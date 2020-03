SHL-säsongen i siffror – de har varit bäst

52 omgångar och totalt 364 matcher har avverkats. Nu har den sista omgången i SHL:s grundserie spelats och därmed väljer vi nu att göra en stor statistisk genomgång av säsongen 2019/20.

Här är lagen och spelarna som stack ut mest.

Det verkar inte som att SM-slutspelet på herrsidan blir av efter SHL:s begäran att ställa in resten av säsongen.

Därför väljer vi att blicka tillbaka på årets rafflande grundserie som vi fick se.

Nedan finner du bland annat statistik för vilket lag som hade bäst special teams, vilken spelare som gjort flest mål och vilken målvakt som haft bäst räddningsprocent under säsongen 2019/20:



Lagstatistik:

ANTAL POÄNG

(matcher – insamlade poäng)

1) Luleå, 52 matcher – 106 poäng.

2) Färjestad, 52 – 92.

2) Rögle, 52 – 92.

4) Skellefteå, 52 – 90.

5) HV71, 52 – 89.



SEGRAR

(matcher – antal vinster)

1) Luleå, 52 matcher – 36 segrar.

2) Rögle, 52 – 32.

3) Färjestad, 52 – 31.

3) Skellefteå, 52 – 31.

5) HV71, 52 – 30.

GJORDA MÅL

(matcher – flest antal gjorda mål)

1) Färjestad, 52 matcher – 173 gjorda mål.

2) HV71, 52 – 158.

3) Frölunda, 52 – 154.

4) Luleå, 52 – 151.

5) Rögle, 52 – 149.

5) Skellefteå, 52 – 149.

INSLÄPPTA MÅL

(matcher – färst antal insläppta mål)

1) Luleå, 52 matcher – 98 insläppta mål.

2) Skellefteå, 52 – 122.

3) Rögle, 52 – 123.

4) Frölunda, 52 – 126.

5) Malmö, 52 – 130.

5) HV71, 52 – 130.

Luleå har varit grundseriens klart bästa lag.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



BÄST POWERPLAY

(matcher – powerplay-procent)

1) Färjestad, 52 matcher – 27,45 powerplay-procent.

2) Rögle, 52 – 25,14%.

3) Frölunda, 52 – 24,71%.

4) HV71, 52 – 23,60%.

5) Skellefteå, 52 – 23,08%.

SÄMST POWERPLAY

(matcher – powerplay-procent)

1) Oskarshamn, 52 matcher – 12,50 powerplay-procent.

2) Örebro, 52 – 15,49%.

3) Luleå, 52 – 16,17%.

4) Leksand, 52 – 16,88%.

5) Malmö, 52 – 18,18%.

BÄST BOXPLAY

(matcher – boxplay-procent)

1) Örebro, 52 matcher – 84,02 boxplay-procent.

2) Luleå, 52 – 83,33%.

3) HV71, 52 – 83,13%.

4) Färjestad, 52 – 82,93%.

5) Rögle, 52 – 82,55%.

SÄMST BOXPLAY

(matcher – boxplay-procent)

1) Leksand, 52 matcher – 69,06 boxplay-procent.

2) Växjö, 52 – 72,68%.

3) Brynäs, 52 – 72,89%.

4) Oskarshamn, 52 – 76,47%.

5) Malmö, 52 – 79,75%.

Färjestad har haft SHL:s bästa powerplay. Foto: Axel Boberg/Bildbyrån



BÄST SPECIAL TEAMS

(matcher – powerplay-procent+boxplay-procent)

1) Färjestad, 52 matcher – 27,45%+82,93%=110,38%.

2) Rögle, 52 – 25,14%+82,55%=107,69%.

3) HV71, 52 – 23,60%+83,13%=106,72%.

4) Frölunda, 52 – 24,71%+80,90%=105,61%.

5) Linköping, 52 – 22,93%+82,50%=105,43%.

UTVISNINGSMINUTER

(matcher – utvisningsminuter)

1) Örebro, 52 matcher – 684 utvisningsminuter.

2) Malmö, 52 – 653.

3) Växjö, 52 – 614.

4) Frölunda, 52 – 573.

5) Brynäs, 52 – 537.

Spelarstatistik:

POÄNGLIGAN

(matcher, mål+assist=poäng)

1) Marcus Nilsson, Färjestad, 50 matcher, 12 mål+42 assist=54 poäng.

2) Kodie Curran, Rögle, 48, 12+37=49.

3) Ryan Lasch, Frölunda, 48, 12+36=48.

4) Anton Rödin, Brynäs, 46, 14+32=46.

5) Broc Little, Linköping, 48, 24+21=45.

