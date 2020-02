Vann Guldgallret – så gick det sen

Under gårdagen presenterade Hockeyallsvenskan sina 14 nominerade spelare till Guldgallret 2020. De 14 namnen kommer att bli 15 under fredagen, då C Mores expert Harald Lückner presenterar sitt wild card. En expertjury, innehållandes av bland andra Hockeysverige.ses chefredaktör Uffe Bodin röstar sedan fram vinnaren bland de nominerade.



Priset har delats ut sedan 2010 och bland de tidigare vinnarna återfinns bland andra NHL-stjärnor som Filip Forsberg och William Karlsson. Totalt nio spelare har fått motta priset under de tio år som det delats ut – men hur har karriären egentligen gått efter att de fått den ärofyllda utmärkelsen?



2010: Fredrik Pettersson Wentzel, målvakt, Almtuna

"PW" blev den första spelaren någonsin att tilldelas Guldgallret efter sin strålande säsong för Almtuna under säsongen 2009/10. Den då 18-årige målvakten noterades för en räddningsprocent på 92,8 procent och släppte bara in 1,77 mål per match under de 37 matcher han spelade för Uppsalalaget.

Säsongen efter lånades Petterson Wentzel ut till SHL-klubben Timrå och fick även chansen att representera Sverige i JVM. 2011 skrev "PW" på för Färjestad. Under sina fyra säsonger i Färjestad utvecklades han till en Tre Kronor-kalibrig målvakt och säsongen 2014/15 fick han göra tre landskamper för a-landslaget.

2015 landade burväktaren in i HV71 där han skulle spendera tre säsonger, där den sista toppades av med att vinna hans hittills enda stora titel – SM-guld. Efter ett år i tyska Düsseldorf återvände "PW" till Sverige och SHL inför den här säsongen, då han skrev på för nykomlingen Oskarshamn.

Fredrik Pettersson Wentzel anno 2010.Foto: Björn Tilly/Bildbyrån



2011: Markus Ljungh, center, Västerås

Den lille centern tog Hockeyallsvenskan med storm under säsongen 2010/11 när han levererade 32 poäng på 49 matcher – en notering som tog honom hela vägen till en Guldgallret-utmärkelse.

Ljungh hade svårt att följa upp sin fina debutsäsong i Västerås a-lag och backade lite i produktionen under den efterföljande säsongen. 2012 valde Djurgården, som då spelade i Hockeyallsvenskan, att plocka in centern som under sin första säsong stod för blygsamma sju poäng. Säsongen därpå började dock Ljungh visa prov på gamla takter då han steppade upp poängproduktionen rejält (32 poäng) och var en bidragande orsak till att Djurgården kunde ta steget upp till SHL igen.

Väl i SHL fortsatte Ljungh att utvecklas och blev snabbt en av lagets viktigaste spelare även på högsta nivå. 2015 landslagsdebuterade Ljungh innan han 2018 lämnade huvudstadsklubben för en säsong i HV71, där han slog personligt poängrekord med 40 poäng (16+24) på 52 SHL-matcher för Jönköpingsklubben.

Skrev inför den här säsongen på ett KHL-kontrakt med Admiral Vladivostok, där det den här säsongen blivit 33 poäng på 51 matcher. Han har även fått chansen i landslaget igen efter tre säsonger utan landslagsspel.

2012: William Karlsson, center, Västerås

Även 2012 blev det en Västeråscenter som fick motta det ärofyllda priset. William Karlsson öste in 45 poäng på 46 matcher för västmanlänningarna i Hockeyallsvenskan under säsongen 2011/12 och prisades fullt välförtjänt med Guldgallret.



Efter succén i Västerås skrev Karlsson på för HV71 där han spenderade två säsonger innan flyttlasset gick till Nordamerika för spel i Anaheim Ducks. Totalt blev det 18 NHL-matcher i Ducks innan Karlsson trejdades till Columbus Blue Jackets under sin debutsäsong i ligan, ett Columbus där han sedermera fick en defensiv och relativt undanskymd roll.

