Sverige förstörde Finlands premiärfest

Det svenska U18-damlandslaget har fått en smakstart på damernas U18-VM i Vanda.

Under lördagen övertidsbesegrade man värdnationen Finland med 2–1 efter att Ebba Westerlind blivit matchvinnare.

Sverige besegrade Finland i premiären av U18-VM. Foto: Alamy

Det svenska U18-damlandslaget fick inleda U18-VM i Vanda med en match mot värdnationen Finland.

Där fick Sverige en skön start på turneringen, då man lyckades vinna prestigematchen med 2–1 efter förlängning.

Efter en mållös förstaperiod kunde Frölundatalangen Edit Danielsson spräcka matchens målnolla, då hon drygt halvvägs genom mittperioden prickade in 1–0 till Sverige. Danielsson fick tag på pucken vid det svenska avbytarbåset, innan hon trampade in på vänsterkanten innan hon avlossade ett skott mellan benskydden på Kerttu Kuja-Halkkola.

Frölundabacken hjälte för Sverige

Finland skulle emellertid ge svar på tal sju minuter in i den tredje perioden, då Senja Siivonen styrde in kvitteringspucken bakom Maja Helge i numerärt överläge. Den resterande delen av ordinarie matchtid förblev mållös, innan en annan Frölundatalang i form av Ebba Westerlind klev in i handlingarna.

Efter en tekning i mittzonen fick Westerlind fatt på pucken, innan hon tog sig förbi den finska försvararen och lyfte in en backhand mellan benskydden på målvakten.

För Sverige fortsätter turneringen med en match mot USA i morgon klockan 09:00.