Rivaliteten mellan Edmonton Oilers och Calgary Flames har nått samma nivå som under fornstora dagar. Inte minst efter de senaste mötet lagen emellan.

När Flames besegrade Oilers 11 januari slutade matchen i kaos efter att Zack Kassian gett sig på Matthew Tkachuk. Kassian tappade humöret efter att ha fått ett par tunga tacklingar av Tkachuk och överföll motståndaren som inte alls var intresserad av att slåss. Det fick till följd att Kassian var den enda som delade ut slag och sedermera stängdes av i två matcher för det. Det ledde till ett ordkrig i media där Kassian bland annat kallade Tkachuk för "pussy".

Lagom till nattens returmöte var Zack Kassian tillbaka i laguppställningen – dessutom med ett alldeles nyskrivet fyraårskontrakt med Oilers i fickan – och den här gången fick han sin fajt med Tkachuk. Vid en tekning sent i den första perioden kastade de handskarna och gjorde upp en gång för alla.

– Han ville slåss på en gång, men jag ville hålla honom på halster lite grann, göra det på mina villkor och låta honom tänka på det, sade Kassian till mediauppbådet efter matchen.

– Jag respekterar honom för att han ville slåss, det sa jag åt honom innan vi kastade handskarna. Nu är det över. Jag önskar att det hade hänt på en gång (i förra mötet), men nu är det gjort och jag respekterar honom för att han klev fram och gjorde upp.

NYGÅRD SKADAD

Fajten lugnade ned de inledningsvis så heta känslorna, som bland annat ledde till att två så pass oväntade kombattanter som Ryan Nugent-Hopkins och Sean Monahan hade slagits innan dess.

Calgary tog omgående ledningen via Elias Lindholm. Eller rättare sagt Adam Larsson. Det var nämligen den svenske backen som styrde in gästernas första mål i egen kasse. Lindholm bokfördes under alla omständigheter för målet, hans 21:a fullträff för säsongen.

Calgary hade ledningen med 3–2 inför tredje perioden. Rasmus Andersson plockade upp en assist på kompisen Andrew Mangiapanes andra mål i matchen fram till just 3–2. I tredje perioden lyckades Oilers komma ikapp efter en soloprestation av backen Matt Benning. 3–3 och en förlängning som ledde till en straffläggning. Där överlistade Sean Monahan Mike Smith i hemmakassen och gav Flames två ytterst viktiga poäng i vråljämna Pacific Division.

I Edmonton tvingades Joakim Nygård avbryta matchen skadad efter att ha täckt ett skott i den första perioden. Han listas som dag till dag av Oilers.

Oilers får chansen till revansch i The Battle of Alberta redan på lördag. Då möts de rivaliserande lagen ånyo.

Edmonton – Calgary 3–4 (0–1, 2–2, 1–0, 0–0, 0–1)

Edmonton: Kailer Yamamoto (4), Alex Chaisson (7), Matt Benning (1).

Calgary: Andrew Magniapane 2 (10) (Rasmus Andersson), Elias Lindholm (21), Sean Monahan (avg. straff).