2017 valde Blue Jackets att inte skydda Karlsson i expansionsdraften, vilket gjorde att Vegas Golden Knights valde att plocka upp den svenske centern. Väl i Vegas tog Karlssons NHL-karriär en helt ny vändning, där han gick från att vara en defensiv tvåvägscenter till att bli en högproducerande offensiv kraft. Under sitt första år i Golden Knights sköt Karlsson 43 mål på 82 matcher och var en av nyckelspelarna i det lag som gick hela vägen till Stanley Cup-final under lagets första år i ligan.

Karlsson är i dag en av nyckelspelarna i Golden Knights och skrev inför den här säsongen på ett åttaårskontrakt värt 47,2 miljoner dollar med Vegas.

William Karlsson gjorde succé i Västerås.Foto: Peter Krüger/Bildbyrån



2013: Filip Forsberg, forward, Leksand

Hade redan innan säsongen 2012/13 spelat en a-lagssäsong i Leksand, men det var under den här säsongen som Filip Forsberg slog igenom på allvar på seniornivå.

Den talangfulle forwarden från Leksand hade skrivit NHL-kontrakt med Washington inför säsongen och trejdades under säsongen till Nashville. Den då 18-årige Forsberg var dock kvar i hockeyallsvenska Leksand där han på 38 matcher stod för 33 poäng. Efter att han mottagit Guldgallret stack han över till Nordamerika och avslutade säsongen med fem matcher i Nashville.

Efter att ha spenderat större delen av säsongen 2013/14 i AHL-laget Milwaukee slog sig Forsberg in ordentligt i Predators säsongen 2014/15, då han producerade 63 poäng på 82 matcher. Sedan dess har leksingen varit en nyckelspelare för Nashville och skrev 2016 på ett sexårskontrakt värt 36 miljoner dollar med klubben.

Den här säsongen har Forsberg noterats för 37 poäng på 46 matcher för Predators.

2014: Lukas Bengtsson, back, Mora

Efter att ha flyttat till Mora från Djurgården inför säsongen 2010/11 för att gå hockeygymnasium i staden fick Bengtsson sitt stora genombrott i klubben under säsongen 2013/14. Den högerfattade backen blev ett offensivt hot från sin plats på blålinjen i dalaklubben och stod för 33 poäng på 45 matcher.



Samma säsong fick Bengtsson spela JVM med Juniorkronorna och säsongen därpå fick backen avsluta säsongen med att spela SM-slutspel med Frölunda. 2016 var Bengtsson en viktig del i det Frölunda-lag som bärgade SM-guldet och samma vår skrev backen på sitt första NHL-kontrakt med Pittsburgh Penguins.

Efter två skade- och sjukdomsfyllda år i Nordamerika flyttade Bengtsson hem till Sverige inför fjolårssäsongen. Där blev han snabbt en nyckelback i Linköping och fick under säsongen debutera i a-landslaget. Hans fina spel i SHL öppnade upp nya möjligheter utomlands och inför den här säsongen skrev Bengtsson på ett tvåårskontrakt med den ryska KHL-giganten SKA St.Petersburg.

I dag är Lukas Bengtsson landslagsback.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



2015 och 2016: Robin Kovács, forward, AIK

Kovács är hittills den enda spelaren som vunnit Guldgallret två gånger om, då han lyckades ta hem priset både 2015 och 2016. Säsongen 2014/15 stod forwarden för 28 poäng på 52 matcher för AIK vilket gjorde att SHL-klubbarna fick upp ögonen för honom.

Efter den fina säsongen i AIK skrev Kovács på för Rögle, men lånades snabbt tillbaka till AIK där han stod för en än bättre säsong och noterades för 34 poäng på 44 matcher.

