”Stommen Leksand värvade ihop har inte funkat”

Djurgårdens IF - Leksands IF

Mats Thelin är en stor svensk legendar med erfarenhet från NHL, OS, VM samt två SM-guld.

Nu ger han sin syn på årets SHL-säsong där han bland annat tycker sig sakna det fysiska spelet. Han diskuterar även årets nykomlingar i SHL: Oskarshamn och Leksand.

– Åker Leksand återigen ut är det katastrof, åker Oskarshamn ut så är det tråkigt men ingen katastrof, säger Thelin till hockeysverige.se.



OSKARSHAMN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Hur mår egentligen SHL som liga? Har ligan blivit bättre senaste säsongerna? Var det en mer stängd liga på 1990 och 2000-talet än vad den är idag? Är det ett gott tecken att mindre klubbar som exempelvis Karlskrona och Oskarshamn fortfarande kan ta klivet upp i SHL?

Det går att rada upp intressanta frågeställningar. En som följt både SHL och Hockeyallsvenskan under många år är tidigare NHL-backen Mats Thelin. Idag spelar hans son Joakim i Oskarshamn medan han själv jobbar inom AIK:s organisation. Hockeysverige.se fick en pratstund med honom om hur han ser på dagens SHL.

– Det jag tycker är att SHL har blivit mer professionell senaste åren, mer produkt att sälja. Alla är måna om att det ska kunna säljas mycket för att få in stålar, säger Mats Thelin och fortsätter:

– Själva spelets utveckling senaste åren, jag tycker att man tappat hela den här fysiska biten. Det är ingen som vågar smälla på längre för då åker spelarna ut. Alla svänger undan istället för att chansa eftersom killarna aldrig vet vad domarna håller för nivå.

– Jag tror det här är en farlig utveckling eftersom det fysiska spelet måste vara där. Utan det spelet blir det ingen kamp på isen. Istället blir det som gamla ryssarna, att man bara åker, åker och åker.



”IBLAND KAN DET GÅ EN HEL MATCH UTAN EN RIKTIG TACKLING”

Du saknar kampmomentet?

– Är det någon som smäller på lite här och där tycker publiken direkt att det är kul att se på, men ibland känns det som att det går en hel match utan att man ser en riktig tackling.

Mats Thelin saknar de stora tacklingarna i SHL. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Finns det en risk att mottagaren av en tackling då inte är beredd eftersom han inte räknar med att bli tacklad?

– Definitivt. Ofta kan man se propparna som spelare blir avstängda för, att den som får tacklingen inte har en aning om att den kommer. Han ser inte vad som händer eftersom han inte är van med att den ska komma. Dessutom är det ofta spelare som inte heller kan ta emot en tackling.

– I stället åker killen med huvudet nere och arslet ut i banan en lite bit från sargen och inte alls bereda på att det faktiskt kommer en motståndare som tänker köra på dig, säger Mats Thelin som själv var ganska tuff i rinken. Från läktarplats på Hovet kallades han dessutom allmänt för ”Mördarn”.



HYLLAR OSKARSHAMN

Oskarshamn har nu tagit klivet upp i SHL. Innan det var Karlskrona uppe några säsonger. Det vill säga att mindre föreningar med små resurser tagit steget upp i SHL och fått mäta sig med drakar så som Frölunda, Färjestad, Djurgården, HV71, Luleå, Skellefteå och så vidare.

– Det är ganska häftigt. Om man får ihop ett bra lag med utvecklingsbara spelare så finns chansen att komma upp. Hela föreningslivet i Sverige är uppbyggt på att den här chansen ska finnas. Samma sak är det i fotbollen. Finns inte den här chansen tar man död lite på seriespelet också.



Var ligan mer stängd på den tiden du spelade eller är det likvärdigt?

– Jag tror inte att den var det. Det gick lag upp och ner då också. Dessutom låg vi alltid i toppen så jag tänkte inte på lagen som låg i botten. Vi var aldrig inblandade i det där, säger förra AIK-backen med ett leende.

– Timrå var uppe, Hammarby, Väsby… Jag tror att drivkraften måste finnas, att det verkligen går att gå upp om du får ihop alla bitar bra.



Hur ser du på nykomlingen Oskarshamns framfart under sin första säsong i SHL?

