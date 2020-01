Succésvensken skadad - landsmannen mot ny NHL-chans

Det var i Alberta-derbyt mot Calgary för några dagar sedan som Joakim Nygård tvingades kliva av tidigt i matchen med en handskada. Inatt kom beskedet att han placeras på skadelistan. Hur länge han blir borta framgår dock inte.Nygård lämnade Färjestad i våras efter ett framgångsrikt fjolår. 27-åringen har funnit sig väl tillrätta i NHL och för en tid sedan började det pratas om en kontraktsförlängning med Oilers.

Samtidigt meddelar Edmonton att backen Kris Russell blir borta ett tag med hjärnskakning. I hans ställe kallas den svenske backen William Lagesson upp. Lagesson har åkt jojo mellan AHL och NHL under säsongen, men hittills har det bara blivit två NHL-matcher för 23-åringen.

The #Oilers have recalled forward Tyler Benson & defenceman William Lagesson from the @Condors while also placing forward Joakim Nygard (hand) & defenceman Kris Russell (concussion protocol) on Injured Reserve. pic.twitter.com/FgB1WEHqOp