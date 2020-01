Lyftet efter klubbytet: ”I Färjestad var jag bara en tillfällig lösning”

Han värvades in för att täcka upp skador i Färjestad och klubben ville ge honom korttidskontrakt på korttidskontrakt.

Istället gick Jarno Kärki till Linköping där han fick ett längre avtal. Då kom även lyftet i spelet.

– Jag vet inte riktigt hur nära det var att jag skulle stanna i Färjestad – men jag känner verkligen att jag fattade rätt beslut, säger finländaren till hockeysverige.se.

Jarno Kärki hade spenderat hela sin hockeykarriär hemma i Finland fram till 2019 började. Då testade han vingarna i Schweiz där det blev nio matcher innan säsongens slut.

När säsongen 2019/20 började stod den 25-årige finländaren fortfarande utan kontrakt. Han hade inte fått rätt känsla kring något avtal han fick.

Då bestämde han sig för att ta en chansning i Färjestad och var då klar för spel i Sverige och SHL för första gången i karriären.

– Jag tycker att det har varit riktigt bra. Jag började ju säsongen lite senare än de andra, något som jag inte gjort tidigare, vilket innebar att det blev lite svårare i början. Alla andra hade redan kommit in i säsongen och spelat flera matcher när jag började, säger Kärki till hockeysverige om sin säsong och fortsätter:

– Nu känns det mycket bättre, speciellt efter den första månaden i Färjestad. Jag har kommit in i det mer och mer på senaste och kunnat spela bättre.

Jarno Kärki.Foto: Josefine Loftenius/Bildbyrån



Hur tycker du att det har varit att spela i SHL?

– Jag tycker att det är en fin liga att spela i och den håller en hög nivå. Man måste åka väldigt mycket skridskor i varje match och det kanske inte är lika mycket taktik som i andra ligor. Det har mestadels handlat om att gå ut och kämpa stenhårt varje kväll.

– Jag trivts bra än så länge och jag tycker att jag passar in bra i laget här i Linköping. Jag har kunnat kliva fram och göra en del viktiga mål för att hjälpa laget vilket har känts skönt.

”VILLE VISA UPP MIG I SVERIGE”

Den storvuxne finländaren inledde säsongen i Färjestad och spelade åtta matcher i Karlstad.

Han var dock endast sajnad på ett korttidskontrakt och kände att han ville hitta en klubb som skulle passa honom för en längre tid framöver. Det var då Linköping kom in i bilden.

– Jag skrev bara ett kort kontrakt med Färjestad på en månad där för att komma in i säsongen. Jag hade inte hittat någon bra, längre, lösning innan dess så jag kände bara att jag ville börja spela samtidigt som Färjestad hade lite skador. Det var en bra lösning för oss båda.

– En av anledningarna till att jag skrev på det korta avtalet med Färjestad var så att jag kunde visa upp mig inför de andra lagen i Sverige.

– När mitt första korttidskontrakt gick ut med Färjestad hade jag lite snack med dem om att förlänga det med ännu ett kort avtal. Jag vet inte riktigt hur nära det var att jag skulle stanna där. Samtidigt som jag satt och väntade på ett besked från Färjestad så hörde Linköping av sig. Det lät som en klubb där jag skulle kunna stanna under en längre period, vilket var precis vad jag ville. Nu har jag även kontrakt för nästa säsong här så jag känner verkligen att jag fattade rätt beslut. Det har känts riktigt bra ända sedan jag kom hit till LHC.

Efter klubbytet har även den offensiva produktionen fått sig ett lyft. Efter endast två poäng på åtta matcher i Färjestad har finländaren växlat upp och bidragit med tio pinnar på 24 matcher i LHC, samtidigt som han har en viktig roll som tvåvägsforward.

”FICK LITE ISTID I FÄRJESTAD”

Han menar att förbättringen kom naturligt då han har fått mer förtroende efter flytten till Östergötland.

– Allt är lättare när man har fått känna på ligan lite och kommit in i spelet i SHL. Jag har också fått spela mycket mer här. I Färjestad kändes det som att jag bara var en tillfällig lösning, för att täcka upp för skador. Jag fick en defensiv roll där samt väldigt knapp istid.

– Jag har dock inget dåligt att säga om klubben. Jag trivdes där också. Det var ett bra lag med ett härligt gäng och det var roligt att spela där. Här har jag även fått chansen i powerplay och jag har kunnat få mer minuter i offensiven så jag förväntade mig att det skulle gå bättre här.

Kärki är väldigt nöjd med sitt beslut att skriva på för LHC.Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån



Hans mål den här säsongen har alltid varit att få till ett längre avtal med en klubb. Han skrev först på för sex veckor i LHC men efter att ha övertygat i den blåröda-dressen kom också belöningen. Den 25-årige finländaren fick en kontraktsförlängning med Linköping som ser till att han blir kvar i "Cluben" resten av den här säsongen samt under nästa säsong.

– Efter att jag var här de första sex veckorna så fick jag en riktigt bra känsla och det verkade som att båda tränaren och general managern gillade mig. Jag har trivts väldigt bra sedan jag kom hit så det var ett väldigt lätt beslut att förlänga, säger Jarno Kärki