Crosscheckade motståndaren i ansiktet – slipper avstäning

Det var med drygt fem minuter kvar av den andra perioden i nattens möte mellan Nashville Predators och Dallas Stars som Predatorskaptenen Roman Josi delade ut en crosschecking i ansiktet på Dallas veteranforward Corey Perry.

Perry föll till isen efter crosscheckingen och Josi tilldömdes en tvåminutersutvisning för hög klubba.

#Preds Roman Josi cross-checks #GoStars Corey Perry right in the side of the head. pic.twitter.com/1bnEt3IVkn

Nu slipper Josi undan några större reprimander för sitt tilltag. Under söndagskvällen meddelade NHL Player Safety att Josi tvingas betala 5 000 dollar i böter, drygt 47 000 kronor. Josi slipper dock undan någon avstängning för crosscheckingen.

Josi har stått för 63 poäng (16+47) på 68 matcher för Predators den här säsongen. Med den noteringen är han tvåa i backarnas poängliga i NHL.

Nashville’s Roman Josi has been fined $5,000, the maximum allowable under the CBA, for Cross-checking Dallas’ Corey Perry.