Redo för revansch: ”Tjejerna är mentalt starka”

Sverige förlorade mot USA i gruppspelet.

Nu ska det svenska U18-damlandslaget välta favoriten för att ta sig till final i damernas U18-VM.

– Det kommer nog bli en match med mycket intensitet, säger förbundskaptenen Andreas Karlsson till hockeysverige.se.

Sveriges förbundskapten Andreas Karlsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Med nedsläpp runt 14.00 idag spelas första semifinalen i damernas U18-VM. Där ställs Sverige mot USA. I den andra semifinalen möts Kanada och Tjeckien. Ett Tjeckien som besegrade Finland med 6–0 i sin kvartsfinal. USA slog Slovakien med 9–1 och Kanada vann med hela 17–0 mot Japan. En för damhockeyn pinsamt svag prestation av det Japan som Sverige hade fullt upp att vinna över i grundserien.

Andreas Karlsson är svensk förbundskapten.

– Jag tycker att vi gjorde två bra prestationer i gruppspelet, de två första matcherna. Sedan tycker jag inte prestationen mot Japan var där vi ville att den skulle vara, berättar Andreas Karlsson för hockeysverige.se från finska Vanda och fortsätter:

– Där tycker jag inte att vi kuggar i varandra och gjorde det här jobbet vi gjorde under första två matcherna.

Handlade det om en mental urladdning efter fina insatsen mot USA?

– Jag tror att det handlade om ingångsvärdet. Att man gjorde den här klassiska koll på tabellen. Att man kollar hur en annan match slutat och drog slutsatser utifrån att det laget har vunnit mot det där med si och så mycket. ”Nu ska vi spela mot dom som spelade ganska jämt…” Då kanske man inte är där mentalt på samma sätt.

”Alla gör sitt för laget”

Sverige studsade ändå tillbaka snabbt och vann sin kvartsfinal mot Schweiz med 4–1.

– Jag tycker att vi kom ut jättebra. Första två perioderna gjorde vi det också jättebra till stora delar. Vi var mer kompakta och mycket mer intensiva i vår åkning.

– Vi spelade med en högre intensitet, attack och släppte pucken på ett bra sätt så vi kunde vända spelet och skapa zon-tid på det.

– Det jag vill att vi ska öka på är att vi ska bli mer attackfulla. Att vi får lite mer attack på insidan. Vi hittar mycket backskott, men även komma in på insidan.

– Sista perioden var stabil. Vi fick in fyran tidigt. Sedan fick dom en etta direkt efter. Schweiz skapade sedan något läge, men kändes, som sagt var, stabilt hela vägen in.

Med tanke på hur ni hanterade matchen mot Schweiz efter svaga insatsen mot Japan, vad skulle du säga är styrkan i gruppen?

– Styrkan i det här laget är att man verkligen är ett lag där alla pusselbitarna gör sin uppgift fullt ut.

– Vi har lite olika strukturer på kedjorna, men alla gör sitt för laget. Även backparen, att en kanske bidrar lite mer offensivt och styr det spelet medan någon annan gör det här defensiva som kanske inte lika lätt uppmärksammas, men är ack så viktigt.

Tilde Grillfors med pucken i gruppspelsmatchen mot Finland.

Foto: Antti Aimo-Koivisto/Sipa USA/Alamy

Nollades av USA i gruppspelet

Idag väntar alltså USA i semifinal. Ett USA som Sverige förlorade med 3–0 mot i gruppspelet.

– Vi gjorde en jämn match mot USA. Det vi tar med oss från den är noggrannheten. Att vi måste vara noga, eftersom USA är väldigt snabba med att ställa om spelet, så dom inte får övertaget på oss. Dom bygger mycket av spelet på det.

– Sedan att vara starka framför eget mål eftersom vi vet att nordamerikanska lagen är väldigt duktiga på att komma in på insidan och attackera kassen. Det tar jag med mig in till matchen idag.

Hur ska ni få stopp på amerikanskornas fart?

– Att vi vågar ligga nära hela tiden och vågar ligga på deras tjejer direkt så dom inte får bygga upp fart. Att vi blir ihop kuggade. När en går att då dom andra täcker upp och fyller i så det inte blir att vi spelar en mot en.

– Sedan handlar det om att sätta stopp i anfallszonen via lite fysiskt spel, vilket vi är vana vid.

Vad förväntar du dig för matchbild, liknande den som var i gruppspelet eller?

– Ja, det tror jag. Det kommer nog bli en match med mycket intensitet, vilket jag är övertygad om.

– Då förväntar jag mig att vi ska komma ut jäkligt taggade och med samma energi som vi hade senast. Och att vi vågar släppa ner axlarna och spela spelet.

Andreas Karlsson: ”Tjejerna är mentalt starka”

Nu har ni tagit er förbi den alltid så jobbiga kvartsfinalen, hur är tjejernas mentala ”mindset” inför fortsättningen?

– Alla förväntade sig nog att vi skulle slå ut Schweiz i kvartsfinalen. När vi nu tagit oss förbi det steget finns det så många saker att vinna.

– Den mentala styrkan har tjejerna, vilket jag tycker att dom visade mot Japan. Där låg vi under två gånger, men hittade ett sätt att komma tillbaka och vända. Att vi lyckades vinna matchen i övertiden fast vi inte gjorde någon topprestation.

– Det visar på att det finns ett härligt go i laget och att tjejerna är mentalt starka.

Linn Mattsson sa i en intervju med hockeysverige.se att nyckeln i semifinalen kommer vara bra inställning där alla vill åt samma håll, att vilja vinna och tävla i varje liten situation. Att göra det i byte efter byte.

– Klart att inställningen alltid är viktig, men jag har svårt att se ha något annat i en semifinal än en väldigt bra inställning.

– Jag tror en nyckel kommer vara att vi vågar släppa ner axlarna och våga göra saker. Vi måste våga spela spelet, lita på att spela vårt spel. Vi ska inte börja dansa efter vad dom gör utan vi måste fokusera på våra saker också. Jag är helt övertygad att tjejerna kommer komma in med en hög inställning, avslutar Andreas Karlsson.