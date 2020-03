Petade talangen: ”Känns som ett slag i ansiktet”

Amanda Johansson fick lite av ett genombrott i AIK förra säsongen då Anna Amholt skadade sig. Hon spelade då 16 matcher i grundserien och två i slutspelet. Hon slutade fyra i SDHL:s målvaktsliga efter Sara Grahn, Klara Peslarova och Lovisa Berndtsson. Förbundskaptenen Alexander Bröms valde också att ta med henne till Junior-VM där hon spelade i två av lagets matcher.



Den här säsongen skulle 18-åringen från Onsala och Billdal ta sitt nästa steg i sin utveckling, men här blev det tvärstopp. Endast två spelade matcher i AIK:s Division 1-lag under säsongen. Nu vet hon inte ens om det kommer bli en fortsättning inom hockeyn för henne då hon inte har någon klubb att spela för.

– Senaste säsongen är inte den bästa jag har haft i alla fall. Jag har inte haft någon speltid i SDHL och bara två matcher i Division 1-serien, berättar en besviken Amanda Johansson och fortsätter:

– Jag har inte fått vara med riktigt på lagträningarna och så vidare så jag tycker att det känns som en väldigt dålig säsong för min del. Amanda Johansson.Foto: Ronnie Rönnkvist

"VÄLDIGT DÅLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR"

En stor anledning till att Amanda Johansson inte fått speltid i SDHL är att klubben först plockade in Sabina Eriksson från HV71 och under sommaren även en av Finlands bästa målvakter, Meeri Räisänen. Dessutom satsade AIK på 16-åriga talangen Elinah Melinder i andralaget efter det att Amanda Johansson bland annat haft en hjärnskakning under säsongen.



– När Räisänen kom in blev det en liten chock. Jag fick veta lite grann om det i början på sommaren att Jared (Cipparone, tränare) kanske skulle ta in en till målvakt så vi skulle bli tre. Då var ingenting bestämt.

– I mitten på juli ringde han och sa att det var bestämt att vi skulle vara tre målvakter, jag Sabina och Meeri. Jag tänkte ”Vad ska jag göra nu, vilken målvakt ska stå eller vilken roll jag ska få i laget”. Skulle jag bli tredjemålvakt eller första, hur skulle man göra med träningarna och allt sådant?



Hur ser du tillbaka på dina förutsättningar i AIK den här säsongen?

– Jag tycker att jag fick väldigt dåliga förutsättningar. Jag fick knappt vara med på träningarna med laget. Det kunde kanske bli två gånger i veckan med laget. Som tur var hade jag ”HG-passen” med skolan så jag fick tre is-pass i veckan där.

– Man kan inte utvecklas på samma sätt om man inte får vara på is med laget. Det är helt andra träningar med laget jämfört med ”HG” där det är mer målvaktsinriktat.

– Jag fick köra mest i gymmet och utvecklas där, men jag tycker det är på isen man ska vara som bäst.



Jared Cipparone.Foto Ronnie Rönnkvist



"KÄNNS SOM ETT HÅRT SLAG I ANSIKTET"

Förra säsongen var du en av två SDHL-målvakter i AIK, med tanke på det hur ser du på din egen utveckling den här säsongen där du bara spelat två matcher?

– Dessutom var det i division 1. Jag fick även stå på bänken en match i SDHL.

– Det känns som ett hårt slag i ansiktet eftersom jag tycker själv att jag ändå spelade väldigt bra förra säsongen. Jag hade en bra räddningsprocent (92,15) och det var min första säsong där jag fick stå många matcher.

– Jag tycker ändå att jag gjorde det stabilt. Det gör att det känns extra surt att den här säsongen inte få stå någonting och börja från noll igen.

– Jag har haft tankar ganska länge under säsongen att jag inte vill vara kvar i AIK. Någon vecka efter det att vi åkt ut ur slutspelet packade jag mina grejer och åkte hem.

Idag är det många bra utländska målvakter i SDHL, något som givetvis hämmar utvecklingen på våra svenska målvakter.



– Det blir en helt annan konkurrens eftersom dom flesta utländska målvakter har fått helt andra förutsättningar. Framförallt har Finland en helt annan ekonomi för deras landslagsspelare. Meeri är en av Finlands bästa målvakter. Hon har utvecklats väldigt bra och jag tycker att hon är en väldigt bra målvakt.

– Hon som kom in i HV71 sent på säsongen (Shea Tiley) är också väldigt bra. Det är många utländska målvakter som sticker ut. Det känns som dom får annan träning än målvakterna Sverige. Här kan jag känna att det känns ganska fyrkantigt.



Borde inte ni svenska målvakter ta upp fajten mot utländska målvakterna på ett bättre sätt?

– Jo, jag tycker vi svenska målvakter ska steppa upp sitt ”game”. Sedan tycker jag att vi från Sverige ska få chansen att spela i den svenska ligan som är klassad som en av dom bästa världen. Hur ska vi annars kunna utvecklas och ta upp konkurrensen?



OVISS FRAMTID

Idag har inte Amanda Johansson bestämt sig för hur det kommer bli kommande säsong, spela eller inte spela är något som just nu upptar hennes tankar.



– Allt känns väldigt oklart. Idag har jag inget lag att spela i just nu och är väldigt öppen för andra förslag.



Har du tappat lite av motivationen att satsa på hockeyn eller hur känner du där?

– Klart att jag tappade motivationen lite. Den är ändå så pass hög att jag vill fortsätta spela och tillhöra dom bästa i Sverige.

– Jag har ändå kämpat i 15 av mina 18 år och tycker det skulle vara surt att inte fortsätta spela och bara försvinna helt från hockeyn.

– Jag tar studenten nu till sommar. Sedan har jag inga planer på om jag ska stanna här i Stockholm eller om jag ska ta mig vidare, avslutar Amanda Johansson.



Jared Cipparone passar på att önska Amanda Johansson lycka till och tackar henne för tiden i AIK.

– Det var naturligtvis inte den enklaste situationen då vi hade två andra målvakter i laget med rutin. Vi gjorde vad vi trodde var bäst för resten av laget. Jag önskar Amanda lycka till i hennes framtid och hoppas hon finner en situation som fungerar bra för henne.