MÅLLIGAN

(matcher – mål)

1) Broc Little, Linköping, 48 matcher – 24 mål.

2) Oscar Möller, Skellefteå, 50 – 20.

3) Gustav Rydahl, Färjestad, 49 – 19.

3) Linus Sandin, HV71, 51 – 19.

3) Greg Scott, Brynäs, 51 – 19.

3) Ryan Stoa, Örebro, 52 – 19.

ASSISTLIGAN

(matcher – assist)

1) Marcus Nilsson, Färjestad, 50 matcher – 42 assist.

2) Kodie Curran, Rögle, 48 – 37.

3) Ryan Lasch, Frölunda, 48 – 36.

4) Anton Rödin, Brynäs, 46 – 32.

5) Johannes Kinnvalll, HV71, 51 – 29.

Broc Little har varit SHL:s målfarligaste spelare – igen.Foto: Josefine Loftenius/Bildbyrån



POWERPLAY-POÄNG

(matcher, mål+assist=poäng)

1) Kodie Curran, Rögle, 48 matcher, 6 mål+21 assist=27 poäng.

1) Ryan Lasch, Frölunda, 48, 5+22=27.

3) Marcus Nilsson, Färjestad, 50, 3+22=25.

4) Johannes Kinnvall, HV71, 51, 8+13=21.

5) Jonathon Blum, Färjestad, 51, 4+15=19.

POÄNG I LIKA STYRKA (3V3, 4V4, 5V5)

(matcher, mål+assist=poäng)

1) Mathias Bromé, Örebro, 52 matcher, 16 mål+20 assist=36 poäng.

2) Gustav Rydahl, Färjestad, 49, 17+16=33.

3) Anton Rödin, Brynäs, 46, 11+18=29.

3) Fredrik Händemark, Malmö, 52, 10+19=29.

5) Broc Little, Linköping, 48, 13+15=28.

5) Ryan Stoa, Örebro, 52, 11+17=28.

5) Marcus Nilsson, Färjestad, 50, 9+19=28.

BACKARNAS POÄNGLIGA

(matcher, mål+assist=poäng)

1) Kodie Curran, Rögle, 48 matcher, 12 mål+37 assist=49 poäng.

2) Johannes Kinnvall, HV71, 51, 11+29=40.

3) Jonathan Pudas, Skellefteå, 52, 13+23=36.

4) Jonathon Blum, Färjestad, 51, 8+25=33.

5) Linus Hultström, Djurgården, 52, 15+17=32.

5) Erik Gustafsson, Luleå, 46, 12+20=32.

BACKARNAS MÅLLIGA

(matcher – mål)

1) Linus Hulström, Djurgården, 52 matcher – 15 mål.

2) Jonathan Pudas, Skellefteå, 52 – 13.

3) Ilari Melart, Växjö, 44 – 12.

3) Erik Gustafsson, Luleå, 46 – 12.

3) Kodie Curran, Rögle, 48 – 12.

Linus Hultström hittade nät väldigt ofta den här säsongen.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



JUNIORERNAS POÄNGLIGA

(matcher, mål+assist=poäng)

1) Nils Lundkvist, Luleå, 45 matcher, 11 mål+20 assist=31 poäng.

2) Samuel Fagemo, Frölunda, 42, 13+9=22.

3) Dominik Bokk, Rögle, 45, 11+6=17.

4) Alexander Holtz, Djurgården, 35, 9+7=16.

4) Nils Höglander, Rögle, 41, 9+7=16.

4) Victor Söderström, Brynäs, 35, 5+11=16.

MATCHAVGÖRANDE MÅL

(matcher – mål)

1) Gustav Rydahl, Färjestad, 49 matcher – 7 mål.

2) Oscar Möller, Skellefteå, 50 – 6.

3) Matias Myttynen, Malmö, 38 – 5.

3) Emil Molin, Brynäs/Malmö, 48 – 5.

3) Einar Emanuelsson, Luleå, 49 – 5.

3) Mathias Bromé, Örebro, 52 – 5.

UTVISNINGSLIGAN

(matcher – utvisningsminuter)

1) Joonas Rask, Örebro, 50 matcher – 98 utvisningsminuter.

2) Brendan Shinnimin, Växjö, 50 – 91.

3) Nicklas Lasu, Frölunda, 51 – 80.

3) Oscar Engsund, Luleå, 52 – 80.

5) Ilari Melart, Växjö, 44 – 77.

Joonas Rask har varit säsongens "fulaste" spelare. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån



SKOTTLIGAN

(matcher – antal skott på mål)

1) Linus Hulström, Djurgården, 52 matcher – 163 skott på mål.

2) Daniel Zaar, Rögle, 48 – 154.

3) Oscar Möller, Skellefteå, 50 – 152.

