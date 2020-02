Beskedet om Dustin Byfuglien

Ni kan ju storyn om Dustin Byfuglien Kort före säsongsstart meddelade backprofilen helt plötsligt att han skulle ta en paus från ishockeyn. Sedan dess har en infekterad konflikt mellan honom och Winnipeg Jets följt, där de inte velat betala ut lön till Byfuglien som backen själv ansett sig ha rätt till.

Häromveckan kom uppgifter som sae att parterna skulle bryta kontraktet, men så sent som tidigare under veckan sades det att Winnipeg försökte trejda "Big Buff" innan kvällens deadline. Men även om de gör det kommer Byfuglien inte spela hockey den här säsongen.

Fox Sports Andy Strickland skriver på twitter att han kan bekräfta att 34-åringen inte kommer spela hockey den här säsongen. Om han nu gör comeback sker det alltså först till nästa säsong.

Amerikanen har kontrakt med Winnipeg även över kommande säsong. Skulle parterna bryta avtalet blir Jets av med profilens lönetaksträff på 7,6 miljoner dollar. TSN meddelar emellertid att det inte är helt osannolikt att Byfuglien trejdas idag - men något spel blir det inte den här säsongen.

Can confirm Dustin Byfuglien will not play hockey this season. #NHLTradeDeadline #NHL #NHLjets