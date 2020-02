Västervik plockar in back från Hockeyettan

Västervik stärker upp backsidan inför avslutningen av Hockeyallsvenskan.

Smålandslaget plockar in den 27-årige backen Viktor Näslund från HC Dalen i Hockeyettan. Klubbarna har kommit överens om ett lån för resten av årets säsong.

– Viktor är en defensiv back som varit en viktig kugge i HC Dalen under flera säsonger. Viktor har testat HockeyAllsvenskan med KHK i år och nu får vi chansen att se honom hos oss under sista delen av säsongen, säger VIK:s sportchef Emil Georgsson till klubbens hemsida.

Näslund lånades in till Karlskrona tidigare under säsongen för att täcka upp för skador.

27-åringen är född och uppvuxen i Jönköping där han inledde i HV71 och tillbringade hela juniorkarriären i HV innan han fick chansen i en SHL-match 2012.