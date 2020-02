Tunga beskedet: Johnsson missar resten av säsongen – blir borta i sex månader

Tungt besked både för Andreas Johnsson och Toronto. Svensken missar resten av säsongen och blir borta i upp till sex månader efter den knäskada han ådrog sig i matchen mot Dallas.

Olyckan var framme för Torontos svenske forward Andreas Johnsson när han krockade med lagkamraten Kasperi Kapanen i matchen mot Dallas för några dagar sedan. Smällen tog illa på Johnssons knä och den första prognosen sa minst två månader men efter att svensken under onsdag genomgått en operation meddelar Toronto att svensken kommer missa resten av säsongen och blir borta i sex månader.



Johnsson har redan under säsongen varit skadad i mer än en månad då han täckte ett skott i början av december och skadade sitt ben.

25-åringen som har stått för åtta mål och sammanlagt 21 poäng på 43 matcher den här säsongen blir ett kännbart tapp för Toronto som just nu kämpar för att nå slutspel till våren.

The @MapleLeafs announced that forward Andreas Johnsson underwent successful knee surgery earlier today.



He is expected to miss six months. #LeafsForever