4) Niclas Bergfors, Djurgården, 52 – 148.

5) Joakim Lindström, Skellefteå, 47 – 142.

TEKNINGSLIGAN

(matcher – antalet vunna tekningar – antal procent vunna tekningar)

1) Fredrik Händemark, Malmö, 52 matcher – 633 vunna tekningar – 61,52 tekningsprocent.

2) Greg Scott, Brynäs, 51 – 545 – 56,83%.

3) Linus Johansson, Färjestad, 49 – 472 – 51,87%.

4) Christopher Mastomäki, Örebro, 52 – 470 – 52,46%.

5) Joel Lundqvist, Frölunda, 46 – 453 – 61,13%.

TÄCKTA SKOTT

(matcher – antalet täckta skott)

1) Hampus Larsson, Linköping, 52 matcher – 69 blockerade skott.

2) Sebastian Erixon, Färjestad, 45 – 66.

3) Daniel Rahimi, Växjö, 52 – 64.

3) Petter Granberg, Skellefteå, 52 – 64.

5) Tom Nilsson, Djurgården, 51 – 62.

TACKLINGSLIGAN

(matcher – antal tacklingar)

1) Erlend Lesund, Rögle, 52 matcher – 109 tacklingar.

2) Oscar Engsund, Luleå, 52 – 101.

3) Eddie Larsson, Linköping, 52 – 98.

4) Daniel Rahimi, Växjö, 52 – 96.

4) Hampus Larsson, Linköping, 52 – 96.

4) Petter Granberg, Skellefteå, 52 – 96.

Hampus Larsson har varit viktig för LHC:s defensiv. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



ISTID PER MATCH

(matcher – istid i snitt per match)

1) Erik Gustafsson, Luleå, 46 matcher – 24,31 minuter per match.

2) Kodie Curran, Rögle, 48 – 23,37.

3) Kristian Näkyvä, Örebro, 39 – 22,58.

4) Jonas Holøs, Linköping, 52 – 22,45.

5) Robin Salo, Örebro, 12 – 22,07.

PLUS/MINUS

(matcher – plus/minus)

1) Daniel Sondell, Luleå, 44 matcher – +27 i plus/minus.

1) Erik Gustafsson, Luleå, 46 – +27.

3) Juhani Tyrväinen, Luleå, 50 – +25.

4) Rasmus Rissanen, Örebro, 39 – +20.

5) Jesper Sellgren, Luleå, 47 – +19.

Målvaktsstatistik:

VINSTER

(matcher – antal segrar)

1) Joel Lassinantti, Luleå, 36 matcher – 27 vinster.

2) Gustaf Lindvall, Skellefteå, 36 – 24.

2) Dominik Furch, Örebro, 46 – 24.

4) Roman Will, Rögle, 34 – 22.

5) Niklas Svedberg, Djurgården, 35 – 20.

ANTAL RÄDDNINGAR

(matcher – antal räddningar)

1) Dominik Furch, Örebro, 46 matcher – 1 115 räddningar.

2) Oscar Alsenfelt, Malmö, 37 – 974.

3) Gustaf Lindvall, Skellefteå, 36 – 909.

4) Niklas Svedberg, Djurgården, 35 – 866.

5) Samuel Ersson, Brynäs, 36 – 823.

Joel Lassinantti har återigen varit en av SHL:s bästa burväktare.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



RÄDDNINGSPROCENT

(matcher – räddningsprocent)

1) Gustaf Lindvall, Skellefteå, 36 matcher – 93,52 räddningsprocent.

2) Joel Lassinantti, Luleå, 36 – 92,81%.

3) Oscar Alsenfelt, Malmö, 37 – 92,76%.

4) Roman Will, Rögle, 34 – 92,13%.

5) Niklas Svedberg, Djurgården, 35 – 91,83%.

GOALS-AGAINST AVERAGE

(matcher – antal insläppta mål i snitt per match)

1) Joel Lassinannti, Luleå, 36 matcher – 1,59 insläppta mål per match.

2) Gustaf Lindvall, Skellefteå, 36 – 1,78.

3) Oscar Alsenfelt, Malmö, 37 – 2,10.

4) Roman Will, Rögle, 34 – 2,12.

5) Jonas Gunnarsson, HV71, 35 – 2,15.

ANTAL NOLLOR

(matcher – antalet hållna nollor)

1) Gustaf Lindvall, Skellefteå, 36 matcher – 6 nollor.

1) Joel Lassinantti, Luleå, 36 – 6.

1) Oscar Alsenfelt, Malmö, 37 – 6.

4) Niklas Svedberg, Djurgården, 35 – 5.

4) Jonas Gunnarsson, HV71, 35 – 5.