Oväntade draget: Värvar ex-stjärnan

Att Wayne Simmonds skulle lämna New Jersey idag var ganska självklart. Men att Buffalo skulle välja att plocka in poweforwarden var desto mer oväntat. Sabres, som inledde säsongen lysande, är ju en bra bit från slutspel.

Simmonds kostar ett femterundeval, som kan bli en fjärderunda, för Buffalo som är sex poäng bakom Toronto på den sista slutspelsplatsen i Atlantic Division. Upp till en Wild Card-plats har de ytterligare två poäng. Ralph Kruegers manskap har dock vunnit sex av sina tio senaste matcher och känner uppenbarligen att de med en värvning av 31-åringen kan ta sig till ett efterlängtat slutspel.

Wayne Simmonds har gjort 8+16 under sin debutsäsong i New Jersey och har en lönetaksträff på fem miljoner dollar. New Jersey Devils behåller 50 procent av lönen även efter övergången till Buffalo.