Både böter och avstängning väntar för stjärnforwarden

Det var i den tredje perioden som Justin Crandall delade ut en mycket sen tackling på Södertäljes JVM-forward Hugo Gustafsson som fick lämna isen med en befarad hjärnskakning. Amerikanen fick en två minuters utvisning för tacklingen men Södertälje valde att anmäla Crandall till disciplinnämnden efter matchen.

– Vi tycker att tacklingen är respektlös. Vi anser att han vet vad han gör där. Man har ett val att göra som spelare när man går in för att tackla – men det där är alldeles för sent. Först går han ned för att bryta passningen, sedan sätter han in tacklingen, sa SSK.s sportchef Mikael Samuelsson till LT.



Befann sig i en försvarslös position

Efter att disciplinnämnden tagit en extra titt på incidenten har man kommit fram till att stänga av Crandall de nästkommande tre matcher och dessutom ge honom böter på motsvarande 5 073 kronor. Man menar att tacklingen var mycket sen och att tacklingen utdelades mot en spelare som befann sig i en försvarslös position.



Det gör nu att Björklövens näst bäste poängplockare den här säsongen missar det heta toppmötet med Timrå ikväll. Det innebär även att han missar matcherna mot Mora och Karlskrona.