Från Värmdö till Brynäs: "Blev positivt överraskad"

Han har ett efternamn som klingar fotboll. Men Isac Grönhagen är hundra procent investerad i sin hockey. Nu flyttar 15-åringen från Värmdö till Gävle för att elitsatsa i Brynäs organisation.

– Jag har alltid varit intresserad av Brynäs, säger han till hockeysverige.se.

GUSTAVSBERG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Grönhagen.



För oss som följt fotbollen under många år är just efternamnet något vi minns med ett leende på läpparna. Anders Grönhagen var under många år en aktad fotbollsstjärna i bland annat Djurgården och sedermera en framgångsrik tränare.

Men nu ska det här handla om färska Brynäs-målvakten Isac Grönhagen och ingen annan. Och släktskap till Anders, ja det finns men är en bit bort på pappas sida, berättar 15-åringen då vi slagit oss ner i familjens trivsamma kök i Gustavsberg där målvaktstalangen är uppväxt.

– Första gången jag hade målvaktsutrustningen på mig? Nu är jag lite yngre än min brorsa (Jacob) som är 01:a och då blev det naturligt att jag var den som skulle stå i mål. Han var ju stor så det var inte så att jag kunde bråka med honom, säger Isac Grönhagen med ett leende och fortsätter:

– Brorsan har betytt väldigt mycket för mig. Han har alltid funnits där, hjälpt till… Givetvis har han skjutit mycket på mig och samtidigt är han väldigt snäll och omtänksam.



Isac Grönhagen i Värmdös färger.Foto: Ronnie Rönnkvist



PAPPA TIDIGARE GOLFPROFFS

Jacob Grönhagen lämnade Värmdö, som är hans moderklubb, 2017 då han skrev på för HV71. Isac Grönhagen har under hela sin karriär spelat för Värmdö, men inte alltid som målvakt.

– Jag var utespelare jättelänge och rätt duktig. Runt då jag var nio, tio år blev jag målvakt på riktigt. När brorsan blev äldre ville han ha någon att skjuta på och jag började då nog tycka att vara målvakt var lite roligare än utespelare.

Är det mycket idrott i familjen?

– Ja, det skulle jag säga. Pappa (Joakim Grönhagen) har varit professionell golfspelare. Han spelade lite på Europatouren, men nu är han golftränare.

Spelar du själv mycket golf?

– Ja, jag spelar mycket på sommaren. Jag hinner med att spela en del i alla fall. Bland annat spelade jag några rundor med Jacob då han var hemma. Annars har det blivit mycket att jag spelat med kompisar. I dag har jag 6.7 eller något i handikapp.



Tanken har också funnits hos Isac Grönhagen att satsa på golfen istället för hockeyn.

– Ja, det har den, för två, tre år sedan, men jag tycker att hockey är lite roligare. Jag är väldigt tävlingsinriktat och blir väldigt arg när jag spelar golf (skratt). Sedan tog hockeyn över.

Har det flugit några golfklubbor genom luften under åren?

– Ja, ha ha…

– Sedan gillar jag basket väldigt mycket och brukar kolla på det en del, men det brukar vara ganska sena matcher. Däremot har jag inte spelat basket, vilket har pappa gjort. Mamma spelade handboll i Haninge.

Vilka förebilder bland målvakter har du haft under uppväxten?

– Jag har fortfarande (Marc-André) Fleury i Vegas som förebild. Han är en atletisk målvakt som gör väldigt snygga räddningar och är lite överallt.

Linus Söderström är en annan målvakt som kommer från Värmdö, har du haft någon kontakt med honom under åren?

– Nej, ingen kontakt, men jag gillar honom som målvakt. Jag har följt honom rätt mycket. Bland annat då han spelade i HV71 och nu i Bridgeport Sound Tigers.

– Stefan Liv har jag också haft som förebild. Han var också en målvakt som gjorde snygga plockningar.



Foto: Ronnie Rönnkvist



TOG EMOT MÅLVAKTSPRIS – SOM UTESPELARE

Isac Grönhagen var bara tre, fyra år när han började spela organiserat i Värmdö.

– Jag har utvecklats väldigt mycket som målvakt i klubben. Vi har väldigt många och framför allt bra träningar. Styrkan har blivit mycket bättre och idag spelar jag mer kompakt och gör så att allt blir enklare. Förut var jag mer sprattlig och inte så stabil.

– Dessutom har jag en bra målvaktstränare i Värmdö, Christian Nilgränd. Det bästa med klubben skulle jag säga är just ledarskapet. Alla är duktiga och positiva.

– Ett kul minne är då vi spelade cup i Enköping när jag var nio eller tio år. Jag var ny som målvakt då och tog allt i matcherna jag stod. Men jag var utespelare i sista matchen och efter den fick jag åka fram i utespelarutrustning och ta emot pris som bästa målvakt.

Den här säsongen inledde Värmdö-målvakten med TV-pucken, men han fick inte kliva in och spela några matcher.

– Det var jättekul att vara med, men klart att det var en besvikelse att jag inte fick spela något. Tränarna var bra och hela gruppen var väldigt bra.

Ni hade en del camper innan, men hinner man bli som ett lag under den här korta tiden?

– Vi spelat mot varandra och alla vet vilka alla är och jag tycker att vi alla passar ihop bra. När du mött dom här killarna med Värmdö, hur har jargongen varit mellan er då ute på isen?

– Det är stenhårt på isen, men efteråt då är vi kompisar.

GJORDE SENIORDEBUT

Han har dessutom 15-åringen fått testa på A-lagsspel med Värmdö i division 2.

– Innan hade jag varit med tre matcher på bänken. Nu låg vi under med 4–0 och när det var runt tolv minuter kvar av matchen fick jag hoppa in.

– Det var riktigt kul. Jag hann bli nervös, men jag skulle säga att det gick bra för mig. Jag släppte en puck i början, men sedan gjorde jag några bra räddningar.



Nu flyttar 15-åringen från Gustavsberg norr ut, närmare bestämt till Gävle för hockeygymnasium och spel med Brynäs.

– Jag har alltid varit intresserad av Brynäs. Jacob var där innan och kollade. Då följde jag med och jag tyckte allt verkade jättebra. Jag fick komma dit för att provträna och fick då se hur det ser ut i klubben. Jag måste säga att jag blev positivt överraskad.

– Det är såklart en jättestor skillnad mot Värmdö. Jag kommer ha ett jättebra boende, bra mat… Över huvud taget bra förutsättningar för att träna.

Hur var upplevelsen att få provträna med Brynäs?

– Det var jättekul samtidigt som det är skillnad på kvalité och en helt annan träning, men väldigt roligt. Den som höll i träningen var Jonas Söderström, Victors pappa. Dessutom var en målvaktstränare på plats där, Robin Danielsson. Han var väldigt bra.

Vilka förväntningar har du på flytten?

– Att få stå så mycket som möjligt i J18 och komma in i laget snabbt. Utvecklas och jobba mig uppåt.