– Faktum är att Oskarshamn var tippade att komma ”toksist”, men jag tycker att dom har gjort det bra. Dom har samma poängsnitt som Timrå hade förra säsongen, men det var ingen som sa inför den säsongen att Timrå skulle komma sist eller vara urdåliga.

– Det är en stark grupp som håller i sättet på dom ska spela. Ibland nästan intill absurdum. Oskarshamn klarar sig på att dom är ett bra lag. Det är inte bara en massa lirare som vill gå ut och göra sin grej utan det är verkligen ett lag.



Kan det vara ett problem att möta ett lag som Oskarshamn där man inte känner till alla spelarna så väl, dom har lite allsvenskt spel i sig och så vidare?

– Ja, det tycker jag att man såg i första elva matcherna. Då hade andra lagen lite svårt med Oskarshamn eftersom dom inte var vana att möta det spelet. Då tog också Oskarshamn en del poäng.

– Sedan läser folk av det där, hittar lite motdrag och så vidare. Då blir det såklart svårare.



Mats ”Mördarn” Thelin gjorde själv nästan 300 matcher i Elitserien/SHL.Foto: Ronnie Rönnkvist



Du har själv spelat på högsta nivån, hur påverkas en grupp när det är spelare ut och in i laget under en säsong?

– Det är inte bra. Så fort det kommer in någon förändras hierarkin och allt möjligt i en grupp. Kommer det då in nya hela tiden så sätter det sig aldrig, att ”så här fungerar vi”. Istället är det ständigt under förändring.

– Jag tror att det är svårt att få ihop en vinnande grupp om det blir för mycket förändringar.



”OSKARSHAMN ÄR BÄTTRE ÄN LEKSAND”

Så här långt har Oskarshamn klarat sig bättre än andra nykomlingen, Leksand, varför tror du det är, med tanke på förutsättningarna, en sådan stor skillnad på dom två nya lagen?

– Leksand har en större press att hålla sig kvar. När man ser på värvningarna tog Leksand in killar dom trodde skulle bli stjärnor. Men det är inte alltid man hittar rätt killar och dessutom får dom att passa ihop i en grupp, vilket inte heller alltid är så lätt.

– Oskarshamn har ingen press på sig alls. Det är överhuvudtaget ingen som tror att dom kommer hålla sig kvar. Om man då torskar är ett par matcher är det bara som alla trott och sedan kan dom köra vidare.



Har Leksand inte fått slagit ur underläge på samma sätt som Oskarshamn?

– Nej, det tror jag inte. Plus att stommen Leksand värvade ihop inte har funkat. Dom spelarna har inte klivit fram alls. Varför dom inte har klivit fram kan man fråga sig. Det kan vara så att dom inte är rätt karaktärer för att få det ansvaret.



Det har varit en tuff kamp för både Leksand och Oskarshamn som nykomlingar i SHL. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



Är du förvånad över att Oskarshamn klarar sig bättre än Leksand?

– Egentligen inte. Då är vi tillbaka till det här att man funkar som en grupp. Att kemin i gruppen är så pass bra att alla kämpar för varandra. Det kommer man långt på.

– Det är bara att kolla Finland när dom vann VM-guld i våras. Dom hade inget stjärnlag direkt, men det var en stark grupp som vann tillsammans. Det ska man inte underskatta när man bygger lag.



Du har även följt Hockeyallsvenskan på nära håll den här säsongen i och med ditt engagemang i AIK, hur tänker du kring lagen från den serie när dom ska ställas mot lagen från SHL i kvalet?

– Vad jag kan se så är Oskarshamn bättre än Leksand, om det nu blir dom båda lagen från SHL som får kvala. Oskarshamn tror jag får lättare i ett kval än vad Leksand får.

– Halva Oskarshamn var med förra säsongen och vet vad som väntar. I Leksand, det blir en ny upplevelse för några av dom som ska bära laget. Grejar inte dom det får Leksand svårt.

– Åker Leksand återigen ut är det katastrof. Åker Oskarshamn ut så är det tråkigt, men det är inte så att det blir katastrof eftersom dom jobbar mot expertisen hela tiden som sagt att dom kommer åka ur. Dom har en helt annan press på sig än Leksand, vilket borde vara en fördel.