Säsongen efter den andra Guldgallret-utmärkelsen testade Kovács lyckan i Nordamerika, men efter en säsong med uteslutande AHL-spel med Hartford valde den då 20-årige forwarden att återvända till Sverige för spel med Luleå. Kovács blev en publikfavorit i Norrbotten under sina två och en halv säsonger i klubben innan han under minst sagt uppmärksammade former lämnade klubben för spel i Örebro tidigare i vintras.

2017: Jonathan Dahlén, forward, Timrå

Efter en imponerande debutsäsong i Timrås a-lag säsongen 2015/16 blev säsongen 2016/17 en riktig hit för Jonathan Dahlén. Forwarden stod för imponerande 44 poäng på 45 matcher för medelpadingarna och fick fullt välförtjänt motta priset som Hockeyallsvenskan bästa junior.

Dahlén skrev NHL-kontrakt med Vancouver under våren men lånades tillbaka till Timrå säsongen därpå, där han var en starkt bidragande orsak till att klubben kunde ta sig tillbaka till SHL efter fem säsonger i Hockeyallsvenskan.

Dahlén följde dock inte med Timrå upp till SHL, utan i stället spenderade han fjolårssäsongen i AHL med först Utica Comets innan han senare under säsongen trejdades till San Jose, där han fick spela AHL-hockey med klubbens farmarlag San Jose Barracuda.

Inför den här säsongen kom parterna dock överens om att det bästa för Dahlén vore en återkomst till Timrå, där han den här säsongen som utlånad från San Jose fullkomligt öst in poäng i Hockeyallsvenskan. Till dags datum har det blivit 63 poäng på 43 matcher för 22-åringen från Östersund.

Jonathan Dahlén terroriserar alltjämt de hockeyallsvenska försvaren.Foto: Pär Olert/Bildbyrån



2018: Jacob Olofsson, forward, Timrå

Även året därpå var det en Timråspelare som var den främsta junioren i Hockeyallsvenskan. Jacob Olofsson var med sina 21 poäng på 43 matcher lagets femte bäste poängplockare när laget tog klivet upp från Hockeyallsvenskan till SHL.

Olofsson stannade kvar i Timrå under återkomstsäsongen i högstaligan, där han personligen noterades för nio poäng på 34 matcher och fick chansen att representera Juniorkronorna i JVM.

Sejouren i SHL blev dock bara ettårig för Timrå, som efter en tuff matchserie mot Oskarshamn fick se sig besegrade efter sju matcher. Olofsson valde dock att stanna i SHL, då han inför den här säsongen skrev på för Skellefteå AIK. 19-åringen plågades av skador under inledningen av säsongen innan han fick ångan ordentligt senare under hösten. I samband med JVM-uttagningen i december skadade dock Olofsson axeln, vilket innebar att han missade turneringen.

Efter att ha gjort ett par matcher efter jul stod det senare klart att axeln skulle behöva en operation, vilket innebär att han kommer bli borta från spel under resterande delen av säsongen.

2019: Samuel Ersson, målvakt, Västerås

Samuel Ersson slog igenom med dunder och brak för Västerås den gångna säsongen. Målvakten hämtades in från Brynäs juniorlag och förväntades slåss med Marcus Dahlbom om förstaspaden för västmanlänningarna.

Ersson tog dock kommandot redan från start och var ett av hockey-Sveriges absolut största utropstecken under fjolårssäsongen. Han blev förstavalet i Tomas Monténs JVM-lag och fick fullt välförtjänt priset som Hockeyallsvenskans bästa junior i början av mars.

Senare under våren belönades även Ersson med en plats i Rikard Grönborgs landslagstrupp, där han hann med en match under Tre Kronors VM-uppladdning.

Den här säsongen återvände Ersson till Brynäs för att dela målvaktssysslan med Joacim Eriksson. Totalt har det blivit 24 matcher för 20-åringen, som står noterad för en räddningsprocent på 89,6 och som i snitt släpper in 2,68 mål per match.

Samuel Ersson vann priset ifjol.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån