Nye GM om turbulensen: "Tagit en tid att reparera"

BESTÄMDE SIG PÅ ARLANDA

OSKARSHAMN (HOCKEYSVERIGE.SE) Thomas Fröberg har inlett en ny och till synes en ganska tuff resa då han tackade ja till General Manager-jobbet i Oskarshamn. Han kom till smålandsklubben efter knappt tre säsonger som sportchef i Karlskoga och en halv misslyckad säsong i AIK som coach tillsammans med Peter Gradin . På kort tid har han hunnit göra ganska stora avtryck i lagbygget. Bland annat har han nyligen tagit in spelare så som Ben Youds och Richard Bachman . Dessutom fick lagets succécoach, Håkan Åhlund , lämna klubben efter inre stridigheter. Åhlund ersattes av Fröbergs vän från Karlstad, ”Perra” Johnsson.Hockeysverige.se åkte till Be-Ge Hockey Center i Oskarshamn för att ta pulsen på Fröberg inför slutstriden i SHL. Vi undrade bland annat med vilka ögon han såg på Oskarshamn innan han tackade ja till sitt nya uppdrag.- Från början tänkte jag ”aldrig” om jag skulle få frågan. När (Johan) Franzén sedan ringde blev jag lite nyfiken. Vi gjorde upp om en tid vi skulle ses på Arlanda. Då jag lämnat mötet hade jag sagt ja. Det var dessutom innan jag visste vilken lön jag skulle få, säger Thomas Fröberg då hockeysverige.se träffar honom på hans och Daniel Stolts lite trånga kontor i arenan en timme innan nedsläpp mellan Oskarshamn och Växjö.- Med visionen Oskarshamn har och på det sätt dom lade fram det för mig, då ville jag vara med.Oskarshamn har under åren varit kända för att ha många spelare ut och in i organisationen. Den här säsongen är inget undantag, men det var inget Fröberg lade någon större vikt vi då han tackade ja till jobbet.- Ärligt talat tänkte jag inte någonting på att det varit turbulent på spelarsidan. När jag kom in visste jag att jag skulle vara tvungen att göra vissa omprioriteringar om vi ska klara oss kvar.- Jag förstår också att det varit turbulent. Klubben hade inte räknat med att gå upp i SHL förrän nästa år enligt deras egen vision. Från det datum laget gick upp till att man skulle spela SHL i september, den tiden var grym.- Då har jag förståelse för att det blev mycket felrekryteringar på vägen eftersom det då inte fanns rätta spelarna på marknaden. Det första jag fick göra var att kolla på vilka som skulle vara kvar, men jag såg bara möjligheter och ingenting annat.

Jonas Engström ledde Oskarshan till SHL i våras. Foto: Bildbyrån





BRA SAMARBETE MED STOLT

- Speciell givetvis. Jag tog in nya intryck under två veckor innan jag satte ner foten. Det går inte att komma in första dagen och tro man är kung. Man förändrar inte allt på en dag eller två veckor, men idag tycker jag vi har fått en riktigt bra styrning på allt.- Direkt ville jag ha tillbaka (Jonas) Engström. Jag fattade att vi behövde honom för hela bygdens skull. Jag hade kunnat värva andra spelare, men det hade varit som att skjuta sig själv i foten. Det fanns inte heller någon öppning i början när jag vill få hit Engström, men jag gav mig inte.- Jag går aldrig direkt på spelaren utan i det här fallet vände jag mig till (Henrik) Evertsson. Efter ett tag insåg Evertsson kanske att han hellre ville ha en annan spelartyp hos sig.- Ja, helt klart var det så, en som varit med på den här resan förut. (Mathew) Bodie vill jag också ha redan från början. Jag tyckte att han varit ett kaptensämne i sina tidigare klubbar och förstod att han inte är någon som viker ner sig utan alltid finns där.- Det var lite så jag tänkte. Sedan tog jag bort någon back här och där, så det var lite jobb i början, säger Thomas Fröberg med ett leende som visar på att han känner sig hyfsat tillfreds med det lag han rår över idag.När Thomas Fröberg kom in i laget blev det lite som att han klampade sportchefen Daniel Stolt på tårna, givetvis en svår situation för alla inblandade.- Första dagen jag träffade Daniel sa jag till honom att jag är totalt prestigelös. Ett samarbete för mig innebär att det ska vara högt till tak. Vi har också haft högt till tak.- Daniel ville ha hjälp och han har nog haft en ganska tuff tid. Han fick kritik från alla håll och kanter så han tyckte nog det var skönt att jag kom in. Dessutom fick han vara delaktig i beslut, vilket han växte av.- Hans roll var från början att sätta ihop ett lag för Hockeyallsvenskan så det var en jättetuff ny uppgift att sätta sig in i.- Hur bra som helst. Han får göra mycket pappersarbete åt mig eftersom han är duktig på det.

IMPONERAD AV ÅHLUND

I slutet av januari kom också beskedet att förra säsongen succécoach Håkan Åhlund tvingades bort från Oskarshamn efter inre stridigheter.- Att det skulle bli på det sättet till slut hade nog klubben värkt fram. Det har hänt saker före min tid som jag inte kommer lägga ner tid på att tänka på överhuvudtaget. Jag förstår att media vill veta mycket mer om vad som hänt, men vi har valt att det är bättre att bara gå vidare. För mig är det här uttjatat eftersom jag fått så många frågor om det.- Han och jag hade en bra dialog och vi har haft väldigt högt till tak mot varandra. Sedan går jag inte in i någon mer diskussion om det. Jag tyckte att vi hade ett samarbete som var bra. Vad han sedan tycker det vet jag inte.- Vår ambition har hela tiden varit att Håkan skulle fortsätta leda laget resten av säsongen. De senaste dagarnas uppgifter i media har dessvärre skapat ett fokus på Håkan istället för på laget och därför har jag tillsammans med styrelsen beslutat att det här är den bästa lösningen för IK Oskarshamn under rådande omständigheter, skrev Thomas Fröberg i ett pressmeddelande.- Vi har gjort ett uttalande efter och i det en pudel kan man väl säga. När vi klev ur bussen nere i Ängelholm såg vi intervjuerna där spelare hade uttalat sig i Aftonbladet. När kvällen var slut hade vi löst det där internt och jag sa att dom lärt mig grymt mycket.- Om jag ska göra något liknande vid något tillfälle så kommer jag göra på ett annat sätt. Jag tyckte att jag kunde göra på det sättet och såg inte någon vinning i att dom uppifrån skulle vara med från början. Nu inser jag efteråt att dom ska stå med, att det är klubbens beslut. Det här inser vi idag och både jag och klubben har lärt oss någonting av det.- Klubben har varit stark hela tiden. Det är inte så att vi satt på ett måndagsmöte och sagt ”det här är inte bra, vi måste göra något”. Vi ser till möjligheterna, tar lärdom och försöker att det ska bli rätt i press och så vidare.- Visst var det turbulent och många som skrev ner hela klubben, men jag har inte haft några problem att stå där när jag haft sådana starka krafter från klubben som backat upp min rygg.- När man har en tränare som tagit upp ett lag och även många spelare till SHL klart att det påverkar. Det var tufft och tagit en tid att reparera, men nu tycker jag att det är reparerat. Nu har vi harmoni.- Samtidigt tar den någon vecka innan laget accepterat då det kommer in en ny tränare som knappt vet ett nummer på någons tröja eller nästan inte något namn.Thomas Fröberg är, trots att dom gått skilda vägar, imponerad över det jobb Håkan Åhlund gjort för klubben.- Han har gjort det fantastiskt och tagit upp en klubb i SHL. Det är ytterst få tränare som lyckats göra det. Som jag sa har han även tagit upp många spelare till SHL, vilket är det största som hänt dom.- Vi hade högt till tak och han har en väldigt hög kravbild på en förening. Det sa jag också till honom att det beundrar jag.

"Perra" Johnsson leder sedan några veckor Oskarshamn. Bildbyrån

RÄDS INTE EVENTUELLT KVAL

In kom nu istället Per-Erik ”Perra” Johnsson som i sitt senaste tränaruppdrag var med om att Leksand till SHL 2016.- Det känns som jag känt ”Perra” alltid. Hans ledaregenskaper, det finns ingen människa som han ser som annorlunda. Han är också själv alltid samma ”Perra”.- Jag sa till honom, Jeff (Jakobs) och Fredrik (Hallberg) att jag var djupt imponerad efter matchen i Ängelholm. Jag trodde inte det skulle vara så bra som alla tre visade sig vara. Då hade ändå ”Perra” varit borta från hockeyn två säsonger.- Det är alltid så när det kommer in en ny coach som nästan inte vet ett namn att det inte är något svårt att matcha femmor, men helt plötsligt blir det powerplay. Då ska du titta ner i ett block och då blir du samtidigt bedömd fort.- Där var det säkert någon som i första matchen sa ”fan, han är inte bra”, men nu tror jag dom har fått ordning på det. Det måste få ta ett tag innan man lärt sig allt och spelarna lärt sig hur tränarna som står där är.”Perra” Johnsson har skrivit kontrakt säsongen ut, men därefter blir det ingen fortsättning för brandmannen från Karlstad.- Nej, han blir inte kvar. Jag sa till ”Perra” att jag ville ha honom fram till och med den här säsongen. Han är en fantastisk ledare, men han ville han ville ha det så här själv.- (Skratt) Jag har ledarsidan klar och det ser jättebra ut. Jeff blir kvar men inte Fredrik, eller rättare sagt är vi i ett stadie där vi inte vet hur det blir med Fredrik. Men för föreningens skull stannar vi där så länge.- Visionen är att vi ska vara i play-in inom tre år och inte åka ur. Den visionen gillar jag. Jag har sagt att vi då måste ha samma förutsättningar runt laget som Färjestad, Djurgården och dom här lagen har. Sedan har inte vi samma ekonomiska resurser att lägga på spelare som alla andra har.

- Vi ska vinna sista matchen. Jag visste redan då jag kom hit att vi helt klart kan komma att hamna i en kvalserie, så man kan säga att jag jobbar med parallellt.- Först måste vi motivera gruppen att gilla att eventuellt vara där. I min hjärna pågår det hela tiden att kolla flyg, hur ser du ut framåt och så vidare. Allt måste vara klart. Där ligger vi långt fram samtidigt som ingen i laget jobbar mot att vi kan hamna där, men jag måste jobba brett.- Nej, inte för fem öre. Jag ser bara möjligheter. Det skulle vara djävulskt intressant, men förhoppningsvis är säsongen slut i mitten av mars.