat åka ”lagg” är skidintresset alltså stort i familjen. Lillasyster Ida, som tävlar för IFK Mora, satsar hårt på en karriär inom sporten.



– Hon börjar på gymnasiet nästa säsong. Hon har sökt till skidgymnasiet inför nästa år och är i den processen nu. Hennes mål är att satsa på skidor.

– När jag var ung var inte hockeyintresset speciellt stort i familjen. Vartefter jag fick större intresse för hockeyn har farsan satt sig in så mycket som han kunnat i det. Just nu är också hockeyintresset i familjen rätt stort.

Var kommer ditt hockeyintresse ifrån?

– Det var egentligen från en av mina kompisar (Robin Nilsson). Hans farsa (Anders Nilsson) spelade i A-laget. Han fick mig att testa på och jag tyckte det var roligt. Det här var då jag fortfarande gick i förskolan.

– Sedan stod jag alltid i hemmaklacken och kollade på matcherna, så det är mäktigt att jag tagit mig in i det laget och har fått spela matcher där.



Fanns den drömmen då du stod där i klacken?

– Jo, det kanske den gjorde, men samtidigt var det framförallt häftigt att se lagets matcher.

Isak Garfvé har fått göra flera matcher i Moras A-lag, både i SHL och i Hockeyallsvenskan. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån



Hur upplevde du tiden som ungdomsspelare i Mora?

– Den var bra och det fanns en bra förståelse då jag även höll på med andra sporter. Förståelse för att jag exempelvis valde att åka skidor istället för att spela match. Jag tycker att det fanns en bra support kring det från tränarna.



Har tanken funnits att flytta från Mora och spela någon annanstans?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag har alltid trivts bra här där man trott på mig. Det har känts bra att stannat hemma.



Vad ser du idag som mest minnesvärda framgången från ungdomsåren i Mora?

– Vi gick till SM-slutspel sista året i U16. Det tycker jag är ett fint minne. Vi spelade en bra hockey efter jul så vi lyckades kvala in och fick spela slutspel. Visserligen åkte vi ur direkt, men det var bra av oss att ta oss vidare.

SHL-DEBUTERADE SOM 16-ÅRING

Förra säsongen fick Isak Grafvé debutera i SHL. Totalt blev det åtta matcher. Debuten fick han göra mot Luleå borta. När vi kommer in på den dagen och matchen spricker Mora-talangen upp i ett stort leende.



– Det var riktigt mäktigt. Dagen innan blev jag inkallad för att snacka med J20-tränaren (Stefan Gustafsson). Jag hade tränat med A-laget en gång innan. Sedan fick jag flyga med laget dit upp.

– De har en så speciell inramning i Luleå med ljudsystem och så vidare. Allt sådant gjorde att det var mäktigt.

– Då fick jag inget byte utan det fick jag första gången i matchen efter. Då mötte vi Brynäs borta. Sedan åkte vi direkt vidare till Växjö där jag fick något byte till. Efter det dröjde det ett tag, men senare under säsongen fick jag vara med och spela några minuter ytterligare.

Vad tror du var det som tog dig till A-laget?

– Förra säsongen var det skador (skratt). Den här säsongen skulle jag säga att det är min ”smartness”, spelet både i offensiv och defensiv zon eftersom jag är en tvåvägsspelare.

"BÄTTRE FÖR MIG ATT SPELA I J20"

Den här säsongen har det blivit fem matcher för Mora i Hockeyallsvenskan, men mot slutet har det mest blivit spel i J20-laget.

– Jag har upplevt att jag lärt mig mycket under den här säsongen. Redan efter ”Hlinka” fick jag gå upp och träna med A-laget. Jag spelade dom flesta träningsmatcherna fram till säsongsstart och fick känna på tempot. Sedan har jag fått spela några matcher i serien också.

– Jag tyckte det var en väldigt stor skillnad att spela i Hockeyallsvenskan jämfört med SHL. Nu har jag utvecklats också, men tempot i SHL är helt annat på alla sätt och vis.

Isak Garfvé i landslagströjan.Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl



Han känner inte heller någon större besvikelse över att inte fått fler chanser i A-laget än de sju matcher han fick den här säsongen.



– Jag skulle inte säga att jag är besviken. Jag tycker att det var bra av dom att ge mig chansen direkt att försöka slå mig in. Under träningsmatcherna fick jag chansen att spela i ”höga lines”.

– Jag var med där och tränade fram till för en och en halv vecka sedan, men det var bättre för min utveckling att få spela mer. Det är just nu bättre för mig att vara med här (J20) och få spela mycket.

Det viskas att du eventuellt kommer att draftas sommaren 2020, vilka signaler har du fått kring det?

– Det är en stor dröm och jobbar varje dag för det. Både draften och U18-VM är stora mål för mig den här säsongen, avslutar Isak Garfvé innan vi vandrar runt i arenans innandömen för att hitta gamla storspelaren som idag är Junior- och HG ansvarig i Mora IK och på Mora gymnasium, Johan Rosén. Vi hittar honom i full färd med intagningen av spelare till hockeygymnasiet och han prisar Garfvé som en bra person och hockeyspelare.

