”Jag tycker inte att det borde bli något VM”

Nästan alla hockeyligor i Europa har ställts in och flera VM-turneringar, däribland Dam-VM och U18-VM har uteblivit. IIHF håller dock fortsatt dörren öppen för herr-VM som ska spelas i Schweiz under maj. Nu säger den svenske förbundskaptenen att han vill att mästerskapet ställs in.

– Slutspel, ishockey och sport är inte det viktiga i det här sammanhanget, säger Johan Garpenlöv till Radiosporten.



De flesta idrottsligor och mästerskap runt om i Europa ställs in på grund av coronavirusets spridning.

Hockey-VM, som ska spelas i schweiziska städerna Zürich och Lausanne mellan den 8 och 24 maj, har dock fortfarande inte ställts in. Det Internationella Ishockeyförbundet, IIHF, har ännu inte gett något besked kring mästerskapets vara eller icke vara.

Nu säger Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv att han vill se att VM uteblir.

– Så som det ser ut och så som viruset spridit sig över hela världen känns det ju som att vi borde följa efter vad ligorna har gjort, att det inte borde bli något VM, med tanke på spridningsrisk och spelarnas hälsa. Slutspel, ishockey och sport är inte det viktiga i det här sammanhanget, säger ”Garpen” till Radiosporten.



FÖRVÄNTAR SIG ETT BESLUT NÄSTA VECKA

IIHF har ännu inte kommunicerat ut någonting men Garpenlöv tror att ett besked kommer nästa vecka.

– Det är väldigt osäkert att det kommer att spelas ett VM. Jag skulle inte bli förvånad om jag får någon typ av beslut nästa vecka, att det är inställt, säger han och fortsätter:

– De ska ha ett möte här under helgen och i början av nästa vecka. Det är det enda jag har hört.