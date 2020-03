Förre SHL-backen lägger skridskorna på hyllan

Efter 21 säsonger på toppnivå väljer nu 38-årige Tuukka Mäntylä att tacka för sig.

Under tisdagsmorgonen meddelade hans finska klubb Tappara att backen fattat beslutet att lägga skridskorna på hyllan.

SPELADE I TRE SHL-KLUBBAR

Mäntylä spenderade den största delen av sin karriär i just Tappara, men han hann även med tre svängar i SHL under sin aktiva karriär. 2003 kom han till Luleå och spenderade två säsonger i Norrbotten innan flyttlasset gick hem till Tappara igen. 2007 återvände Mäntylä till SHL för spel i Frölunda, där han under två säsonger noterades för 31 poäng på 98 SHL-matcher.



Säsongen 2017/18 blev Mäntyläs tredje och sista sejour i SHL, då han spelade en säsong med Malmö.

Under sin karriär hann 38-åringen med 239 SHL-matcher, 621 Liiga-matcher samt 221 KHL-matcher. Mäntyläs spelade även sex VM-turneringar för Finland, med två silver och ett brons som medaljfacit.